Ve Výstavním pavilonu v Kopřivnici začne projekt mladých autorů Ulítlé ulity

Ve Výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku začne v pondělí projekt Ulítlé ulity, který propojí videoprojekci, výtvarné umění a poezii. Mladí tvůrci se v něm zabývají tématy emocí, osamělosti, strachu i vztahu k digitálním technologiím. ČTK to dnes sdělila Karolína Talajková z kopřivnické radnice.
"Téma projektu si mladí tvůrci, umělci a studenti uměleckých oborů na středních a vysokých školách vybrali sami. Po společných diskuzích se shodli, že jedním z nejvýraznějších témat současné generace jsou problémy a nejistoty v oblasti duševního zdraví a také závislosti spojené s digitálním světem. Právě těmto tématům se věnuje vznikající animovaný film," uvedla Talajková.
Na film navazují tři plastiky od mladých sochařek. S výrobou železné konstrukce jedné ze soch pomohli studenti místního učiliště. Básníci připravili texty a komponovaný program pro vernisáž.
"Název Ulítlé ulity odkazuje na obraz mladých lidí schovaných ve svých ulitách, jejichž podobu dnes může představovat například mobilní telefon. Ten se může stát bezpečným útočištěm, ale zároveň může člověku bránit vykročit ze své komfortní zóny," uvedla Talajková. Projekt podle ní propojuje mladé umělce, zkušenější mentory, školy i další místní partnery a ukazuje, že mladí lidé mohou být nejen návštěvníky kulturních akcí, ale také jejich aktivními tvůrci.