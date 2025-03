Monkey Business i hledání skřítků na zámku. Co si o víkendu vyberete?

Dva koncerty si připravila kapela Monkey Business, znalci kresleného vtipu pak jistě ocení výstavu kreseb karikaturisty Jiřího Neprakty Wintera.

Navštívit ale můžete také například válečnou výstavu v Bruntále, děti zase mohou hledat skřítky na zámku Nová Horka.

Turné Monkey Business

Dvě zastávky má na svém turné u příležitosti 25 let na hudební scéně kapela Monkey Business v Moravskoslezském kraji. „V pátek 14. března vystoupí Monkey Business v hudebním klubu Stoun ve Frýdku-Místku, o den později v Havířově. Tam zahrají v klubu Stolárna. Fanoušci se mohou těšit na energické show, průřez největšími hity kapely i skladby z aktuálního alba Když múzy mlčí, které získalo několik nominací na Ceny Anděl a anketu Žebřík,“ uvedl zástupce kapely Roman Helcl. Oba koncerty začínají ve 21 hodin

„Za těch 25 let jsme zažili mnoho úžasných chvil, ale stále máme touhu tvořit a objevovat nové cesty. Naší misí je nadále bavit lidi a přinášet jim hudbu, která má sílu,“ řekl zpěvák Matěj Ruppert. Podle něj se mohou fanoušci kapely těšit na skladby Príma rozvod, Homo Sovietikus, Dva na kolejích, Ciao! Ciao! Ciao! nebo V tenzi astronaut. „Přijďte se podívat na náš koncert. Kapela je nevídaně dobře semknutá a hraje s velkou chutí. Baví nás to a troufáme si tvrdit, že vás to bude bavit taky. Těšíme se na vás,“ říkají Monkey Business v čele s Romanem Holým.

Skřítci na zámku

Komentované prohlídky zaměřené na děti, pořádají po předchozí rezervaci na Zámku Nová Horka na Novojičínsku.

„Nejen z vyprávění pamětníků už dávno víme, že se na zámku v Nové Horce občas dějí neobvyklé věci, ale až od poslední rekonstrukce v roce 2016 jsme začali shromažďovat důkazy o tom, že tajemné zvuky a neznáme předměty nejsou jen dílem náhody či bohaté fantazie, ale skrývá se za nimi mnohem víc,“ tvrdí pořadatelé. „Po odkrytí podlah, sejmutí obkladů a odstranění příček jsme zjistili, že zámek má vedle hraběcí rodiny a jejího služebnictva, řádových sester a chovanek a zaměstnanců ústavu a zámku po celá léta také další obyvatele.“

Ty mohou při prohlídkách objevit zábavnou formou právě děti: „Přijďte si poslechnout příběh zámku v Nové Horce z nového a netradičního úhlu pohledu, pomocí hádanek a zaříkadel se seznámit s tajemnými obyvateli – skřítky z Nové Horky.“

Začátek prohlídek je ve 13.30, nutná je rezervace na čísle 553 034 734 nebo e-mailu zamek.horka@muzeumnj.cz.

Karneval s klaunem Hopsalínem

Karnevalové dopoledne pro děti pořádá v neděli Kulturní dům K-Trio v Ostravě-Hrabůvce. „Veselé dopoledne pro děti s klaunem Hopsalínem bude plné zábavy, písniček, her, tance a legrace,“ zvou pořadatelé. Karneval začíná v 10 hodin, vstupné je 95 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. Akce potrvá zhruba hodinu a půl.

Výročí konce války

Osmdesát let od konce 2. světové války připomíná výstava v Muzeu Bruntál. „Ačkoliv od konce války uplynulo již spoustu let, její stopy jsou na Bruntálsku stále patrné,“ řekl kurátor výstavy Igor Hornišer. „Naším cílem je nabídnout návštěvníkům možnost nahlédnout do vojenského i civilního života v průběhu konfliktu. Chceme přiblížit nejen samotný průběh bojů, ale i každodenní život obyvatel.“

„Tato výstava je nejen důležitou připomínkou naší historie, ale také příležitostí přinést širší povědomí o tom, jak druhá světová válka formovala život na Bruntálsku,“ sdělila Ema Havelková, ředitelka Muzea v Bruntále. „Doufáme, že výstava zaujme všechny návštěvníky napříč generacemi.“ Výstavu doplňují i edukační aktivity pro děti.

Legenda Jiří Winter Neprakta

Svět legendárního českého výtvarníka a karikaturisty Jiřího Wintera Neprakty ukazují až do 24. března v rámci festivalu Další břehy historické Arkády v opavských Dvořákových sadech.

„Neprakta, rekordman zapsaný v české knize rekordů za největší počet nakreslených vtipů, byl nejen mistrem kresleného humoru, ale i autorem ilustrací stovek knih a objevitelem, jehož kresby dokázaly bavit i inspirovat miliony lidí,“ uvádějí pořadatelé v pozvánce. „Výstava, která přibližuje život a dílo této legendy české kultury, vám nabídne jedinečnou příležitost nahlédnout do světa – od nezaměnitelného humoru až po jeho zájem o vědu a umění v celé jejich šíři. Za její zapůjčení děkujeme Jaroslavu Kopeckému, který se dílu Jiřího Wintera Neprakty věnuje 66 let.“

Festival nabídne setkání s Jaroslavem Kopeckým. Ten přijede 16. dubna Jiřího Wintera Nepraktu představit od 18 hodin do Knihovny Petra Bezruče v Opavě a přiveze s sebou taky knižní novinku vydanou u příležitosti 100letého výročí od narození tohoto umělce.