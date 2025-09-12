Společně se strážníky mají odsouzení pomáhat v ranním provozu před některými školami.
„Inspirovali jsme se v zahraničí, kde podobné projekty úspěšně fungují. Cílem je vést odsouzené k zodpovědnému chování a jejich návratu do společnosti, jak nám ukládá zákon,“ shrnul ředitel Věznice Heřmanice Pavel Horák.
Trvalo podle něj delší dobu, než našli vhodné zájemce z kategorie dopravních deliktů, u kterých nehrozí, že by mohli někomu ublížit, případně utéct.
Pavel Horákředitel Věznice Heřmanice
Do vězení se tito lidé dostali například za maření výkonu úředního rozhodnutí, když řídili přes udělený zákaz, anebo za ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti ze zaviněním nehody se zraněním, případně pod vlivem omamných látek.
„Nejedná se rozhodně o odsouzené za násilnou trestnou činnost. Jsou důkladně prověřeni týmem našich pracovníků. Na práci na přechodech, kterou budou vykonávat zdarma, se moc těší,“ řekl ředitel. Všech pět odsouzených absolvovalo školení, na jehož konci obdrželi certifikát.
Poté, co se informace o projektu dostala do médií, se strhla lavina kritiky na sociálních sítích i telefonátů zodpovědným osobám.
„Objevily se například názory, že ohrožujeme děti. A vězni by prý měli být zavření o chlebu a vodě a makat, až zčernají, a ne se někde procházet,“ přiblížil Horák.
Dodal, že tak negativní reakce nečekal. „Trvám na tom, že projekt je přínosný a zcela bezpečný,“ řekl.
I tak se ale věznice dohodla s vedením městské policie na odkladu akce plánované původně na 11. září.
Ředitel školy: Pochopení pro obě strany
Vedení Městské policie Ostrava se vyjadřuje opatrně. „Je pravda, že jsme dali tomuto projektu podporu. Akce je ale ze strany věznice z organizačních důvodů pozastavena. Zatím nevíme, zda a kdy bude pokračovat,“ konstatovala mluvčí Městské policie Ostrava Helena Baďurová. Negativní ohlasy po zveřejnění informací o projektu odmítla komentovat.
Její šéf Miroslav Plaček nedlouho předtím uvedl, že se zapojením odsouzených nemá problém. „Bezpečnost dětí je pro nás prioritou. Každé ruce navíc, které pomohou zajistit hladký a bezpečný průchod u školních přechodů, jsou vítané,“ řekl.
Proti se nestavěl ani Aleš Koutný, ředitel základní školy v Zelené ulici, což je první škola, kde by měli odsouzení při cestách dětí do školy asistovat a snažit se předcházet případným kolizím s motoristy.
„Je to záležitost městské policie, jak zajistí bezpečnost na přechodech. A považuji za správné, že vězni jsou vedeni k tomu, aby dělali něco užitečného. Na druhé straně plně chápu obavy veřejnosti, a tedy i rodičů, protože svět přestává být bezpečný,“ řekl Koutný.
Pomáhají propuštěným vězňům. Zpočátku nás tu nechtěli, říká ředitel zařízení
Například žena, která bydlí nedaleko věznice, považuje projekt odsouzených na přechodech za bizarní nápad. „Je to jako udělat pytláka hajným,“ míní.
Ředitel heřmanické věznice věří, že projekt začne v nejbližší době a ve městě se uchytí natrvalo. V tamní věznici momentálně vykonává trest necelých 800 odsouzených. Mnozí se zapojují do různých prospěšných činností, jako je třeba úklid veřejných prostor, výroba hraček pro děti z mateřských škol a dalších užitečných prací.
Například po loňských zářijových záplavách chodily denně desítky vězňů dobrovolně pomáhat odklízet nepořádek ze zatopených domů a sklepů. „Dělali to zadarmo. Někteří takto pracovali tři týdny i měsíc,“ podotkl ředitel.
Aktuálně bude skupina vězňů čistit prostor u ostravské Nové Karoliny od náletových dřevin.