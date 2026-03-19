Velikonoční trhy 2026: Kam v Ostravě a v kraji vyrazit na ty nejlepší

Martin Pjentak
  11:22aktualizováno  11:22
Velikonoční trhy v Moravskoslezském kraji brzy odstartují. Ostrava láká na více jarmarků napříč městem, Opava na tradice, Karviná na ruční výrobu papíru či svíček, Frýdek-Místek na divadla a Nový Jičín na rodinnou atmosféru. Přinášíme přehled míst, termínů i tipů, kam vyrazit a co si nenechat ujít.
Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově...

Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově náměstí. | foto: archiv MO Poruba, Alexandr Satinský,  MAFRA

Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově...
Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově...
Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově...
Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově...
Velikonoce letos vycházejí na začátek dubna, Velký pátek bude 3. dubna, Bílá sobota 4. dubna, velikononční neděle zvané Boží hod velikonoční 5. dubna a Velikonoční pondělí 6. dubna.

Velikonoční prázdniny začínají dětem už na Zelený čtvrtek 2. dubna, takže si opět užijí pětidenní volno.

Velikonoční trhy 2026
OstravaMasarykovo náměstípondělí 30. března – pátek 3. dubna
Ostrava-jihNáměstí Ostrava – Jihsobota 28. března
PorubaAlšovo náměstípondělí 30. března – sobota 4. dubna
Slezská OstravaSlezskoostravský hradsobota 28. března
OpavaDolní náměstíčtvrtek 19. března – neděle 22. března
Frýdek-Místeknáměstí Svobody, Místekčtvrtek 2. dubna – sobota 4. dubna
KarvináMasarykovo náměstístředa 1. a čtvrtek 2. dubna
Nový JičínMasarykovo náměstístředa 1. dubna – pátek 3. dubna

Nejpestřejší velikonoční dění v kraji nabídne Ostrava. Trhy se konají na několika místech, na Masarykově náměstí, v Porubě i Hrabůvce, každý z nich má trochu jinou atmosféru. Lidé mohou zavítat i na Slezskoostravský hrad, kde se jarmark uskuteční v historickém duchu se šermíři i folklorními vystoupeními.

Pestrý program každoročně nabízí velikonoční jarmark na ostravském Masarykově náměstí.

Svůj vlastní velikonoční jarmark pořádá pravidelně i ostravský městský obvod Poruba.

Ostrava, Masarykovo náměstí

  • Kdy: 30. 3. – 3. 4. 2026
  • Čas: stánky 10:00 – 18:00, program 15:00 – 18:00
  • Místo konání: Masarykovo náměstí, Ostrava
  • Zajímavosti z programu: zdobení obřího velikonočního vejce, kolotoče řezbáře Matěje

Masarykovo náměstí zaplní stánky s rukodělnými výrobky, tematickými dekoracemi i pestrou nabídkou občerstvení. Připraveny budou tvořivé dílny, workshopy a další aktivity pro děti i dospělé.

„Návštěvníci jarmarku si mohou nakoupit řemeslné výrobky, velikonoční dekorace i regionální gastro speciality. Program pro malé i velké nabídne různá hudební vystoupení, na nichž se podílejí také děti z mateřských škol,“ uvedla ředitelka Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava Marcela Mrózková.

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Lidé se mohou těšit i na dvoumetrové velikonoční vejce, na které bude přímo na místě malovat velikonoční motivy malíř Vladimír Švidrnoch. „K vidění bude také výstava velkých kraslic, které vytvořily děti ze sedmi mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Atmosféru jarmarku doplní dřevěné sochy řezbáře Pavla Heráka nebo symbolická brána se zvoničkou jara,“ sdělila Radka Križanová, dramaturgyně CKV.

Ostrava – Jih

  • Kdy: 28. 3. 2026
  • Čas: 10.00 – 17.00
  • Místo konání: Náměstí Ostrava – Jih
  • Zajímavosti z programu: minizoo s živými zvířátky, C. K. polní pošta

Náměstí Ostrava-Jih se na jeden den promění v rynek, na kterém to žije. Lidé se mohou těšit na jarmareční stánky s prodejem rukodělných výrobků, pochutin a občerstvení, kreativní dílny, pletení tatarů, v programu je dále divadlo, vystoupení kejklířů a šermířů i koncerty.

Svůj vlastní velikonoční jarmark pořádá pravidelně i ostravský městský obvod...
Svůj vlastní velikonoční jarmark pořádá pravidelně i ostravský městský obvod...

