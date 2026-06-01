Větrníky nechceme, zní z Bruntálska i Opavska. Vadí blízkost, cenná území i hluk

Žaneta Motlová
  11:02
Sledovat Metro na Googlu
Nejspíše až stovky připomínek k návrhu takzvaných akceleračních oblastí se na ministerstvu pro místní rozvoj sejdou z Moravskoslezského kraje. Stát těchto území, kde by mohly rychleji vznikat větrné elektrárny, navrhuje v kraji deset. Proti se vymezily nejen obce, protestují i spolky či jednotlivci, ve velkém například ve Starých Heřminovech na Bruntálsku.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Od mého domu je to 450 až 500 metrů, to je nepřijatelné. Návrh počítá se stožáry vysokými přes dvě stě metrů. Jde o nepřiměřený zásah do kvality života i do místní krajiny,“ popsal Petr Brak, obyvatel Starých Heřminov.

Těsně u obce má vzniknout zóna Kamenný vrch, kde už se rýsuje i konkrétní energetický projekt. Z druhé strany stát navrhl jednu zónu Liščí vrch. Místní žádají vyřazení celého území z akceleračních zón.

Upozorňují na rizika ohrožení zdraví, poddolovanost území po historické těžbě či kumulaci více záměrů a argumentují i narušením krajiny a životního prostředí. „Máme tady chráněné druhy ptáků – luňáky, jeřáby, z Harty sem zalétá orel mořský,“ nastínil Brak.

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Staroheřminovští proto založili sdružení, peticí vyzvali své zastupitele, aby odmítli větrné elektrárny a poslali připomínky ministerstvu. Ty kromě spolku posílají i jednotlivci, někteří sami, jiní je nosí na obecní úřad, odkud poputují společně.

„Přesný počet připomínek neznáme, právě je počítáme. Jde zhruba o padesát až šedesát lidí,“ uvedla starostka Starých Heřminov Daniela Skotnicová.

Navrhované oblasti připomínkovala i obec, stejně jako samosprávy v okolí. Nedaleká radnice v Horním Benešově rovněž nabídla lidem pomoc. „Zveřejnili jsme mimo jiné šablony, které lidé mohou vyplnit a připomínky poslat. Vím zhruba o deseti patnácti, kteří to využili,“ avizoval starosta Horního Benešova Pavel König.

Mapa navrhovaných akceleračních zón v Moravskoslezském kraji, konkrétně na Bruntálsku a na Opavsku. (1. června 2026)

Kvůli turbínám a navržené akcelerační oblasti Jakartovice se už koncem dubna na jednání zastupitelů sešli lidé také v Kružberku na Opavsku. Hlasovací síň zaplnili do posledního místa. „Přišli dát najevo svůj nesouhlas,“ konstatoval starosta Miroslav Klimčík a dodal, že obec už návrh připomínkovala.

A připomínkují i lidé. „Námitek je na padesát stran, už jsme je podali,“ konstatoval obyvatel Kružberka a předseda tamního spolku Za rozvoj Kružberka Jiří Focht. „Ještě dnes připomínky podají i místní myslivci,“ dodal.

Hlavním argumentem je chráněná krajina a skutečnost, že řeka Moravice je zdrojem pitné vody pro Ostravsko. „Velkým rizikem je kumulace škodlivých látek, které by mohly vodu postupně kontaminovat,“ nastínil Focht a zmínil používané oleje a nemrznoucí směsi pro turbíny i chemikálie uvolňující se z lopatek.

„Návrh je dělaný od stolu, nedotažený, od jedné zóny ke druhé jako přes kopírák,“ zhodnotil Focht.

Větrníky přehluší jen vítr. Nebo cirkulárka

Obyvatele Lhotky u Litultovic na Opavsku zajímá navrhovaná oblast Moravice. Několik turbín už tam totiž stojí a rizika tak znají. „Když nefouká vítr, aby to přehlušil, nebo někdo neřeže dřevo, tak lidé, kteří na turbíny přímo vidí, je také slyší,“ popsal starosta Jan Houdek.

Jde o větrníky s výškou do sta metrů, asi kilometr od obce. V akceleračních oblastech ale mají vznikat více než dvousetmetrové stožáry. „V některých místech necelých 600 metrů od zástavby, to je nedostatečné,“ pokračoval starosta s tím, že obec už věc připomínkovala.

