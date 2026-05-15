Art of život
Nový kulturní prostor Nová osmička ve Frýdku-Místku uvádí ode dneška do neděle čtvrtý ročník festivalu Art of život. Na něm budou k vidění výstavy, hudební vystoupení, designový market i interaktivní workshopy, kde bude možné zdarma vyzkoušet různá řemesla a řemeslné techniky. Například se bude malovat na auto, zdobit klobouky nebo zdobit tenisky korálkovými ozdobami.
RunTour
Mimo jiné štafetu v jedinečném areálu Tatra Trucks Kopřivnice nabízí podnik ze seriálu běžeckých závodů pro rodiny s dětmi, který se koná v sobotu v Kopřivnici.
Začátečníci, hobíci, jednoduše kdokoliv, kdo má chuť, se může proběhnout na trasách dlouhých 3, 5 a 10 kilometrů, pro děti budou připraveny trasy na 500 a 1 000 metrů. Závody se konají v areálu Tatry Kopřivnice, registrace je již dnes od 15.00 do 19.00. Zítřejší běžecký program začíná v 8.30.
Metal therapy
Tři metalové kapely zahrají na dnešním koncertě v opavském Obecním domě. Příznivcům tvrdé muziky zahraje Ador Dorath kombinující prvky symfonického black metalu s doom-gothic či deathmetalovými elementy. Skupina je mimo jiné známá growlingem zpěváka Iva Doseděla doplněným o ženský zpěv.
Energický hardcore crossover rozbíjející hranice mezi metalem, hardcorem a punkem předvede uskupení TartarO:s. Vystupující trojici kapel doplňuje původně krnovský Morfetamin, který se po pauze resuscitoval ve Šternberku. Nyní se formace vrací s tvorbou založenou na svižném tempu a melodických kytarách.
Nordic walking World Cup
Závod Světového poháru v nordic walkingu se už zítra bude konat v Bruntále na hřišti Základní školy Cihelní. Podnik bude slavnostně zahájen již dnes v 18.00 na náměstí Míru, zítřejší program na hřišti startuje v 8.00. Závodníky z deseti zemí čekají tratě o délce 5, 10 a 20 kilometrů. Vyhlášení výsledků a tombola bude od 14.30.
Otevírání pramenů
Lázně Darkov v Karviné se dnes a zítra slavnostně otevírají a zahájení bude v nové podobě. Už dnes se koná od 18.00 Pocta Zdeňku Bartákovi - koncert, na kterém zazní premiéry nových písní. Zítra se pak koná v parku u Rehabilitačního sanatoria tradiční program plný hudby a vystoupení. Začne jej ve 14.00 pěvecký sbor Horničtí kamarádi, večer vyvrcholí od 18.00 koncertem muzikálových písní.
Dny fajne rodiny
Rekordních 116 akcí během týdne nabídnou letošní Dny fajne rodiny v Ostravě. Už dnes lze navštívit Důl Michal na netradiční prohlídku.
Součástí programu jsou i velké akce vybraných obvodů a festivaly, jako například Maker Faire Ostrava s interaktivními workshopy nebo festival RODINA!!! na Trojhalí, který na jednom místě představí zhruba dvacítku prorodinných organizací, a kromě zábavných aktivit nabídne rodinám i inspiraci a konkrétní tipy na dostupné služby v Ostravě.
Zapojit se lze do benefičního běhu, vyzkoušet si bojová umění při rodinném dni nebo se vydat na cyklojízdu, která propojuje sport, objevování a zábavu. Pro ty, kdo dávají přednost klidnějšímu tempu nebo hledají inspiraci pro každodenní rodinný život jsou v nabídce besedy, workshopy a tematická setkání, která se věnují vztahům, komunikaci nebo zdravému životnímu stylu.