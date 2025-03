Víkend přináší zimní táboření i koncert Pavlíčka s Basikovou a Čokem

Zimní táboření na Strážišti

Přátelé zimního táboření a zimní přírody se setkají tento víkend v tábořišti na Strážišti v Úvalně na Krnovsku. Jedná se o již 22. ročník zimního táboření na Strážišti. Po dnešním srazu v 15 hodin, postavení tábora

a večerním posezení u ohně jsou zítra na programu výlety do okolí – nabízí se rozhledna Hanse Kudlicha přímo na Strážišti, další rozhledny lze navštívit na Cvilíně a Ježníku u Krnova či na vrchu Strážný nad Liptání.

K dalším potenciálním výletním cílům patří zřícenina hradu Šelenburk, poutní kostel svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Mariánském poli a další zajímavá místa. Na sobotní večer je v plánu další posezení

u ohně, v neděli už se bude tábořiště uklízet. Stravovat se lze na místě

v restauraci Strážiště, případně z vlastních zásob. Účastnický poplatek je 50korun za noc.

Ženy ženám v Nové Horce

Namalovat si svou osobní mandalu, hrníček nebo drobný šperk či jinou ozdobu, spolu s přírodovědkyněmi Muzea Novojičínska absolvovat předjarní procházku lužním lesem a zámeckým parkem nebo si

s jesenickou archivářkou Michaelou Neubauerovou popovídat o řeholních sestrách z Bílé Vody mohou účastnice programu akce Ženy ženám, která se koná zítra u příležitosti Mezinárodního dne žen na zámku v Nové Horce na Novojičínsku. Vše završí podvečerní koncert královské harfy a violy

v zámeckém barokním sále. Na harfu zahraje Katarína Ševčíková, na violu Eva Moudrá. Program koncertu zahrnuje klasickou hudbu od období renesance a baroko až po tvorbu 21. století, návštěvníci se však mohou těšit i na filmové melodie, balady a autorské skladby Kataríny Ševčíkové.

Na výstavišti je včelařský veletrh

Výstaviště Černá louka v Ostravě hostí dnes a zítra jarní veletrh Včela!!! Návštěvníci se mohou těšit na med, medovinu, medovou kosmetiku, včelařské produkty jako propolis či mateří kašička, léčivé přípravky

z včelích produktů, soutěže i ochutnávky. Včelaři se na odborných přednáškách známých osobností z oboru dozvědí novinky z oboru, mohou si pořídit vybavení či výrobky pro včelaře, případně potravinové látky pro včelí produkty. „Včelaři v Česku neměli možnost celorepublikových setkání s výrobci, obchodníky a učiteli včelařství na jednom místě. Akce, jež pravidelně pozve všechny včelaře a zájemce o obor včelařství se zrodila na jaře 2019. Teď je naším cílem rozšíření včelařského veletrhu na obě patra pavilonu A a připojení odborné mezinárodní konference ve včelařství,“ uvádějí organizátoři.

Pavlíčkovo trio v Krnově

Koncert tria kytaristy Michala Pavlíčka se zpěvačkou Bárou Basikovou

a Vilémem Čokem, který se měl v krnovském Kofola Music Clubu uskutečnit loni v říjnu, se koná zítra. Zazní na něm skladby z Pavlíčkových posledních alb, v druhé půli pak produkce kapely Stromboli.

Přednáška o Orlové

Orlovské jámy, tak se jmenuje přednáška, kterou v rámci seriálu jarních přednášek o historii Orlové pořádá v sobotu spolek Orlová na furt. „Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění, a hlavně prohlédnout dobové i nové fotografie míst, kde pulsoval život v Orlové. Možná se dozvíte něco nového, nebo si připomenete téměř zapomenuté,“ uvádí spolek v pozvánce. „Setkáme se ve VIP salónku Zimního stadionu. K poslechu si budete moci dát kávu a čaj.“ Vstupné je dobrovolné. Začátek akce je

v 15.00, předpokládaný konec v 17.30.

Workshop k výstavě Lidé odvedle

Workshop k interaktivně-edukativní výstavě Lidé odvedle, pořádá

v sobotu od 15 do 17 hodin opavská Galerie Eisler. „Prozkoumejte na výstavě Lidé odvedle svět hendikepovaných společně s průvodkyní. Navíc si budete moci vyzkoušet deskové a jiné senzorické hry,“ uvádějí pořadatelé v pozvánce. „Výstava přibližuje hravou formou život lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením, a to prostřednictvím osobního prožitku. Vydáte se na neobvyklý výlet, během něhož si vyzkoušíte, jaké to je cestovat a někdy hůře slyšet, jindy mít omezenou pohyblivost nebo dokonce při plnění některých úkolů nevidět.“ Workshop je vhodný pro rodiny s dětmi od 6 let.

Holky, krávy a vepřový oltář

Autorskou výstavu výtvarníka Jana Juřičky z Trojanovic můžete až do 20. dubna navštívit ve frýdecko-místeckém Muzeu Beskyd. „Výstava ukazuje jeho malby, grisaille a kresby, které reflektují parafráze světových děl a jejich výklady v kontextu dnešní doby. Autor, který vystavuje od konce 80. let a jehož díla jsou součástí soukromých sbírek po celém světě, se ve své tvorbě zaměřuje na portréty a vztah figury k prostoru,“ poukazují autoři výstavy. „Tato výstava reflektuje jeho satirický vztah k figuře a figuře

v kontextu vztahů. U portrétních děl je patrná hra s barokními motivy

a modelací, přičemž přechod od kresby ke grisaille zachycuje jemné nuance mezi realitou a fantazií.“