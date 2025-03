Větrníky pod Jeseníky? Nejprve posuďme vliv na životní prostředí, rozhodl kraj

„Oznamovatel předloží k dalšímu projednání dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí,“ stojí v rozhodnutí hejtmanství.

Od dotčených obcí a měst, správních úřadů, spolků i veřejnosti se k plánu postavit v podhůří Jeseníků desítku turbín vysokých 206 metrů sešlo čtyřiadvacet vyjádření.

S těmi se investor, kterým je investiční skupina Redwood Capital, a jenž plánuje zahájit stavbu v první polovině roku 2029, kromě požadavků stanovených zákonem také musí vypořádat.

„Zejména se zaměřit na posouzení krajinného rázu, vlivu na faunu a flóru, dopracování údajů o přepravních trasách, přístupových – obslužných komunikacích, kabelovém vedení. Rovněž byl vznesen požadavek na posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví,“ uvádí se v závěrech zjišťovacího řízení.

Okolní obce i krajský úřad mimo jiné upozornily, že větrný park má vzniknout na půdě zařazené do první třídy ochrany, tedy nejkvalitnější zemědělské půdě, a je nutné vyhodnotit různé varianty umístění elektráren.

Otázky vzbudila i fáze ukončení provozu elektrárny a způsob likvidace jejích částí.

„Technologie se uplatňuje poměrně krátce, přitom už nyní z ní vzniká velké množství odpadu. Uložení zbytků elektráren z Německa v Jiříkově může být varováním,“ komentoval starosta Bruntálu Martin Henč.

Ochránci přírody a ornitologové žádají vyhodnotit i vliv na ptáky a netopýry, migrační koridory velkých savců či biotopy chráněných rostlin. Občané se bojí dopadu na kvalitu života a zdraví. Objasnit investor také musí, jak krajinu ovlivní zbudování příjezdových cest.

Dokumentaci EIA by měl zpracovat a předložit kraji do tří let.