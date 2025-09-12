Věznice chtěla poslat odsouzené hlídat děti na přechodech, narazila u veřejnosti

Petra Sasínová
  9:22aktualizováno  9:22
Poslat vybrané odsouzené pomáhat chránit děti na rizikových přechodech před školami se v rámci svého projektu rozhodla věznice v Ostravě – Heřmanicích. S takovou iniciativou přichází jako první v republice. Celkem pět pečlivě prověřených odsouzených za trestné činy související s dopravou už prošlo přípravou. Rozjezd projektu však překazil nebývale silný odpor veřejnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Bervida, MAFRA

Společně se strážníky mají odsouzení pomáhat v ranním provozu před některými školami.

„Inspirovali jsme se v zahraničí, kde podobné projekty úspěšně fungují. Cílem je vést odsouzené k zodpovědnému chování a jejich návratu do společnosti, jak nám ukládá zákon,“ shrnul ředitel Věznice Heřmanice Pavel Horák.

Trvalo podle něj delší dobu, než našli vhodné zájemce z kategorie dopravních deliktů, u kterých nehrozí, že by mohli někomu ublížit, případně utéct.

Vězni by prý měli být zavření o chlebu a vodě a makat, až zčernají, a ne se někde procházet.

Pavel Horákředitel Věznice Heřmanice

Do vězení se tito lidé dostali například za maření výkonu úředního rozhodnutí, když řídili přes udělený zákaz, anebo za ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti ze zaviněním nehody se zraněním, případně pod vlivem omamných látek.

Vadí vám snaha zapojit vybrané odsouzené do hlídání přechodů pro chodce u škol?

celkem hlasů: 589

„Nejedná se rozhodně o odsouzené za násilnou trestnou činnost. Jsou důkladně prověřeni týmem našich pracovníků. Na práci na přechodech, kterou budou vykonávat zdarma, se moc těší,“ řekl ředitel. Všech pět odsouzených absolvovalo školení, na jehož konci obdrželi certifikát.

Poté, co se informace o projektu dostala do médií, se strhla lavina kritiky na sociálních sítích i telefonátů zodpovědným osobám.

„Objevily se například názory, že ohrožujeme děti. A vězni by prý měli být zavření o chlebu a vodě a makat, až zčernají, a ne se někde procházet,“ přiblížil Horák.

Dodal, že tak negativní reakce nečekal. „Trvám na tom, že projekt je přínosný a zcela bezpečný,“ řekl.

I tak se ale věznice dohodla s vedením městské policie na odkladu akce plánované původně na 11. září.

Ředitel školy: Pochopení pro obě strany

Vedení Městské policie Ostrava se vyjadřuje opatrně. „Je pravda, že jsme dali tomuto projektu podporu. Akce je ale ze strany věznice z organizačních důvodů pozastavena. Zatím nevíme, zda a kdy bude pokračovat,“ konstatovala mluvčí Městské policie Ostrava Helena Baďurová. Negativní ohlasy po zveřejnění informací o projektu odmítla komentovat.

Její šéf Miroslav Plaček nedlouho předtím uvedl, že se zapojením odsouzených nemá problém. „Bezpečnost dětí je pro nás prioritou. Každé ruce navíc, které pomohou zajistit hladký a bezpečný průchod u školních přechodů, jsou vítané,“ řekl.

Proti se nestavěl ani Aleš Koutný, ředitel základní školy v Zelené ulici, což je první škola, kde by měli odsouzení při cestách dětí do školy asistovat a snažit se předcházet případným kolizím s motoristy.

„Je to záležitost městské policie, jak zajistí bezpečnost na přechodech. A považuji za správné, že vězni jsou vedeni k tomu, aby dělali něco užitečného. Na druhé straně plně chápu obavy veřejnosti, a tedy i rodičů, protože svět přestává být bezpečný,“ řekl Koutný.

Pomáhají propuštěným vězňům. Zpočátku nás tu nechtěli, říká ředitel zařízení

Například žena, která bydlí nedaleko věznice, považuje projekt odsouzených na přechodech za bizarní nápad. „Je to jako udělat pytláka hajným,“ míní.

Ředitel heřmanické věznice věří, že projekt začne v nejbližší době a ve městě se uchytí natrvalo. V tamní věznici momentálně vykonává trest necelých 800 odsouzených. Mnozí se zapojují do různých prospěšných činností, jako je třeba úklid veřejných prostor, výroba hraček pro děti z mateřských škol a dalších užitečných prací.

Například po loňských zářijových záplavách chodily denně desítky vězňů dobrovolně pomáhat odklízet nepořádek ze zatopených domů a sklepů. „Dělali to zadarmo. Někteří takto pracovali tři týdny i měsíc,“ podotkl ředitel.

Aktuálně bude skupina vězňů čistit prostor u ostravské Nové Karoliny od náletových dřevin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Ve dvou se to lépe táhne. Sdílené ordinace se umí postarat o více pacientů

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Přední evropský výrobce generik Zentiva mění vlastníka – Advent prodává firmu společnosti GTCR

12. září 2025  12:34

V Poličce začne ve středu další ročník festivalu mimického divadla Mime fest

Ve středu 17. září začne v Poličce další ročník mezinárodního festivalu mimického divadla Mime fest. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a...

12. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Velkoobjemový odpad v Ústí sváží taxi, v Děčíně budou dočasně kontejnery

Velkoobjemový odpad v Ústí nad Labem začalo svážet takzvané odpadové taxi. Služba funguje na zavolanou, je k dispozici pouze obyvatelům města, a to za...

12. září 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Botanici v Brně představili nově objevený zakrslý druh pryšce

Rostliny z pouští a polopouští mohou počínaje dneškem zhlédnout návštěvníci brněnské botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Botanici...

12. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

12. září 2025  12:19

Krnov na likvidaci povodňových škod už vynaložil 200 milionů korun

Krnov na Bruntálsku na likvidaci povodňových škod už vynaložil přes 200 milionů korun. V dalších letech plánuje investovat 700 milionů korun, hlavně na obnovu...

12. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Češi vědí, že obezita škodí, přesto ji neřeší. Nová kampaň vyzývá: Odlehči!

12. září 2025  12:09

Skupina místních usiluje o záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru v Kyjově

O záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru ze 16. století usiluje v Kyjově na Hodonínsku skupina místních. Chtějí, aby město jakožto vlastník vybudovalo...

12. září 2025  10:19,  aktualizováno  10:19

Telly startuje podzimní sezonu s novým sloganem, funkcemi a atraktivním MAXI balíčkem

12. září 2025  11:57

Obce na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, uspořádají referenda

Lidé v Příčovech, Prosenické Lhotě a dalších obcích na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, jako jsou antimon či zlato. Vedení obcí obdržela oznámení o...

12. září 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.