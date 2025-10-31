Vše začalo minulou sobotu hovorem na tísňovou linku 155, ve kterém vyděšení rodiče sdělili, že při procházce dostal jejich roční chlapec febrilní křeče.
„Operátorka ihned po získání základních informací, to znamená lokalizace místa události a stavu chlapečka, vyslala na místo nejbližší lékařskou posádku. To trvalo pouhých šestatřicet sekund,“ popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Pak už přišel čas na videohovor přes aplikaci Záchranka, případně její webové rozhraní. Díky němu rodiče čtrnáct minut do příjezdu záchranky dítěti poskytovali odborně vedenou první pomoc.
„Operátorka díky zhodnocení stavu dítěte prostřednictvím videohovoru zjistila, že chlapečkovo dýchání je nedostatečné. Aby nedošlo k dalšímu zhoršení stavu, tatínek po celou dobu, dle přesných instrukcí operátorky, prováděl umělé dýchání,“ přiblížil mluvčí.
Dítě tak i díky této laické první pomoci, vedené však pod odborným dohledem, bylo předáno posádce záchranářů a pak na dětské oddělení nejbližší nemocnice už ve stabilizovaném stavu.
„Rodič, jehož dítě se ocitne v ohrožení života, má často problém stav přesně popsat. Aby však mohl operátor navést laického zachránce k poskytnutí účinné první pomoci, je pro něj důležité vědět, zda dítě dýchá dostatečně, je při vědomí a potřebuje i další informace,“ zdůraznil Lukáš Humpl s tím, že právě v takových případech je videohovor nezastupitelný.
15. října 2020