Ostrava – Poruba

  • Kdy: 30. 3. - 4. 4. 2026
  • Čas: 10:00 – 18:00
  • Místo konání: Alšovo náměstí, Ostrava – Poruba
  • Zajímavosti z programu: diskotéka s Tlapkovou patrolou, sbírka Srdce pro Porubu

Porubský velikonoční jarmark se uskuteční od pondělí 30. března do soboty 4. dubna na Alšově náměstí. Prodejní stánky nabídnou rukodělné výrobky, perníčky, jarní a velikonoční dekorace, produkty z včelího vosku, gruzínské či sýrové speciality nebo zabijačkové pochutiny. Nebudou chybět ani ukázky pletení pomlázek.

V sobotu 4. dubna bude na příchozí čekat od 14 hodin kulturní program. Vystoupí v něm například dětský folklorní soubor, zpěvačka Adela s kapelou, pro nejmenší je připravena jízda na poníkovi nebo diskotéka s postavami ze seriálu Tlapková patrola. Součástí jarmarku bude i sbírka Srdce pro Porubu.

Slezskoostravský hrad
Slezskoostravský hrad

Slezskoostravský hrad

  • Kdy: 28. 3. 2026
  • Čas: 10.00 – 16.00
  • Místo konání: Slezskoostravský hrad
  • Zajímavosti z programu: vystoupení šermířů, zbojníci z Beskyd, folklorní soubory z Podbeskydí i ze slovenských Kysuc

Velikonočni rej a slava na hradě aneb: Zbojnické jaro v hradbach i v tanci! Takový název nese program, který je na sobotu 28. března nachystán na Slezskoostravském hradě, jenž se ponese v historickém hávu. Zahájí jej v 10 hodin slavnostní otevření bran purkmistrem, následovat bude vystoupení podbeskydského folkloru, od 11:30 se pak návštěvníci mohou těšit na souboje a rvačky šermířů, které o hodinu později vystřídají zbojníci z Beskyd. Odpoledne budou následovat další folklorní vystoupení a program uzavře zbojnické divadlo.

Součástí akce je nepřeberné množství stánků, ukázek řemesel a dílniček pro děti i dospělé.

Velikonoce na Nově a Primě: Šíleně smutná princezna, Rocky, Na lovu i Sandokan
Od čtvrtku 19. do neděle 22. března se Dolní náměstí v Opavě promění v jarní...
Od čtvrtku 19. do neděle 22. března se Dolní náměstí v Opavě promění v jarní...

Opava

  • Kdy: 19. 3. – 22. 3. 2026
  • Čas: 10.00 – 17.00
  • Místo konání: Dolní náměstí, Opava
  • Zajímavosti z programu: vynášení Mařeny, design market, poznávací stezka „Za tajemstvím Velikonoc“

Od čtvrtku 19. do neděle 22. března se Dolní náměstí v Opavě promění v jarní centrum tradičních velikonočních oslav. Návštěvníci se mohou těšit na velikonoční dílny, atrakce pro děti, či jarmark a design market, na němž své výrobky představí design marketem s lokálními tvůrci. Odpoledne od 15 hodin pak trhy oživí různá vystoupení od dětí z místních škol přes divadlo až po koncerty různých žánrů.

Na neděli 22. března je pak připraven program, v němž vystoupí Slezská kapela, folklorní soubory SVČ Opava a cimbálové muziky ZUŠ Opava, a jenž vyvrcholí tradičním vynášením Mařeny z Dolního náměstí k řece Opavě. Novinkou bude poznávací stezka „Za tajemstvím Velikonoc“ na náměstí Osvoboditelů, která hravou formou představí velikonoční zvyky.

Ve Velikonoční městečko se na tři dny v době od 2. do 4. dubna promění místecké...
Ve Velikonoční městečko se na tři dny v době od 2. do 4. dubna promění místecké...

Frýdek – Místek

  • Kdy: 2. 4. – 4. 4. 2026
  • Čas: 10:00 – 18:00
  • Místo konání: náměstí Svobody, Místek
  • Zajímavosti z programu: divadelní představení každý den

Ve Velikonoční městečko se na tři dny v době od 2. do 4. dubna promění místecké náměstí Svobody. Návštěvníci se mohou těšit na tématický jarmark, program pro děti, hudbu, workshopy či tvořivou dílničku pro děti. V programu vystoupí kapely Šuba Duba Band či Evamore, cimbálová muzika Iršava, každý den budou k vidění představení v podání různých divadel.

Dvoudenní velikonoční jarmark se bude konat na Masarykově náměstí v Karviné.
Dvoudenní velikonoční jarmark se bude konat na Masarykově náměstí v Karviné.

