Většina primátorů moravskoslezských měst bude obhajovat svůj post

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Sto dnů před říjnovými komunálními volbami je v Moravskoslezském kraji jasné, že funkci chce obhajovat většina primátorů šesti zdejších statutárních měst. Opětovnou kandidaturu zatím nepotvrdila jen primátorka Třince na Frýdecko-Místecku Věra Palkovská (Osobnosti pro Třinec), která rozhodnutí zveřejní 3. srpna, zjistila ČTK. Volby se budou konat 9. a 10. října.

O křeslo primátora Ostravy bude opět usilovat Jan Dohnal (Spolu). Do čela krajské metropole se postavil v roce 2023, kdy nahradil Tomáše Macuru zvoleného za ANO. Macuru totiž zastupitelé odvolali, když se dostal s hnutím do sporu. V tehdejší prezidentské volbě totiž nepodpořil šéfa ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a nynějšího prezidenta Petra Pavla. Macura už oznámil, že z politiky odchází. Dohnal se postaví do čela kandidátní listiny srdcOVA, která stojí na půdorysu koalice Spolu a tvoří ji ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníci.

V Havířově na Karvinsku bude za ANO kandidovat jako jednička nynější primátorka Iveta Kočí Palkovská, která se do čela nejmladšího města v zemi dostala letos v lednu. V tomto volebním období se primátor ve městě měnil dvakrát. Po komunálních volbách v roce 2022 se jím stal Josef Bělica (ANO), který byl ale v dubnu 2024 zvolen hejtmanem kraje. Opozice ho dlouhodobě kritizovala za kumulaci funkcí, kromě primátora byl i poslancem. Nakonec v prosinci 2024 na funkci primátora rezignoval a za ANO ho nahradil jeho tehdejší náměstek Ondřej Baránek. Zastupitelé ho ale v lednu odvolali a nahradila ho právě Kočí Palkovská. Baránek je totiž obviněný v kauze související s machinacemi s městskými byty.

Ve Frýdku-Místku povede uskupení Naše Město F-M opět Petr Korč. Primátorem byl do 10. června, kdy ho z funkce na návrh opozice odvolali zastupitelé. Opozice návrh zdůvodnila tím, že Korč výkon funkce omezil na sebeprezentaci a propagaci. Návrh na odvolání primátora bez personální náhrady byl schválen i díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Korč důvody odvolání odmítl a tvrdil, že skončil, protože se ANO nelíbilo, že se chce ucházet o post senátora.

V Karviné chce funkci obhajovat Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM). Wolf letos v únoru oznámil, že opustil SOCDEM a do komunálních voleb půjde jako nestraník na kandidátní listině tvořené nezávislými kandidáty a sociálními demokraty. O měsíc později se ukázalo, že figuruje v kauze podvodných sázek a ovlivňování fotbalových zápasů, kde bylo včetně Wolfa obviněno 32 lidí. Státní zastupitelství kvůli obavě z ovlivňování svědků a maření vyšetřování pro Wolfa žádalo vazbu, návrh ale minulý týden soud zamítl. Wolf vinu odmítá, na post primátora rezignovat nechtěl a naopak tvrdil, že i po vypuknutí aféry chce na primátora znovu kandidovat.

V Opavě bude obhajovat nynější primátor Tomáš Navrátil (ANO), který je v čele města od počátku volebního období, stejně jako v Třinci Palkovská.

Ve volbách do třetiny Senátu budou funkci senátora obhajovat dva ze tří současných senátorů. ODS chce do boje o senátorské křeslo v obvodu Ostrava-město opět nasadit přednostu Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřeje Šimetku a v obvodu Frýdek-Místek bude za STAN znovu kandidovat starostka Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku Helena Pešatová. Mandát v obvodu Karviná už ale nebude obhajovat místostarosta Stonavy na Karvinsku Ondřej Feber (ANO), hnutí ve volebním obvodu bude reprezentovat starostka Orlové na Karvinsku Lenka Brzyskowská.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...

Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám všechno zabalené? Nezapomněl jsem na něco důležitého?

