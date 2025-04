Větrné parky? Už nejednáme, zní z Osoblažska. Krajina je cennější

Možnost stavby turbín v podhůří Jeseníků zatím zastavily jak nehotové zákony, tak i emoce a vlažný postoj hejtmanství.

„Nepokračujeme a pokračovat nebudeme,“ sdělila starostka Bohušova Jarmila Schnaubeltová. Ta od počátku uváděla, že je potřeba si rozhodnutí dobře rozmyslet.

Investor Bohušovu nabídl vznik čtyř větrných věží, v obci se už uskutečnila i debata s občany. Od dalších kroků však Bohušov upouští.

„Příští týden máme zastupitelstvo, kde oznámím, že nebudeme jednat. Pokud by místní obce do toho šly, jde o více než padesát turbín. To by místní krásnou krajinu poznamenalo, nesouhlasím s tím,“ řekla Schnaubeltová.

Stejně jsou na tom Slezské Rudoltice. „Větrné elektrárny neřešíme, nic nepodepisujeme a otevírat územní plán nebudeme,“ uvedl starosta Mojmír Pargač. I tam se konala veřejná debata poté, co obec oslovili tři investoři. „Právě se připravuje nová legislativa. Počkáme, až bude hotová,“ dodal Pargač.

V Jindřichově mají za sebou debatu s občany i prezentaci odborníků o vlivu větrných elektráren na život lidí. „Nemáme s žádným investorem uzavřenou smlouvu ani nejednáme o konkrétních věcech,“ konstatoval starosta Martin Korduliak.

„Situaci mapujeme a snažíme se občanům předat co nejvíc informací. I proto jsme například pozvali odborníky, kteří se vlivem větrných elektráren dlouhodobě zabývají, abychom vyvrátili různé fámy a nepravdivé informace,“ dodal.

Obec mimo jiné čeká na vznik takzvaných akceleračních oblastí. Ty vymezí lokality vhodné k umístění obnovitelných zdrojů energie, které by tam pak vznikaly ve zjednodušeném režimu. Jejich zavedení v březnu schválila vláda, o konkrétních územích se ale teprve jedná.

„Pokud nebudeme spadat do akcelerační oblasti, ukončíme jednání o větrných elektrárnách. Jen chceme mít jistotu, že nám je tady nepostaví někdo ve zjednodušeném řízení za zády. V tom případě bychom chtěli mít připravený vlastní návrh řešení,“ vysvětlil Korduliak.

Výstavbě by mohlo bránit i blízké vojenské zařízení. „Chystáme se proto požádat o vyjádření i ministerstvo obrany,“ doplnil.

Kraj větrníky v cenné krajině nepodporuje

A nejedná ani Rusín. „Nechali jsme to v útlumu. Uvidíme, jestli bude zájem pokračovat,“ sdělil starosta Radek Bezděčík.

Podle starostů je kolem elektráren spousta emocí a obrovský zájem investorů, již tlačí na změnu územních plánů. S obcemi už jednají zástupci kraje, předávají jim informace z oblasti legislativy či územního plánování.

„Moravskoslezský kraj obecně nepodporuje výstavbu větrných elektráren v cenné krajině Osoblažska nebo kdekoliv na hodnotné zemědělské půdě. Mimo stavbu je důležité řešit i kapacitu přenosové sítě, a tím spotřebu vyprodukované energie,“ řekl hejtman Josef Bělica. Obnovitelné zdroje energií mají podle něj smysl spíše v oblastech průmyslových zón a brownfieldů.