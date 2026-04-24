Další vesmírné lavičky už vznikají v Budišově nad Budišovkou a Odrách. Kompletně hotový by ojedinělý projekt měl být do tří let.
„Je tu krásný výhled, chodí tudy spousta lidí a při večerních procházkách mě tu často doprovází měsíc nad hlavou,“ vysvětlil výběr Měsíční lavičky a její polohy, odkud je vidět široké okolí, místostarosta Bruntálu Radek Zatloukal.
Objekt ve tvaru úplňku, jehož dřevěná část zároveň tvoří měsíční srpek, se nachází na kopci mezi Vodárenským vrchem a sídlištěm Dolní v Bruntále. Je prvním z fotopointů, jež postupně vzniknou na sedmi místech oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.
Lavičky vyrobené z materiálů tradičních pro tuto oblast a inspirované vztahem mezi Zemí a vesmírem jsou projektem spolku Krajina břidlice. Autorem jejich podoby je Lumír Moučka, který kromě Měsíční navrhl také lavičku Sluneční, Polárku, Polední, Magnetickou, Nov, Pod Mléčnou dráhou a Rybu.
Objekt Pod Mléčnou dráhou, kde plochu k sezení kryje oválná klenba, vzniká nad Budišovem nad Budišovkou. „Máme už celý betonový monolit a první dvě řady obložené břidlicí,“ ohlásil starosta Patrik Schramm.
Hotovo bude do dvou týdnů. Lidé odtud mohou shlížet na město i rozhlednu za ním.
Jen místní břidlice. Obklad je ale složitý
V Odrách se na Veselském kopci, na stezce k Flascharovu dolu přímo nad tamní geologickou expozicí, rodí třetí z laviček – Ryby. „Ztvárňuje dvě ryby, které vyskakují z vody. Je vybetonovaný skelet a bude se obkládat břidlicí,“ řekla vedoucí odboru kultury a školství oderské radnice a předsedkyně spolku Krajina břidlice Alena Zemanová.
Dodala, že právě obklad břidlicí, která je pro oblast typickým materiálem, není jednoduchý. „Jednotlivé kameny musíte vybírat tak, aby na sebe navazovaly a seděly přesně vedle sebe.“ Hotovo bude do měsíce.
Vznik trojice laviček umožnil krajský dotační program na podporu cestovního ruchu. Zástupci spolku právě jednají s dalšími městy a obcemi o umístění zbylé čtveřice vesmírných fotopointů.
„Jakmile padne rozhodnutí, ještě letos bychom nechali zpracovat projekty a začali zajišťovat peníze,“ nastínila další vývoj Zemanová.
Doplnila, že lavičky jsou fotopointy, ale i výtvarnými díly umístěnými v přírodě. Aby do krajiny nenásilně zapadaly a souzněly s ní, jsou výhradně z tradičních materiálů.
S vesmírem už Krajinu břidlice pojí rozhledna
K vesmírnému pojetí spolek inspiroval jeho předchozí projekt. „Astronomií jsme se začali zabývat, když jsme v Budišově nad Budišovkou budovali rozhlednu Halaška, která propojuje Krajinu břidlice s vesmírem. Budišovský rodák František Ignác Kassián Halaška byl astronom a studoval vesmír,“ objasnila Zemanová.
Budišovská rozhledna má i skleněnou střechu a stojí mimo zdroje světelného znečištění, unikátní tedy může být nejen pohled z její plošiny dolů, ale i vzhůru.
Spolek Krajina břidlice je sdružením obcí a měst z oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zaměřuje se na turistickou, kulturní, vzdělávací a propagační činnost, která souvisí s historií těžby břidlice v oblasti. V roce 2022 získala celá oblast status národního geoparku.