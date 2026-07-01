Většina primátorů moravskoslezských měst bude obhajovat svůj post

Sto dnů před říjnovými komunálními volbami je v Moravskoslezském kraji jasné, že funkci chce obhajovat většina primátorů šesti zdejších statutárních měst. Opětovnou kandidaturu zatím nepotvrdila jen primátorka Třince na Frýdecko-Místecku Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), která rozhodnutí zveřejní 3. srpna, zjistila ČTK. Volby se budou konat 9. a 10. října.
O křeslo primátora Ostravy bude opět usilovat Jan Dohnal (Spolu). Do čela krajské metropole se postavil v roce 2023, kdy nahradil Tomáše Macuru zvoleného za ANO. Macuru totiž zastupitelé odvolali, když se dostal s hnutím do sporu. V tehdejší prezidentské volbě totiž nepodpořil šéfa ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a nynějšího prezidenta Petra Pavla. Macura už oznámil, že z politiky odchází. Dohnal se postaví do čela kandidátní listiny srdcOVA, která stojí na půdorysu koalice Spolu a tvoří ji ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníci.
V Havířově na Karvinsku bude za ANO kandidovat jako jednička nynější primátorka Iveta Kočí Palkovská, která se do čela nejmladšího města v zemi dostala letos v lednu. V tomto volebním období se primátor ve městě měnil dvakrát. Po komunálních volbách v roce 2022 se jím stal Josef Bělica (ANO), který byl ale v dubnu 2024 zvolen hejtmanem kraje. Opozice ho dlouhodobě kritizovala za kumulaci funkcí, kromě primátora byl i poslancem. Nakonec v prosinci 2024 na funkci primátora rezignoval a za ANO ho nahradil jeho tehdejší náměstek Ondřej Baránek. Zastupitelé ho ale v lednu odvolali a nahradila ho právě Kočí Palkovská. Baránek je totiž obviněný v kauze související s machinacemi s městskými byty.
Ve Frýdku-Místku povede uskupení Naše Město F-M opět Petr Korč. Primátorem byl do 10. června, kdy ho z funkce na návrh opozice odvolali zastupitelé. Opozice návrh zdůvodnila tím, že Korč výkon funkce omezil na sebeprezentaci a propagaci. Návrh na odvolání primátora bez personální náhrady byl schválen i díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Korč důvody odvolání odmítl a tvrdil, že skončil, protože se ANO nelíbilo, že se chce ucházet o post senátora.
V Karviné chce funkci obhajovat Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM). Wolf letos v únoru oznámil, že opustil SOCDEM a do komunálních voleb půjde jako nestraník na kandidátní listině tvořené nezávislými kandidáty a sociálními demokraty. O měsíc později se ukázalo, že figuruje v kauze podvodných sázek a ovlivňování fotbalových zápasů, kde bylo včetně Wolfa obviněno 32 lidí. Státní zastupitelství kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování pro Wolfa žádalo vazbu, návrh ale minulý týden soud zamítl. Wolf vinu odmítá, na post primátora rezignovat nechtěl a naopak tvrdil, že i po vypuknutí aféry chce na primátora znovu kandidovat.
V Opavě bude obhajovat nynější primátor Tomáš Navrátil (ANO), který je v čele města od počátku volebního období, stejně jako v Třinci Palkovská.
Ve volbách do třetiny Senátu budou funkci senátora obhajovat dva ze tří současných senátorů. ODS chce do boje o senátorské křeslo v obvodu Ostrava-město opět nasadit přednostu Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřeje Šimetku a v obvodu Frýdek-Místek bude za STAN znovu kandidovat starostka Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku Helena Pešatová. Mandát v obvodu Karviná už ale nebude obhajovat místostarosta Stonavy na Karvinsku Ondřej Feber (ANO), hnutí ve volebním obvodu bude reprezentovat starostka Orlové na Karvinsku Lenka Brzyskowská.