Dva v jednom. Vědci vyvinuli materiál pro lepší recyklaci plastů i levnou výrobu léčiv

Autor: žah
  9:52
Dokáže přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale také zlevnit výrobu důležitých chemikálií a léčiv. Ostravští vědci ve spolupráci s dalšími kolegy vyvinuli zcela nový materiál. Výrobu univerzálního pomocníka založeného na atomech železa a uhlíku teď plánují přesunout do poloprovozního měřítka.
Fotogalerie3

Nově vyvinutý materiál dokáže přeměnit odpadní plasty na užitečné produkty, ale také zlevnit výrobu důležitých chemikálií a léčiv. | foto: VŠB-TU Ostrava

Cílem výzkumu bylo přispět k řešení jednoho z nejpalčivějších problémů dneška – recyklace plastů. Experti se zaměřili se na polystyren, jehož ročně na světě vyrobí přes 20 milionů tun, ale recykluje se jen jedno až tři procenta. Současné metody jsou totiž složité a nešetrné k životnímu prostředí.

Tým expertů během výzkumu využíval i skenovací mikroskop.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Mechanická recyklace polystyrenu vede ke zhoršení kvality produktu a jeho omezenému využití. Pyrolýza je energeticky náročná, vyžaduje vysoké teploty a výsledná směs chemikálií se musí složitě čistit. Proto jsme vyvíjeli šetrnou nízkoteplotní technologii,“ popsal jeden z hlavních autorů práce Radek Zbořil, který působí v Centru energetických a environmentálních technologií VŠB – Technické univerzity Ostrava a zároveň na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Nová technologie s pomocí kyslíku a amoniaku umožní připravit benzonitril, velmi cennou chemikálii, jež slouží jako klíčový stavební blok pro výrobu léčiv, hnojiv a dalších průmyslových chemikálií.

OBRAZEM: Vývoj hologramů na bankovky. Univerzita otevřela špičkovou laboratoř

Avšak přeměna polystyrenu i dalších organických sloučenin na nitrily je velmi náročná, protože jejich chemické vazby jsou stabilní a těžko se štěpí. Potřeba byl účinný katalyzátor, který by snížil reakční teploty, a naopak zvýšil výtěžek důležitého produktu. A právě to se týmu vědců podařilo.

„Základem katalyzátoru jsou atomy železa rozptýlené v uhlíkovém nosiči a stabilizované atomy dusíku a boru. Takové chemické prostředí v okolí atomárního železa a porézní struktura nosiče jsou zásadní pro dosažení nízkoteplotní a účinné přeměny polystyrenu,“ vysvětlil Jagadeesh Rajenahally, další z korespondujících autorů, který působí v CEET a německém Leibnizově ústavu pro katalýzu v Rostocku.

Objev by se mohl rychle uplatnit v praxi

Materiál lze snadno vyrábět ve velkém a po dokončení chemického procesu také recyklovat a opakovaně používat. A jeho využití nekončí jen u polystyrenu. Umí na důležité nitrily účinně přeměnit další desítky organických sloučenin. Nitrily se dále využívají v chemii a farmacii, například při výrobě antidepresiv nebo léků pro léčbu diabetu.

Všestranné využití, jednoduchá výroba, nižší energetická náročnost a výrazné zlevnění řady chemických procesů slibují rychlé uplatnění materiálu v praxi, a vědci proto plánují přesun výroby do poloprovozního měřítka.

Vysoká škola báňská pošle do vesmíru nanoroboty a chytré tričko

„Atomární katalyzátor je nesmírně univerzální. Úspěšně jsme ho použili při výrobě asi šedesáti chemikálií na bázi nitrilů, využívaných ve farmacii i průmyslové chemii. Pracujeme při výrazně nižších teplotách než stávající průmyslové výroby a díky usměrnění reakce produkujeme jen minimum odpadních produktů,“ uzavřel Zbořil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z podobného...

13. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Na Strakonické se ve směru do Prahy převrátil autojeřáb, v místě stojí kolony

Pravý jízdní pruh na trase mezi Strakonicemi a Prahou ve směru na Prahu...

Silnici na trase mezi Strakonicemi a Prahou u Zbraslavi ve směru do metropole od rána blokuje nehoda autojeřábu, který se z dosud neznámých příčin převrátil na bok. Nehoda je bez zranění. Na místě...

13. května 2026  9:12,  aktualizováno  11:37

VMS VISION: Přijímačky a maturita? Klíčem je porozumění, ne memorování

13. května 2026  11:34

Včelařský kvíz i koncert v zahradě. Brtnice zve na první ročník svých slavností

Trojice (zleva) Ivo Šnyrych, Martin Janíček a Vít Zaoral se zaměřila na...

První ročník Slavností brtnictví se rozhodli uspořádat v Brtnici. Akce se bude konat ve dnech 12. až 14. června. Slavnosti mají podtitul Návrat ke kořenům, protože název města Brtnice odvozují...

13. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nuselské dvorky 2026: Cirkusové hvězdy ovládnou vnitrobloky, nabídnou i světovou premiéru

Festival Nuselské dvorky 2026představí v sobotu 16. května v Praze nový cirkus.

Pražské Nusle se už tuto sobotu promění v centrum nového cirkusu a sousedského setkávání. Veřejnosti se otevřou tři vnitrobloky, kde budou po celý den probíhat artistická vystoupení, workshopy a...

13. května 2026  11:30

Moderní nájemní bydlení mo-cha HOME se otevírá už v květnu

13. května 2026  11:21

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Ukliďme Česko hlásí rekord ve sběru vysloužilých mobilů

13. května 2026  11:09

Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Kněz stál u oltáře a alarm byl vypnutý, řekl ke krádeži lebky svaté Zdislavy...

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. Tamní představený a dominikánský...

13. května 2026  9:52,  aktualizováno  11:08

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Dobrovolníci z Chebska, kteří zachraňují srnčata v době sečení, mají nyní...

Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže...

13. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pes žil rok uvázaný na krátkém řetězu, nemohl si ani lehnout. Zasáhli veterináři

Tříletý Tonda žil uvázaný na krátkém řetězu. Kolem něj byl velký nepořádek....

Smutný pohled se naskytl veterinářům a lidem z útulků, kteří ve Svaté Kateřině na Tachovsku odebírali vietnamským majitelům smečku psů. Zvířata byla sice dobře krmená, ale žila v otřesných...

13. května 2026  11:02

Soud v Olomouci námitku žalobkyně Lastovecké vůči výtce postoupil do Prahy

ilustrační snímek

Kárný senát Vrchního soudu (VS) v Olomouci námitku státní zástupkyně Petry Lastovecké vůči výtce od olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna řešit nebude,...

13. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.