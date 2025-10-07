Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Autor: jen
  15:52aktualizováno  15:52
Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat či je jinak zneužívat.
Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se...

Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se počítá, že v nich nebudou přespávat bezdomovci. | foto: Městský obvod Vítkovice

Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se...
Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se...
Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se...
Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se...
6 fotografií

Problematika bezdomovectví a s ním spojených negativních jevů trápí Vítkovice dlouhodobě.

„Spolupracujeme s Charitou Ostrava a dalšími neziskovými organizacemi, s městskou policií, s preventisty kriminality, jednáme s městem, i tak vše, co podnikáme, je vlastně jen bojem s větrnými mlýny,“ popsal situaci vítkovický starosta Richard Čermák.

Problémem podle něj je skutečnost, že města a obce nemají pro tyto situace žádnou oporu v zákoně. „Přestože máme legislativou svázané ruce, nevzdáváme se a hledáme nejrůznější možnosti, jak nepovolené bivakování a táboření na území obvodu co nejvíc omezit a jak vítkovickým občanům zajistit klid, komfort, který potřebují, a nezbytný pocit bezpečí,“ podotkl.

Máme tu rodiny, kde nepracuje už několik generací, říká starosta Vítkovic

Častým problematickým místem jsou původní betonové autobusové zastávky, které bezdomovce lákají k přespávání či alkoholovým dýchánkům. Právě na ně se zástupci obvodu nyní zaměřili. Začali je postupně obměňovat, aby v nich nemohli lidé bez domova bivakovat.

„Cílem modernizace zastávek je nejen estetické pozvednutí úrovně veřejného prostoru ve Vítkovicích, ale především zvýšení komfortu cestování v městské hromadné dopravě a bezpečnosti cestujících,“ objasnil Čermák.

Letos novou podobu dostalo šest zastávek a sedmou pracovníci dokončují. První byla na přelomu roku Ocelářská v Rudné ulici, následovaly zastávky na Mírovém náměstí, v Mírové a Ruské ulici, zastávka Bivojova a zastávka Hřbitov. Poslední v rámci první etapy je zastávka Městský stadion, kde budou práce dokončeny do poloviny listopadu.

V ostravském obvodu pomáhají s úklidem bezdomovci, dostávají stravenky

Že jsou zastávky problematickým místem, potvrzují i městští policisté. „S případy, kdy jsou zastávky městské hromadné dopravy využívány k přenocování nebo dlouhodobému pobytu osob bez domova, se setkáváme nepravidelně. Frekvence zásahů se liší podle lokality a ročního období,“ uvedla mluvčí strážníků Helena Badurová. „Tyto situace se objevují v celé Ostravě, v méně frekventovaných nebo odlehlejších zastávkách, na přestupních uzlech a v lokacích v okolí služeb pro sociálně slabé obyvatele. Nicméně tyto případy bývají i v rušnějších částech města.“

Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se počítá, že v nich nebudou přespávat bezdomovci.
Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se počítá, že v nich nebudou přespávat bezdomovci.
Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se počítá, že v nich nebudou přespávat bezdomovci.
Ve Vítkovicích se postupně objevují nové autobusové zastávky, u nichž se počítá, že v nich nebudou přespávat bezdomovci.
6 fotografií

Nové zastávky se ve Vítkovicích setkaly s protichůdnými ohlasy. Zatímco někteří vítají, že na nich už nepobývají bezdomovci či že na nich není nepořádek v podobě poházených lahví alkoholu, další si stěžují, že jsou nehostinné i pro běžné cestující. „Prší tam, fouká, slunko pere, ochrana žádná,“ komentovala novinku na Facebooku městského obvodu jedna z uživatelek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Rašeliniště pod Suchým vrchem se stává přírodní rezervací

Rašeliniště pod Suchým vrchem na Orlickoústecku se stala přírodní rezervací. Území o rozloze 2,6 hektaru představuje útočiště pro řadu chráněných druhů rostlin...

7. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Zlínský kraj přispěje 20 miliony korun na obnovu fasády zlínského divadla

Zlínský kraj přispěje 20 miliony korun na obnovu fasády památkově chráněné budovy Městského divadla Zlín. Finanční podporu městu, které divadlo zřizuje, v...

7. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Pomoc chřástalům. KRNAP vykoupil louku v Černém Dole, kde mohly být další apartmány

Stavbě dalšího apartmánového komplexu v krkonošském Černém Dole zabránila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Od majitele koupila za šest milionů korun bezmála osmihektarovou louku na...

7. října 2025  16:42

Rok 2027 bude rokem nových tramvajových tratí. Nově je ohlášená ta ke strahovskému stadionu

Dvě tramvajové tratě vzniknou v Malešicích, jedna povede na Nové Dvory. Aktuálně ohlášená je ta, která povede z Malovanky na Strahov.

7. října 2025  16:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kdo si odnese skleněnou kameru? V Novém Boru ocení filmové hvězdy

Originální ocenění pro filmový galavečer v Novém Boru vytvořili umělci ze sklárny Ajeto. Laureáti cen Novoborské akademie spojených kinematografií (NASK) si odnesou skleněné kamery. Slavnostní...

7. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Byla jsem terčem telefonického podvodu, svěřila se hejtmanka Vildumetzová

Nejen stovky bezejmenných lidí, ale také exponované osobnosti se stávají terčem podvodníků. Před několika dny čelila podezřelému telefonátu i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová....

7. října 2025  16:12

Řeku Doubravu pokryla pěna, našly se mrtvé ryby. Znečištění prověřuje laboratoř

Hasiči, ochránci přírody, inspektoři i rybáři od rána zasahují na řece Doubravě u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Na vodním toku protékajícím přírodní rezervací Údolí Doubravy se objevilo velké...

7. října 2025  16:02

Ukrajinci odpovídají na ruské útoky stejnou silou. Pořiďte si generátory za své, radí úřady Rusům

Bělgorodská oblast u hranic s Ukrajinou vnímá válečnou realitu víc než jiná území Ruské federace. Podobně jako Rusové cílí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, podobně začali Ukrajinci ničit...

7. října 2025  15:57

Václavské náměstí v horní části od ulice Jindřišské a Vodičkovi má stále dvě tváře, uprostřed staveniště s ubikacemi a stavbou tramvajové trati a po stranách něco málo pro cizinecký ruch jako jsou...

vydáno 7. října 2025  15:55

Prahu 5 sužují divočáci, pohybují se i u domů. Radnice podnikne rázné kroky

V Praze 5 se letos přemnožila divoká prasata. Pohybují se i v blízkosti obytných domů například na Barrandově, v Košířích a Jinonicích. Radní městské části v pondělí rozhodli, že úřad vyplatí...

7. října 2025  12:22,  aktualizováno  15:53

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 315 volných pozic

Zastávky ve Vítkovicích mají odradit bezdomovce. Prší do nich, stěžují si lidé

Do boje proti bivakování bezdomovců vytáhli zástupci ostravského městského obvodu Vítkovice. Jedním z kroků je postupná výměna autobusových zastávek tak, aby v nich lidé bez domova nemohli přespávat...

7. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Poháry UEFA Evropské a Konferenční ligy zavítají do Česka: Decathlon přiveze prestižní trofeje do Prahy a Ostravy

7. října 2025  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.