Většina nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující vodu

Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Potvrdily to laboratorní analýzy na sledovaných místech. Snížená průhlednost vody je nadále ve vodních nádržích Kacabaja v Hodslavicích na Novojičínsku, Čerťák v Novém Jičíně, Údolí mladých v Bílovci na Novojičínsku, Budišov nad Budišovkou na Opavsku a v rybnících Tvrdkov a Edrovice na Bruntálsku. ČTK to dnes sdělil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
"Tyto lokality jsou značeny zeleným symbolem, tedy jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Ostatní sledované lokality jsou označeny modrým symbolem jako voda vhodná ke koupání," řekl Kotrla.
Hygienici v tomto týdnu kontrolovali nádrže na Opavsku, Bruntálsku a Novojičínsku. "V uplynulých dnech byla rovněž ověřena kvalita vody v přírodním koupacím biotopu v plovárně Na výsluní Úvalno, v přírodním koupališti Ostrava-Poruba a v nádrži ke koupání Kuňkaliště. Laboratorní rozbory ve všech případech potvrdily vyhovující kvalitu vody," doplnil Kotrla.
Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.