Karviná

  • Kdy: 1. 4. – 2. 4. 2026
  • Čas: 11:00 – 18:00
  • Místo konání: Masarykovo náměstí, Karviná – Fryštát
  • Zajímavosti z programu: malování na obří kraslice, kovářská dílna

Cimbálová muzika KrOpa či klauni z Balónkova zpestří dvoudenní velikonoční jarmark na Masarykově náměstí v Karviné. Děti čeká malování na obří kraslice, připravena bude kovářská dílna, výroba papíru či svíček, zvěřinec s domácími zvířátky nebo historický kolotoč.

Velikonoční jarmark se chystá i na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.
Velikonoční trhy v Novém Jičíně lákají na pestrý program.

Nový Jičín

  • Kdy: 1. 4. – 3. 4. 2026
  • Čas: 8:00 – 17:00
  • Místo konání: Masarykovo náměstí, Nový Jičín
  • Zajímavosti z programu: vystoupení místních dětí, Divadlo Koloběžka

Užít si sváteční atmosféru plnou velikonočních tradic, ochutnat lahodné speciality a objevit bohatou nabídku řemeslných výrobků mohou lidé v Novém Jičíně ve dnech 1. až 3. dubna, kdy se na tamním Masarykově náměstí uskuteční velikonoční jarmark. V programu vystoupí děti z místních školek a škol, s pohádkou přijede Divadlo Koloběžka a páteční dopoledne zpestří funky kapela Windy.

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla kyberšmejdům

Z poškozené se stala kurýrka. Starší žena dvakrát naletěla „kyberšmejdům“

Čtyřiašedesátiletá žena během půl roku dvakrát naletěla kyberšmejdům, nakonec ji chytila policie, když převážela odcizených 150 tisíc korun. Podvodníci z ní totiž nejdříve vylákali osm set tisíc na...

19. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

V Ostravě hořela střecha panelového domu, tři lidé se nadýchali zplodin

Hasiči si vyžádali při zásahu u požáru střechy v Nádražní ulici v Ostravě také...

Záchranné složky zasahují v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Na místě pracovaly všechny složky IZS. Tři...

19. března 2026  12:02,  aktualizováno  13:22

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu za 12,7 milionu korun

ilustrační snímek

Sokolov letos opraví střechu Hornického domu. Po opravě bude mít historickou červenou barvu. Práce by neměly omezit plánované kulturní akce Městského domu...

19. března 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Sloupnice na Svitavsku otevřela nový domov se zvláštním režimem za 123 mil. Kč

ilustrační snímek

Obec Sloupnice na Svitavsku otevřela novou budovu domova se zvláštním režimem za 123 milionů korun včetně DPH. V jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním...

19. března 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fotil nezletilé dívky, svlékaly se mu na webkameře. Sexuální útok ale popírá

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Krajský soud ve Zlíně se dnes začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské pornografie a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Obžalovaný osmačtyřicetiletý muž ze Zlína u některých...

19. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Výjimečná událost v karvinském dole. OKD začalo vytahovat sedmnáctimetrové nádoby

Masivní, tmavá skipová nádoba o hmotnosti 24 tun je vysunována z objektu haly...

Další krok při likvidaci poslední činné šachty na území republiky má za sebou společnost OKD. Zaměstnanci stonavského dolu ČSM na Karvinsku nyní z těžní jámy postupně vytahují skipové nádoby,...

19. března 2026  13:12

Zloděj ukradl téměř kilometr kabelů, na místa činu se nechával vozit taxíkem

Zloděj kabelů se stal postrachem obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku, hojně se...

Škodu za více než čtvrt milionu korun napáchal během měsíce zloděj, kterého nyní dopadli olomoučtí policisté. Utnuli tak sérii vloupání, při níž se muž zaměřoval především na krádeže kabelů.

19. března 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Moravskoslezský kraj odmítá návrh na změnu rozdělení daňových příjmů

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj nesouhlasí s posledním návrhem na změnu rozdělení daňových příjmů krajům. Kvůli tomuto návrhu rozpočtového určení daní (RUD) by totiž...

19. března 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků netuší rizika a tápou v prevenci

19. března 2026

Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách. Soud potrestal zanedbání chovu

Obžalovaný František Horn (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad...

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o...

19. března 2026  12:22,  aktualizováno  12:54

Hlavní lyžařské areály v hradeckém kraji dál v provozu, otevřeno 46 km sjezdovek

ilustrační snímek

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji v Krkonoších a v Orlických horách jsou i po jarních prázdninách v provozu a nabízejí dobré lyžování. Na...

19. března 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Koma Modular chce příští rok začít stavět na zlínském sídlišti

ilustrační snímek

Vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular chce na konci léta požádat o stavební povolení pro obchodní a komunitní centrum na zlínském sídlišti Jižní...

19. března 2026  11:09,  aktualizováno  11:09

