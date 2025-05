Vydejte se po stopách textilek, zažijte Majáles anebo hudbu v chrámech

Vyberete si z našich tipů?

Po stopách textilek

„Nasedněte do historického autobusu Karosa ŠL 11 a jeďte s námi objevovat kouzlo textilního průmyslu ve Frýdku-Místku, který ovlivnil nejen místní architekturu, ale i celkový život ve městě,“ zve na nedělní akci Po stopách textilek ve Frýdku místní turistické centrum.

„V rámci frýdecké části vás seznámíme s tradicí textilního průmyslu ve městě a regionu, vstoupíte do 3 budov Slezanu spjatých s výrobou textilií a oděvů ve Frýdku-Místku (ředitelství, tkalcovna, přádelna), shlédnete několik muzejních artefaktů, zažijete šichtu ve Slezanu na vlastní kůži, budete obdivovat manufakturní architekturu a uslyšíte příběhy majitelů továren i dělníků,“ uvádějí pořadatelé. Více informací na www.visitfm.cz.

Hudba v chrámech

Kostel sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm hostí zítra od 16.00 komorní koncert houslistky Marie Magdaleny Fuxové, kterým odstartuje cyklus nazvaný Hudba v chrámech. Na programu jsou Suita A dur Johanna Paula von Westhoffa, 10 Capriccií pro sólové housle autora Richarda Fluryho a Sonáta pro sólové housle od Urse Josepha Fluryho. Interpretka Marie Magdalena Fuxová se v současné době věnuje komorní hře s Pražákovým kvartetem, vyučuje na Hudební škole a gymnáziu hlavního města Prahy, spolupracuje s Dubai National Conservatory a rovněž je členkou Bayerisches Kammerorchester.

Cyklistický závod Gracia Orlová

Mezinárodní etapový závod žen se až do neděle koná v Orlové. Startovní listina je plná jmen, která slibují napínavou podívanou. Český fanoušek se s velkým očekáváním soustředí především na dva domácí týmy – tradičního účastníka Duklu Praha a nováčka s velkými ambicemi, VIF Cycling Team. Do Orlové se chystá i nejlepší česká cyklokrosařka současnosti Kristýna Zemanová, letošní ročník však slibuje ještě větší mezinárodní nádech díky účasti závodnic z exotických zemí. Start potvrdily národní tým Kazachstánu, ambiciózní Black Magic Tineli z Nového Zélandu a korejský tým Samyang, který přiveze hvězdu tamní cyklistiky Song Min-Ji.Ta se loni zúčastnila olympijských her. Po sedmi letech se na Gracii vrátí mladá reprezentace USA. V Orlové se ukáže i nový švýcarský tým Nexetis.

Bubofest na Sovinci

Hrad Sovinec v Jiříkově na Bruntálsku je až do neděle dějištěm multižánrového hudebního a divadelního festivalu z Bubofest. Na své si přijde každý, a to díky různorodosti divadelních forem a hudebních stylů. Kromě festivalu se budou konat také prohlídky s kostýmovanými průvodci, uvidíte kejklíře, vystoupení mimů a tak dále. Kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci bude připraven po všechny čtyři sváteční dny bude na pátém nádvoří připraven bohatý doprovodný program, během kterého uvidíte tanečnice, šermíře a mnoho dalšího. Akce se koná za každého počasí, v případě nepřízně počasí budou vystoupení probíhat v interiérech hradu a na 5. nádvoří, kde je lze sledovat jak přímo na nádvoří, tak z ochozů.

Kino na hranici

Český Těšín s polským Cieszynem hostí v těchto dnech 27. ročník tradiční filmové přehlídky Kino na hranici. Letošní ročník připomene osobnosti, na jejichž díla se dříve nedostalo, bude to například retrospektiva Hynka Bočana nebo Krysztofa Kieslowského.

Troppau 45 / Opava v roce 0

Součástí připomínky konce 2. světové války je mimo jiné i exteriérová výstava Troppau 45 / Opava v roce nula. Autoři František Švábenický a Petra Kaniová připravili informace k deseti místům v Opavě, která během let 1944 až 1946 buď zmizela z pomyslné mapy Opavy, nebo zásadně změnila svou podobu. Většina z rozmístěných panelů je v širším centru města. Každý panel obsahuje mapku informující o lokaci dalších panelů. Putování usnadní i letáček s mapou.

Lázeňská sezona startuje

Klimkovické lázně zahájí zítra oficiálně lázeňskou sezonu. Hosté se mohou těšit na program plný zážitků a zajímavostí, zdravého pohybu, chutí a hudby. Start sezony je tradičně spjat s možností prohlédnout si lázně detailněji, a to díky komentovaným prohlídkám (lázeňský areál od 13.30 a 16.30, otevírání studánek od 13.00 a16.00). Připraven je také kulturní program na kolonádě lázní i v amfiteátru. Tradičně vystoupí oblíbené dechové orchestry i mladí umělci, například Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín

doprovázený Městským dechovým orchestrem Kopřivnice. Zároveň bude možnost zacvičit si s fyzioterapeutem, zúčastnit se cvičení na míčích či v přírodě nebo se vydat na jógovou stezku, případně vyzkoušet harmonizační cvičení Čchi kung. Chybět nebude ani škola čepování piva či ochutnávka likérů.

Ostravský Majáles

Majálesový průvod centrem Ostravy, 30 skvělých show na třech scénách, volba nových studentských vládců a afterparty v trojhalí Karolina. Ostravský Majáles vyvrcholí zítra v Dolní oblasti Vítkovic. V programu vystoupí například raper Ektor, Viktor Sheen, kapely Rybičky 48, Divokej Bill, No Name, Kryštof, Jelen, Kontrafakt, Horkýže Slíže, Vypsaná fixa, Wohnout, Sergei Barracuda a řada dalších interpretů.