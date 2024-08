Víte, co se děje s dětmi, které aktuálně z vážných důvodů nemůžou nebo nechtějí zůstat ve své rodině?

Všechny děti by měly vyrůstat v bezpečném prostředí a mít střechu nad hlavou. V Náruči zajišťují dětem v krizi základní potřeby (bezpečí, střechu nad hlavou, péči a jídlo), ale to pracovníkům ostravského střediska Diakonie ČCE nestačí. Budují pro děti dům pozitivní energie, protože jen tak jim v Náruči může být dobře. ZDVOP Náruč poskytuje dočasný domov až 16 dětem ve věku 0–18 let. Diakonie ČCE tvoří místo, kam se děti samy nebo jejich rodiče či sociální pracovníci můžou obrátit v krizi – je pro ně první přístav, když potřebují zajistit okamžitou péči a získat čas na řešení své situace. Nejčastěji se jedná o nedostatečné finanční zabezpečení rodiny, ztrátu bydlení nebo fyzické či psychické týrání nebo zneužívání.

Do Náruče může přijít teenager, který utekl z domova .

. Nebo to můžou být sourozenci, jejichž matka nastoupila do vězení a kteří nemají nikoho jiného, kdo by se o ně postaral.

a kteří nemají nikoho jiného, kdo by se o ně postaral. Pomůžou také dětem, jejichž rodiče přišli o bydlení a teď přespávají na ulici nebo po známých.

Nejde jen o přestupní stanici

Děti si z Náruče odnášejí pocit, že na nich někomu záleží, a můžou si odložit aspoň část svého břemene. Umožňují jim to dvě psycholožky, které v Náruči pracují díky sbírce Krabice online, Nadačnímu fondu Albert a také dárcům, kterými můžete být i Vy.

Terezka a Toník

„Sourozenci Terezka (8 let) a Toník (11 let) se do našeho zařízení dostali kvůli podezření na týrání ze strany otcovy přítelkyně. S tátou bydleli čtyři roky, protože jejich máma už byla kvůli týrání dětí ve vězení. Když pro ně sociální pracovnice přijela, jejich táta situaci neunesl a před zraky dětí se střelil plynovou pistolí. Nic vážného se mu naštěstí nestalo, ale děti to dost vylekalo. Krizová intervence v Náruči mohla proběhnout hned a bez dlouhého čekání na termín. Psycholožka s dětmi od prvního momentu probírala jejich pocity strachu o tátovo zdraví a mluvila s nimi o tom, že není v pořádku, aby jim někdo ubližoval. Terezku a Toníka psychicky i fyzicky týral už druhý člověk, a tak si mysleli, že si za to můžou sami, že přece hodně zlobí a že si to zaslouží. Jsou naučení, že řešením problémů je agrese a je pro ně těžké zvládat vlastní emoce. Díky psycholožkám z našeho týmu na to ale aspoň nejsou úplně sami.“

Simona Pultarová, vedoucí zařízení

Věděli jste, že...?

Psychologická intervence u dětí v těžkých situacích přináší spoustu výhod:

Rozvoj kompenzačních mechanismů. Děti se naučí, jak své myšlenky a emoce rozpoznat a jak s nimi vědomě pracovat. Pomůže jim to s rozvojem kompenzačních strategií, které pak můžou uplatňovat v nejrůznějších situacích.

Děti se naučí, jak své myšlenky a emoce rozpoznat a jak s nimi vědomě pracovat. Pomůže jim to s rozvojem kompenzačních strategií, které pak můžou uplatňovat v nejrůznějších situacích. Vcítění do ostatních. Dítě lépe porozumí emocím a reakcím ostatních lidí. Může to zmírnit jeho pocity izolace a zmatení z toho, co se děje.

Dítě lépe porozumí emocím a reakcím ostatních lidí. Může to zmírnit jeho pocity izolace a zmatení z toho, co se děje. Vědomí, že si v případě potřeby můžou říct o pomoc. Psychologické poradenství má v případě mírných až středních potíží statisticky skvělé výsledky. Děti na vlastní kůži zažijí, jak jim psycholog může pomoct, a budou vědět, že v případě potřeby si kdykoli, i v dospělosti, můžou říct o pomoc.

Každé dítě si zaslouží pomoc. Dospělí mají děti provázet na cestě životem, ne jim tuhle cestu komplikovat. Náruč poskytuje dětem v krizových situacích nejen bezpečí a péči, ale také naději a podporu pro lepší budoucnost.