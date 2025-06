Vyberete si z naší nabídky?

Bikemaraton kolem Harty

V sobotu 7. června se koná již 14. ročník stále oblíbenějšího cyklistického závodu kolem přehrady Slezská Harta. Vznik závodu sahá do roku 2010, kdy byl pojatý spíše jako zábava s jednou tratí vedoucí kolem Slezské Harty jinak než dnes a z jiného místa, startovalo se na Uhlířském vrchu v Bruntále. Každým rokem měl závod jiné pojetí, až se vykrystalizoval do dnešní podoby se stabilními tratěmi a stabilním zázemím.

Pořadatelé poučení z minulých ročníků a i díky velké oblibě zúčastněných cyklistů přistoupili k závodu profesionálněji z hlediska organizace, zázemí, tratí a tak dále. „Do názvu závodu se zapletl kňour, až z toho vznikl závod pro Kance (70 km), Lončáky (40 km) a Selátka (pro dě- ti),“ vysvětlují organizátoři. Od roku 2022 je startem, cílem a zázemím závodu Nová Pláň, start hlavního závodu je v 10.30.

Folklorní (ne)Fest

Rašmánkovo dětské hřiště u letního kina v Havířově hostí v sobotu 7. června od 14 hodin šestý ročník přehlídky folklorních souborů nazvaný Folklorní (ne)Fest. Program odstartuje vystoupení pořádajícího souboru Jagár. Po něm se na pódiu postupně vystřídají polský Zespół Pieśni i Tańca Suszanie, soubor QAI, Zespół Taneczny Oldrzychowice, Machulaláci, Jasénka a dětský folklorní soubor Vonička.

Na tu v 18.30 naváže Beskid Banda a Studencki Zespół Góralski Skalni. Předposledním účinkujícím bude od 19.30 brněnská cimbálová muzika Nótaband a festival uzavře od 20.30 slovenský Folklórny súbor Kopaničiar, který už sedm desetiletí přibližuje zvyky a tradice myjavského regionu. V doprovodném programu nebude chybět tradiční jarmark, aktivity pro děti, stánky s lahůdkami. Vstupné je dobrovolné.

Trofeo Niké – z Beskyd do Jeseníků

O nastávajícím víkendu se můžete těšit na setkání historických veteránů a jejich milovníků. Už dnes totiž startuje již 24. ročník Podhorské jízdy veteránů. Letošní jízda nazvaná Trofeo Niké se pojede na počest Karla Lopraise a jeho nedožitých 75. narozenin in memoriam a povede kouzelnou krajinou Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Kolona více než tří desítek historických vozidel vyrobených mezi lety 1917 až 1986 vyjede mimo jiné po vlastní ose k Horskému hotelu Tanečnica na Pustevnách nebo k hotelu Ovčárna na Pradědu.

Motto akce, která se původně měla konat v minulém roce v polovině září a byla kvůli nepřízni počasí odložena, zní: Zpomal a rozhlédni se. Trasa jízdy vede z Pusteven do Vrbna pod Pradědem, lázní Jeseník, na Praděd, do Malé Morávky a Karlovy Studánky. Lidé si mohou zúčastněné veterány prohlédnout dnes od 9.00 do 10.30 na Pustevnách, pak od 11.30 do 13.30 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a od 14.00 do 16.00 v centru Rožnova. Zítra jízda zavede účastníky do Vrbna pod Pradědem ke kostelu sv. Michaela Archanděla (9.30 až 10.00), pak do centra Jeseníku a tamních lázní (11.00 až 13.30), Dolní Lipové (14.00 až 15.00) a Ludvíkova (16.00 až 16.20).

Nedělní program začne na Kopřivné v Malé Morávce (9.00 až 9.45), pak veterány vyrazí na Ovčárnu na Pradědu (10.00 až 11.30) a poté sjedou do Karlovy Studánky (12.00 až 15.00).

Maďaři v Těšíně

V pořadí již pátá muzejní noc v Historické budově v Českém Těšíně v sobotu 7. června představí další střípek z národnostní skládačky Těšínska. Po Švédech a Italech přichází na řadu Maďaři.

Přijďte se na vlastní oči podívat, jak se vítá těšínský kníže Adam Václav s uherským palatinem, přijďte si vyslechnout folklor Horních Uher i nefalšované maďarské dudáky. Program složený ze čtyř bloků (od 17.20, 19.00, 20.30 a 22.00) odstartuje slavnostním výstřelem z děla osobní hlídkou těšínského knížete.

K vidění bude například móda na dvoře uherského palatina s ukázkami dvorského tance, dobová výstroj a výzbroj 17. století i noční tanec na dvoře. První patro historické budovy muzea bude patřit kupcům a řemeslníkům, ve druhém poschodí bude zasvěceno mašinkové show Míly Vaváčka z Tábora a třetím patře bude herní zóna s vláčky, koleje i kreativní výtvarný ateliér.

Skrojekfest

Ve Skotnici na Novojičínsku se v sobotu 7. června koná čtvrtý ročník tradičního rodinného minifestivalu Skrojekfest. Můžete se těšit na čtyři kapely zblízka i dáli, aktivity pro děti, lokální pivo a pohodovou atmosféru.

„Pro potěchu ucha nám zahrají Srneček a Jelínek, OdZemě, Plachý host a My3.avi. První kapela startuje v 15.30, konec bude ve 22.00. Areál bude otevřen od 14.00,“ informují pořadatelé. Na čepu bude řemeslný pivovar Olbrew ze Sedlnic, pro děti bude šťáva zdarma. Chybět nebude ani drobné občerstvení i aktivity pro děti. Vstupné je pro dospělé 150 korun, pro děti, seniory a studenty je vstupné dobrovolné.

Den Mustanga

Poprvé od covidových let otevře v pátek 6. června v 15.00 své brány pivovar Ostravar. Na Dni Mustanga nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do kuchyně přípravy tohoto piva a ochutnat poprvé nový výrazně hořký ležák Mustang Hořký přímo z tanku.

Nové pivo pokřtí s ostravskými sládky rovněž nový ambasador značky Mustang rapper Marpo. „Všechny milovníky piva a dobré zábavy srdečně zveme k návštěvě našeho pivovaru a ochutnávce naší letošní novinky,“ zve manažer značky Ostravar Dalibor Dubb. Vstupné pro dospělé je 100 korun.

Locika na Raduni

Den plný fantazie, romantiky a dětské radosti nabídne v sobotu 7. června od 14.00 do 18.00 zámek v Raduni na Opavsku. V jedinečně vyzdobené oranžerii a zahradách, které se promění v pohádkový svět inspirovaný oblíbenou pohádkou Na vlásku, čeká návštěvníky okouzlující dekorace plné světel, květin a tajemných zákoutí, kde na ně dýchne kouzlo věže princezny Lociky. Součástí programu budou tvořivé dílničky pro děti i pohádkové hry.

Vzhůru na úzkokolejku

Na první letošní jízdu vyrazí sobotu 7. června parní vlak na Osoblažské úzkokolejce po trase Třemešná – Osoblaha a zpět. Na nádraží Třemešná přijede parní vlak v 10.45 a dále pojede do stanic Liptaň, Dívčí Hrad, Horní Povelice, Amalín, Slezské Rudoltice, Koberno, Bohušov a Osoblaha, kam přijede ve 12.03. Na zpáteční cestu se parní vlak vydá v 15.10 a do Třemešné dorazí v 16.40.