Věřitelé se neshodnou, o přežití Vítkovických sléváren rozhodne až soud

„Plán nebyl schválen dvěma skupinami, o schválení reorganizačního plánu rozhodne soud,“ komentovala výsledek hlasování věřitelů soudkyně Petra Kostelňáková Petříková. Pro reorganizaci sice hlasovali zástupci Komerční banky, UniCredit Bank a pojišťovny EGAP, ale Česká spořitelna a ČSOB byly proti.

Plán obsahuje mimo jiné i prodej podniku novému majiteli, který by měl přijít z Turecka. S tím se ale bude ještě nějakou dobu jednat, původně vybraný domácí investor totiž nezaplatil, a tak se jednání prodloužilo.

„Jednání nyní nejsou v takové fázi, aby reorganizační plán mohl nabýt platnosti k 1. říjnu, proto žádáme soud, aby o jeho případném schválení rozhodl až ve druhé polovině září, abychom se stihli s investorem domluvit,“ žádal soud v rámci řízení právní zástupce Vítkovických sléváren Václav Žalud.

„Víme, že někteří věřitelé plán nepodporují, protože nesplňuje jejich požadavky, ale lepší přerozdělení prostředků nebylo možné.“

Případné schválení reorganizačního plánu doporučuje i insolvenční správce Jan Mašek.

„Dlužník úspěšně zavedl restrukturalizační opatření, to se promítá do jeho ekonomické situace. Původní kupec nesplnil podmínky, to se bohužel projevuje na disponibilních prostředcích, ale díky opatřením se závod daří držet,“ řekl u soudu. „Případný konkurz by věřitelům přinesl nižší plnění než dokončení reorganizace, její přínos je i v udržení výroby a zaměstnanosti.“

Společnost na sebe insolvenční návrh podala loni v listopadu a navrhla řešení úpadku formou reorganizace. Soud firmu týden poté poslal do úpadku a reorganizaci firmy povolil.

Do insolvenčního řízení přihlásilo pohledávky ve výši 874 milionů korun celkem 195 věřitelů, naprostou většinu insolvenční správce uznal. Největšími věřiteli jsou banky.

V rámci reorganizace už firma ukončila ztrátovou výrobu slévárny odlitků, v souvislosti s tím propustila 63 lidí. Slévárna válců vyrábí dál, podnik nyní zaměstnává zhruba 180 pracovníků.