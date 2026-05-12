Vítkovická nemocnice za 25 milionů korun zrekonstruovala porodnici

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice dokončila opravy porodnice. Cílem modernizace za 25 milionů korun bylo změnit dispoziční řešení, aby lépe odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí. Nově mohou rodičky využívat také porodní apartmán. Novinářům to dnes sdělila mluvčí nemocnice Radka Miloševská. Loni v porodnici přišlo na svět 981 dětí.
Naposledy se porodnice renovovala na přelomu let 2009 a 2010. "Za 15 let se ale změnila očekávání žen i každodenní praxe. Doprovod u porodu je dnes samozřejmostí, rodiny tráví na oddělení mnohem více času a soukromí hraje větší roli než dřív," řekla Miloševská. Po úpravách tak porodnice nabídne více prostoru i rozšíření služeb.
Z původních čtyř porodních boxů vznikly tři samostatné porodní sály a jeden nadstandardní rodinný porodní pokoj. Každý z nich je nyní prostornější a umožňuje volnější pohyb rodičky i lepší organizaci práce zdravotníků. Součástí modernizace bylo i nové vybavení porodnice, kde přibyl porodní gauč. Oddělení i po úpravách nabízí porodní vanu.
Počet porodů v nemocnicích v Moravskoslezském kraji loni meziročně klesl o více než čtyři procenta. Za loňský rok porodnice v regionu evidují 8213 porodů, předloni jich bylo 8568.