Soud v Pardubicích dostal osmou stížnost proti vazbě kvůli útoku na zbrojovku

ilustrační snímek

Stížnost proti vazbě v souvislosti s březnovým teroristickým útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podal další obviněný, v pořadí již osmý. ČTK o...

2. července 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Olomoučtí vědci získali významný evropský grant na separaci vzácných zemin

ilustrační snímek

Tým vědců z olomouckého institutu CATRIN Univerzity Palackého získal grant Evropské výzkumné rady (ERC) na vývoj technologie, která má zefektivnit separaci...

2. července 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Vydatný déšť podemlel v Chříči stodolu, jeden z jejích rohů se utrhl

Středeční déšť podemlel v obci Chříč na severu Plzeňska stodolu, odnesl to...

Pět hodin zasahovali ve středu v podvečer hasiči v obci Chříč na severu Plzeňska. Vydatný déšť tam podmáčel neobydlenou stodolu, v důsledku čehož se zřítil jeden z rohů objektu. Jednotky ho...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Úleva od horka na dosah. Podívejte se do mapy míst, kde se můžete v Praze zchladit

Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...

Praha spustila novou interaktivní mapu pro horké dny. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města si díky ní budou moci vyhledat, kde se nachází nejbližší oáza chladu - tedy pítko, mlžítko, fontána, či...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Senzace v Beskydech. Vědci tam našli nejstarší buk Česka, je mu bezmála 500 let

Půl tisíciletí starý buk v Beskydech objevili odborníci náhodou.

Unikátní objev hlásí vědci Výzkumného ústavu pro krajinu. Odborný tým Modrá kočka v Beskydech našel dosud nejstarší známý buk v České republice. Padlo tím prvenství buku rostoucího na Mostecku, který...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Chybí chodníky, auta jezdí rychle. Obce řeší nebezpečné úseky

Úsek silnice mezi Mimoní a Doksy v části Boreček je podle Platformy VIZE 0...

Lidé se pohybují přímo na silnici, kolem nich projíždí spousta aut. Někteří řidiči zároveň výrazně překračují povolenou rychlost. Chybějící chodníky a další zabezpečení na úsecích, kde často dochází...

2. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:04

VIDEO: Z klidné říčky v mžiku rozvodněný živel. Bouře na Vsetínsku vyděsily místní

Hasiči ve Zlínském kraji měli kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. (1....

Okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku ve středu zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu při večerní bouřce spadlo za necelé dvě hodiny kolem 100 litrů vody na metr čtvereční....

2. července 2026  11:02

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

2. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:47

Chrudim prodala firmě CityZen pozemky na stavbu haly, nyní je chce koupit zpět

Stará radnice v Chrudimi.

Chrudim v roce 2022 podpořila místní firmu CityZen a prodala jí pozemky v průmyslové zóně na stavbu nové výrobní haly. Ta však doposud nevznikla a teď se ukázalo, že město do smlouvy nedalo pojistku,...

2. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Stojí za desítkami českých filmových hitů. Nejostřílenější filmař získá ve Varech cenu

Producent Jaroslav Bouček patří mezi nejostřílenější české filmaře. V Karlových...

Filmové počiny Je třeba zabít Sekala, Amerika, Anděl Exit nebo jedinečný snímek Václava Havla Odcházení spojuje jméno producenta Jaroslava Boučka, který patří v České republice k těm nejuznávanějším....

2. července 2026  10:27

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Kvůli poklesu kyslíku v Dyji uhynuly ryby, hasiči provzdušňují vodu

Kvůli úhynu ryb hasiči u jezu v Bulharech nainstalovali norné stěny a pomocí...

Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynuly v řece ryby. Množství zatím nelze určit. O situaci informovalo Povodí Moravy. Hasiči na místě...

2. července 2026  10:22

Karlovarský festival drží podle organizátorů dostupné ceny lístků i ubytování

KarlovarskĂ˝ festival drĹľĂ­ podle organizĂˇtorĹŻ dostupnĂ© ceny lĂ­stkĹŻ i ubytovĂˇnĂ­

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude podle organizátorů přívětivý pro takzvané batůžkáře, studenty a návštěvníky, kteří...

2. července 2026  8:30,  aktualizováno  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.