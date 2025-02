Kam o víkendu? Zajít si můžete na masopust, ale i na Pam Rabbit

Těškovice lákají na divadlo

Divadelní přehlídka Těškovické jaro začíná v sobotu v Těškovicích na Opavsku. Akce se letos bude konat již po osmašedesáté a diváci se během dvou měsíců mohou těšit na pět představení různých divadelních souborů.

„Přehlídku zahájí v sobotu v 19 hodin v kulturním domě v Těškovicích divadelní soubor Ventyl se hrou Ať žije Bouchon! Komedie, jež je napsaná v duchu těch nejlepších tradic typického, nezaměnitelného francouzského humoru. Ať žije Bouchon je vtipem prošpikovaná situační komedie,“ uvedl předseda komise sportovní, kulturní a školské obce Těškovice Daniel Sedlák. „Celý letošní ročník divadelní přehlídky Těškovické jaro uzavře tradičně domácí soubor Berani pohádkou Čarodějný bál v sobotu 17. května. Čarodějný bál je veselá pohádka o sedmi obrazech nejen pro dětské diváky.“

V Opavě vystoupí Pam Rabbit

Dlouhodobě má přes milion fanoušků a například loni ji zaznamenali i ti, kteří se o současnou hudbu příliš nezajímají. Sedmadvacetiletá zpěvačka Pam Rabbit totiž dostala cenu Anděl v kategorii nejlepší zpěvačka. V sobotu od 20 hodin opravdu originální diva české hudební scény vystoupí v opavském klubu Art.

„Humor je velkou součástí jejího vyrovnávacího mechanismu, proto se Pam Rabbit rozhodla na situace koukat z legračního úhlu se sarkasmem a smát se jim,“ popisují v pozvánce na opavský koncert pořadatelé. „Hlavním důvodem, proč Pam Rabbit skládá songy, je to, že chce lidem ukázat, co se děje v hlavě, a najít lidi, co to cítí stejně, aby všichni lidé, kteří se cítí jako „ujetí“ nebo mají jen problém porozumět světu, věděli, že jsou vítání zde v jejím malém světě, který vytváří.“

V zoo začínají prohlídky bonsají

V sobotu začínají v Zoologické zahradě Ostrava pravidelné speciální prohlídky, na nichž se zájemci dostanou do světa bonsají. „Komentované prohlídky s průvodcem budou probíhat během března každý víkend, vždy od 11 a od 14 hodin,“ uvádějí organizátoři ostravských botanických akcí v pozvánce. „Kromě bonsají ve fóliovníku nahlédnete i do skleníkového areálu s tropickými a subtropickými rostlinami, využívanými k dekoraci a údržbě zoologických expozic v areálu zoo.“

Na návštěvníky čekají i další nevšední lákadla. „Nachází se zde také kolekce ovoce a zeleniny tropického a subtropického pásma, včetně různých druhů bylinek a koření. Prohlídky jsou v ceně vstupného do zoo. Sraz zájemců je vždy u výběhu plameňáků, kde si skupinu vyzvedne průvodce,“ doplňují pořadatelé.

Masopustní veselí v Jablunkově

Na masopustní průvod a zábavu se mohou těšit v neděli lidé v Jablunkově. Průvod vyjde ve 14 hodin, v programu masopustní neděle se stánkovým prodejem jsou například také žongléři, kapela Bezmiana či vyhodnocení soutěže „O nejlepší kreplik“.

Motýli a orchideje v Úvalně

Až do 9. března můžete v Zahradě Flora v Úvalně na Bruntálsku navštívit výstavu nazvanou Motýli a orchideje. „Od prvního okamžiku, kdy vstoupíte do našeho skleníku, vás obklopí harmonie barev a elegance. Uprostřed pestrých květinových aranžmá uvidíte stovky živých motýlů z celého světa, naše orchideje i další netradiční rostliny,“ uvádějí ke své akci Pavlína a Pavel Florovi. Bezbariérová výstava orchidejí je pak prodejní.

Krok za krokem za předky

Muzeum Bílovec zve na výstavu s názvem Krok za krokem za našimi (slavnými) předky. V sobotu ji můžete navštívit od 9 do 12 hodin, a od 13 do 17 hodin, v odpoledních hodinách je muzeum otevřeno i v neděli.

„Každý člověk za sebou během života zanechává různé stopy, ty písemné pak lze často nalézt v archivech a s jejich pomocí rekonstruovat život předků,“ uvádí pozvánka muzea. „Výstava prezentuje směry genealogického bádání na příkladu deseti významných mezníků lidského života. Ukazuje, jak se do archivních pramenů propsalo narození, sňatek, školní docházka, trestný čin či smrt. Seznamuje veřejnost s genealogickými prameny, archivními fondy, a to prostřednictvím ukázek konkrétních archiválií veřejně známých osobností se vztahem ke středním Čechám, Praze a Bílovci.“

Zimní prohlídky Zámku Fryštát

Zimní prohlídky mohou o sobotách a nedělích až do konce března využít návštěvníci karvinského Zámku Fryštát.

„Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů, který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sissi,“ uvádějí stránky zámku. „Dva stálé prohlídkové okruhy zámeckými komnatami jsou ve vybraných časech, to je v 11 a ve 13 hodin otevřené o víkendech. Výjimkou jsou první soboty v kalendářním měsíci, kdy bývá s ohledem na možné konání svateb, k dispozici pouze 2. okruh.“

Návštěvníkům je pak od úterý do neděle zpřístupněna rovněž třetí trasa, kterou představuje expozice ze sbírek Národní galerie Praha. Ta stávající se jmenuje Havířská balada: Sto roků hornictví v umění.