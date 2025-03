Meteorologové ukáží, jak se předpovídá počasí. Hrdobci baví kabaretem

To vše můžete, pokud si vyberete z naší nabídky víkendových akcí.

Den s hydrometeorology

Na ostravské pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu se budou moci v sobotu podívat lidé, kteří navštíví Den otevřených dveří na pobočce ústavu v ulici K myslivně.

„Zajímá vás, jak vznikají předpovědi počasí? Jak se měří kvalita ovzduší a vody? Nebo jaké extrémy nám počasí přináší? Přijďte se podívat do ostravského Českého hydrometeorologického ústavu. Den otevřených se koná od 9 do 14 hodin. Hlavním tématem jsou letos extrémy počasí,“ uvádí ústav v pozvánce.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program. „Nachystané jsou praktické ukázky měření, povídání o extrémech počasí, o vodě, klimatu a kvalitě ovzduší. Odborníci ČHMÚ si s návštěvníky rádi popovídají o problematice sucha, kvality vody, sledování povrchových a podzemních vod, a také o měření sněhu,“ zve ústav. „Informace od biometeorologů se zaměří na pylovou sezonu nebo třeba na tu houbařskou. Děti si užijí zábavu v tvůrčích dílničkách a při interaktivních hrách na stáncích hydrologie, meteorologie a kvality ovzduší. Připravené jsou pokusy, hry a dárky na památku.“

Kabaret Hrdobci

Máte rádi kabaret? V opavském Klubu Art můžete vidět kabaretní vystoupení v podání tvůrčí skupiny Hrdobci. „Ta pořádá kabaret, kde vždy vystupuje řada hostů v žánrově širokém spektru výstupů od zpěvu, stand-up, kouzlení, hry na hudební nástroje, zkrátka tak, ať si každý divák přijde na své,“ říkají pořadatelé z Opavské kulturní organizace.

Co si návštěvníci užijí? „V Klubu Art se můžete těšit na kouzelníka a vynikajícího stand-up komika Karla Pomahače, hudebníka Pavla Kohna, který má ve svém repertoáru jak vlastní tvorbu, tak ty nejznámější písně od Karla Kryla, nebo stand-up komika, který má velice intenzivní vazby na Opavu, Adama Poštolku,“ zmiňují pořadatelé. „Kromě toho uslyšíte povídky ze života principála tvůrčí skupiny Hrdobci a neúspěšného ostravského herce – Kuby Horáka, inspirované tvorbou Šimka a Grossmanna či Kaisera a Lábuse.“

Den pro vodu ve Faunaparku

K oslavám Dne vody se přidává v neděli od 15 hodin také frýdecko-místecký Faunapark. „U příležitosti Světového dne vody jsme připravili akci pro děti, kde se dozví mnoho zajímavých informací o vodě. Zábavnou formou zjistí, proč je voda tak důležitá,“ uvádějí organizátoři akce. „Děti si projdou eko -stezku o vodě, na které budou plnit úkoly, které souvisí s koloběhem vody. Zkusí najít fosílie a pochytají bakterie a viry, aby uchránily své zdraví.“

Stanoviště jsou podle pořadatelů přizpůsobena zájmům dětí. „Pro ty, co rády tvoří, bude nachystána kreativní dílnička. Nejmenším jistě rádi pomohou rodiče či prarodiče,“ sdělují v pozvánce. „Také se na Vás moc těší naše zvířátka. Nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek. Budete je moci nakrmit. Že nevíte, kdo je kdo? To nevadí. Přijďte a my Vás zvířátkům rádi představíme. Milují ledový salát, čínské zelí, listy z kedlubny. Celá kočičí mafie pak ocení Vaše kočičí kapsičky a konzervy.“

Tma jak v pytli

Už jen do konce března můžete v Centru tradičních technologií v Příboře navštívit poutavou výstavu s názvem Tma jak v pytli.

„Výstava je věnovaná historickým formám svícení a rozdělávání ohně a je postavena na muzejních sbírkových předmětech a experimentech Centra tradičních technologií Příbor. Velké množství světla, které nás dnes ve dne v noci obklopuje, nebylo v minulosti vůbec samozřejmostí a světlo a tma představovaly pro naše předky mnohem větší kontrast,“ lákají pořadatelé. Výstavu můžete navštívit v sobotu od 9 do 17 hodin.

Prohlídka Zámku Fryštát

V sobotu a v neděli v 11 a ve 13 hodin můžete vyzkoušet dvě prohlídkové trasy karvinského Zámku v Fryštát. „Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v oblasti, která byla původně předurčena k výlučné industrializaci. O této skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze čtyř šlechtických sídel, která se na území města nacházela ještě ve 20. století,“ zvou stránky zámku. „Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů , který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou „Sissi“.“

Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, jste zasvěceni do života zdejší šlechty, zejména z období přelomu 19. a 20. století . Jedna z reprezentačních místností slouží také ke konání svatebních obřadů a příležitostných koncertů komorního charakteru.

Vodník Česílko

Pohádku Vodník Česílko uvede v sobotu v 15.30 Městské divadlo Bruntál. „Česílko je důvtipný vodník, který bydlí v rybníčku spolu s kaprem Osmikiláčem. K rybníčku se jednoho dne přistěhuje krásná Rusalka, která hledá domov. Ta se spřátelí hlavně s Česílkem. Jenže Knížepán by se rád ženil a Rusalka se mu moc líbí…“ zvou na představení pořadatelé. „Přijďte zjistit, jestli lakomý Knížepán bude mít svatbu s Rusalkou, anebo si Rusalka nakonec vezme někoho jiného. Přijďte se podívat na pohádku podle dnes již klasického Večerníčku. Hraje Divadlo Scéna.“