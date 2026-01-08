Utkání o zlaté medaile se uskuteční 24. ledna v RT TORAX Aréně v Porubě.
O pořadatelství utkání se rozhodlo v sobotu 13. prosince, v rámci zasedání Organizační skupiny Champions Cupu, během světového šampionátu žen v Ostravě.
„Ostrava nám ukázala, že doslova žije florbalem a já věřím, že to nadšení, které načerpala během mistrovství světa, si přenese i do finále Poháru mistryň. Je pro nás velkou ctí, že potřetí v řadě se probojoval český tým do finále a že znovu uspěl s kandidaturou. Vítkovice budou navazovat na povedené finále v roce 2020 a věřím, že i tentokrát si každý, kdo dorazí hráčky podpořit, odnese perfektní zážitek,“ uvádí prezident Českého florbalu Daniel Novák.
„Velmi mě těší, že jsme uspěli v kandidatuře o pořadatelství finále Poháru mistryň a Ostrava se tak znovu stane dějištěm vrcholné akce světového ženského florbalu. Navazujeme tím na mimořádně povedený ročník 2020, kdy se v RT Torax Aréně hrál finálový turnaj a město žilo nejvyšší evropskou kvalitou,“ říká pan generální ředitel Vítkovic Pavel Palata.
„Jsme nadšení, že v krátkém časovém odstupu dostává český ženský florbal další velkou šanci bojovat o světový triumf před domácím publikem. Jsme hrdí, že můžeme znovu přivést světový ženský florbal do Ostravy a nabídnout fanouškům i partnerům událost, která přesahuje sportovní rámec,“ dodává generální ředitel Vítkovic.
„Jsme rádi, že se nám podařilo dostat finále Champions Cupu žen do Ostravy. Je to skvělá zpráva pro naše fanoušky, a také pěkný dárek pro hráčky, které si za své velké úspěchy z poslední doby zaslouží vyhrát tuto soutěž před domácím publikem. Chtěl bych také poděkovat zástupcům Českého florbalu za diplomatickou pomoc při snaze získat pořadatelství této významné mezinárodní sportovní události,“ uvedl prezident Vítkovic Tomáš Krásný.
Třetí finále Champions Cupu s účastí vítkovických žen se odehraje v sobotu 24. ledna od 19 hodin v RT Torax Aréně.