Přidávají se jednotlivci. „Vím u nás asi o pěti kvalifikovaně napsaných připomínkách,“ uzavřel starosta obce se dvěma sty obyvateli.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Záchvat a zvracení po cigaretě s neznámou látkou, svědci nechali dívku bez pomoci

Ilustrační snímek

Vzlykající dívka, které se udělalo špatně, zaměstnala strážníky v centru Brna. Při poskytování pomoci se dozvěděli, že příčinou jejích zdravotních potíží doprovázených také zvracením není alkohol,...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Podezřelý z vraždy sousedky v Havířově je na psychiatrii, není schopen vypovídat

Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově na Karvinsku, zaútočil...

Policie pokračuje ve vyšetřování vraždy v centru Havířova. Čtyřiačtyřicetiletý muž tam podle kriminalistů v jednom z bytů napadl nejprve svého souseda a pak i sousedku. Starší žena vážným zraněním na...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Chladnomilné šelmy i ukázky dravců. Liberecká zoo se rozroste na dvojnásobek

Návštěvníkům liberecké zoo se v nově budovaném areálu otevřou prostorné...

Sovovu ulici v budoucnu překlene lávka, odkud návštěvníci Zoo Liberec přejdou ze stávající části areálu do nové. V takzvaném Údolí ohrožené divočiny se před nimi otevřou prostorné přírodní expozice...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Lanovka na Letnou měla výročí. Aby mohla tahat druhou, musela se naplnit vodou

Lanová dráha na Letnou.

Před 135 lety vyjela poprvé lanová dráha na pražskou Letnou. Dvoukolejná pozemní dráha vedla od míst, kde dnes ústí Letenský tunel k restauraci v Letenských sadech. Později ji nahradil pohyblivý...

1. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Infekcemi v zahraničí se za osm let nakazilo 197 lidí z Vysočiny, předloni 50

ilustrační snímek

Za posledních osm let evidují hygienici na Vysočině 197 případů importovaných infekcí, z toho 11 horečky dengue. Nejčastěji ale lidé v zahraničí onemocní...

1. června 2026  10:29,  aktualizováno  10:29

V květnu zemřel při nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, loni žádný

ilustrační snímek

Při dopravních nehodách na silnicích ve Zlínském kraji v květnu zemřel jeden člověk. V pátém měsíci loňského roku si nehody v regionu žádnou oběť nevyžádaly....

1. června 2026  10:21

Začíná Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

1. června 2026

Voda zaplavila podchod pod Miletou. Druhý právě otevřeli, zamezí přebíhání

Podchod pod Hradeckou ulicí na hradecké křižovatce Mileta je otevřený už od...

Na stavbě křižovatky Mileta v centru Hradce Králové se v pondělí otevřelo druhé rameno podchodu. Pěší se tak dostanou od areálu hradecké univerzity k fakultní nemocnici, což dosud přímo na křižovatce...

1. června 2026  11:52

České Budějovice začnou přes dopravní podnik nabízet sdílená kola

ilustrační snímek

České Budějovice začnou od 1. července nabízet veřejnosti sdílená kola. Stanou se tak podle náměstka primátorky Metra Maroše (Naše Česko) prvním městem v...

1. června 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Chaos kolem Nové Palmovky pokračuje, projekt sídla kosmické agentury dál nabírá zpoždění

Nedostavěná budova se již roky tyčí nad dopravním uzlem.

Chátrající komplex na Palmovce bude chátrat dál. Pražští radní už během února na zasedání vyloučili stavební společnosti Porr a Gemo z tendru na dostavbu torza budovy Nová Palmovka, kde má v budoucnu...

1. června 2026  11:39

Výzkum SPS: Rodiče stavebním oborům věří. Souhrn slovem a obrazem

1. června 2026  11:38

Opera, Bella Ciao i trikolóra. Brněnské ohňostroje začaly v italském rytmu

Ohňostroj v italském rytmu zakončil v Komárově Jihobrněnský dětský den a...

První ochutnávku k tradičnímu ohňostrojovému festivalu dostali v sobotu Brňané. V Komárově na jihu města se uskutečnilo takzvané prelude, tedy předehra, v italském stylu. Soutěžní pyroshow přijdou na...

1. června 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.