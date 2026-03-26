Věřící mohou přispět do fondu na mzdy kněží ostravsko-opavské diecéze

Ostravsko-opavská diecéze se připravuje na konec podpory od státu. Zřídila Fond MOST, jehož prostřednictvím se mohou věřící podílet na zajištění mezd pro kněží. Mezi dárci je aktuálně více než 1000 lidí. Novinářům to dnes sdělil mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel. Podpora státu, který na provoz církví přispíval na základě zákona o církevních restitucích, skončí v roce 2030. Státní příspěvek využívalo ostravsko-opavské biskupství výhradně na mzdy pro kněží.
"Částka vyplácená v souvislosti s finančním narovnáním státu s církvemi se rok od roku snižuje. V roce 2013 to bylo v případě Biskupství ostravsko-opavského 102 milionů korun. Poslední státní příspěvek biskupství dostane v roce 2029, a to 32 milionů korun," uvedl Elbel.
Podle něj tak má při vyplácení kněžských mezd stále větší význam hospodaření biskupství a také spoluúčast věřících a farností, které na mzdy přispívaly od roku 2022. "Nyní ostravsko-opavské biskupství systém spolufinancování mění a věřící mohou podpořit mzdy kněží přímo prostřednictvím pravidelného nebo jednorázového daru na platformě Donátor.cz. Tento systém se již osvědčil v dalších moravských diecézích, a to brněnské a olomoucké," podotkl Elbel.
V diecézi slouží 227 kněží, biskupství na jejich mzdy loni vynaložilo zhruba 89 milionů korun. Většinu těchto nákladů chce v budoucnu financovat z vlastní hospodářské činnosti. Přispět ale mohou i věřící. "Doporučená částka na každého dospělého účastníka bohoslužeb má být dosažitelná pro každého. Jedná se o 60 korun měsíčně, tedy 720 korun na rok,“ řekl koordinátor Fondu MOST a farář v Ostravě-Porubě Pavel Marek.
Podle mluvčího biskupství investovalo značnou část peněz z restitucí do nákupu zemědělské půdy, bytových a administrativních budov i dalších komerčních nemovitostí. "Biskupství také samo rekonstruuje bytové domy, ubytovací zařízení a další objekty. V nejbližších letech se chceme výrazně zaměřit na bytovou výstavbu. Připravujeme nebo realizujeme projekty, díky nimž získá biskupství až 180 bytů. Zhruba 70 z nich si ponecháme pro nájemní bydlení, ostatní byty nabídneme k prodeji," řekl vedoucí Odboru hospodářské správy majetku Zdeněk Miketa.