Vítězové a poražení 2025: Starostka se zbavila odpadu, lidé z Bedřišky prohru odmítají

Josef Gabzdyl
  6:02
Až se naši potomci v kraji budou jednou ohlížet za 20. lety 21. století, právě skončený rok nejspíše nebude tím, o kterém se budou učit nebo si ho nějak více připomínat. Přečtěte si, kdo na letopočet 2025 bude vzpomínat v dobrém a kdo by ho nejradši vymazal z paměti.
Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s...

Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s nelegálním odpadem zmizely beze stop. (17. ledna 2025) | foto: X - starostka Jiříkova Barbora Šišková

Ministerstvo životního prostředí přislíbilo pomoc s likvidací černé skládky v...
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317...
Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...
16 fotografií

Zatímco první polovina současného desetiletí byla i v kraji naplněna pandemií covidu, vlnou uprchlíků z Ukrajiny a katastrofálními povodněmi, letošek – na rozdíl od celosvětových událostí – se obešel bez obřích neštěstí, extrémních šílených činů nebo naopak něčeho abnormálně radostného.

Určitě se však i tak najdou krajští vítězové i poražení.

Starostka Jiříkova Barbora Šišková bránila vlastním tělem, aby kamiony s nelegálním odpadem zmizely beze stop. (17. ledna 2025)
Ministerstvo životního prostředí přislíbilo pomoc s likvidací černé skládky v Jiříkově. Na místo přijel i ministr Petr Hladík.
Na pozemku v brněnských Horních Heršpicích leží od loňska nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International. Kamiony jej do Brna navážely loni od června do října. Jde o tutéž společnost, jejíž odpad od prosince nelegálně leží také v Jiříkově na Bruntálsku.
Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. (18. listopadu 2025)
16 fotografií

Do první kategorie bezesporu patří starostka Jiříkova na Bruntálsku Barbora Šišková. Tak vehementně bojovala proti nelegální skládce německého odpadu na katastru obce, dokonce vlastním tělem bránila vjezdu kamionů, až se jí podařilo zdánlivě nemožné.

Německo přiznalo nepřímou odpovědnost, pachatele soudí a zbytky vrtulí z větrných elektráren, různé baterie i další tuny nepořádku odvezlo.

„Ukázalo se, že to u nás není tak zlé“

„Lze to vnímat jako určité vítězství. Odpad je pryč a mě hlavně těší, že jsem na to nezůstala sama. Měla jsem skvělý tým, podařilo se zmobilizovat úředníky, politiky i média. Jak se na sociálních sítích někdy zdá, že u nás nic nefunguje, tak se ukázalo, že to není tak zlé,“ reagovala starostka na zmínku o krajské vítězce roku 2025.

V závěru roku se nadmíru psalo i o kolonii Bedřiška v Ostravě. Na pokyn obvodního úřadu Mariánské Hory a Hulváky tam začaly demolice pěti finských domků, přičemž radní dávají najevo, že kolonie postupně zanikne.

Proti tomu protestují nejen místní obyvatelé, ale také mnoho dalších lidí z celé republiky. Mladí aktivisté dokonce takřka měsíc svým pobytem na střeše posledního bouraného domu blokovali dokončení zplanýrování. Bedřišku dokonce podpořil i prezident Petr Pavel.

Jenže nakonec za dohledu policie padl i poslední objekt určený k odstranění. A další mají po skončení nájemních smluv následovat.

Šance pro Bedřišku? Volby

Bedřiška tedy jistě patří mezi poražené, a to vzhledem k demolicím i fakticky.

To však mediální zástupkyně Bedřišky Eva Lhotská rozhodně odmítá. „Jistě, domy poražené jsou, ale ty se dají znovu postavit. My, co hájíme Bedřišku, se poražení necítíme. Naopak! Máme více odhodlání než kdykoliv jindy,“ konstatovala.

Nesouhlasí také s tím, že by Bedřiška měla svůj osud sečtený. „Příští rok bude důležitý. Jsou komunální volby a zdaleka ne všichni podporují zničení kolonie,“ nastínila Eva Lhotská možnost zvratu.

Deset procent hlasů? Ne, ani pět

Rovněž politici měli neklidný rok. Na začátku září se konaly poslanecké volby a zejména lídr hnutí ANO Andrej Babiš pojal předvolební kampaň hodně hekticky.

Dokonce první zářijový den na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku dostal od jednoho z odpůrců berlí ránu za ucho. Nakonec však slavil volební vítězství.

Vítězové i poražení však byli také na stejné kandidátce, a to v koalici SPOLU. Zatímco lidovecká starostka Kravař Monika Žídková Brzesková poskočila na první místo, tak lídr kandidátky, tehdy ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, spadl na páté místo mimo úspěšné kandidáty.

„Je to neúspěch,“ uznal opavský politik po zveřejnění výsledků hlasování, přičemž porážku spojil se snahou po konsolidaci rozpočtu. Nyní už s médii nekomunikuje.

Mezi poražené jistě patří další regionální politici, a to šéfka KSČM Kateřina Konečná a někdejší sociálnědemokratický ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Ještě v den voleb věřili pro jejich sdružení STAČILO!i ve více než deset procent hlasů, nakonec neměli ani pět a zůstali před Poslaneckou sněmovnou.

Dopravní kalvárie v Ostravě

Přesně před rokem odmítal odborářský předák ostravské huti Liberty Petr Slanina zařazení mezi poražené. „Zatím jsme prohrávající,“ prohlásil. Po roce prý je moudřejší jen trochu. „Lidé, kteří museli odejít, prohráli, ti co zůstali, však spíše vyhrávají,“ zhodnotil část roku s novým majitelem, firmou Nová huť.

„Příští rok uvidíme, zda se naděje změní ve výhru,“ doplnil odborář.

Mezi poražené se řadí řidiči v Ostravě. Tolik kolon jako tento rok snad nezažili a už se začalo tradovat, že jakmile lidé rozhodující o opravách zjistí, kudy se uzávěrky objíždějí, začne se tam také kopat.

Jenže jiní namítají, že až skončí rekonstrukce čtyř mostů na Rudné ulici a zprůjezdní Frýdlantské mosty, bude dopravně mnohem lépe.

Naopak mezi vítěze se mohou řadit karvinské Lázně Darkov. Město získalo lázeňský statut a lázně otevřely kolonádu s hudební fontánou.

19. srpna 2025

