Vítězný Havířov sobě přirovnal výhru v baště ANO k zázraku

Lídr vítězného uskupení Havířov sobě Jiří Jekl přirovnal výhru v baště ANO k zázraku. Domnívá se, že k vítězství ve druhém největším městě regionu hnutí pomohlo i chování a praktiky bývalého havířovského primátora a současného hejtmana Josefa Bělici (ANO). Vítěz voleb už zahájil schůzky s možnými koaličními partnery.
"Je to neskutečné, rovná se to zázraku, protože si myslím, že Havířov byl pro ANO bašta. Přispělo k tomu to, co tady zavedl (bývalý) primátor (Josef) Bělica. Myslím si, že to naše vítězství je hlavně jeho zásluha," řekl Jekl.
Někteří politici Bělicovi opakovaně vyčítají jeho arogantní chování. Původně měl být i na letošní kandidátce hnutí ANO pro komunální volby v Havířově, nakonec se na ní ale vůbec neobjevil. Krátce před jejím podáním ho totiž kolegové z hnutí vyškrtli. Kandidátku vedla nynější primátorka Iveta Kočí Palkovská, která v médiích avizovala, že se chce vydat jiným směrem. Její reakci se ČTK zatím nepodařilo získat.
Ve městě už začíná vyjednávání. Uskupení Havířov sobě už se sešlo s primátorkou i s uskupením Společně pro Havířov, které tvoří ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. "Kopíruje to výsledky voleb, předpokládáme, že se budeme bavit i s těmi dalšími. Jednání jsou zatím na začátku. Budeme spolupracovat s každou stranou nebo hnutím, které podpoří náš program. To je alfa a omega. I tady na jednání jsem znovu zopakoval, že si nedokážu představit pouze spolupráci s obviněným náměstkem Danielem Vachtarčíkem z Hnutí pro Havířov," řekl Jekl. Další jednání jsou naplánována už na neděli.