Místo ocelárny nová čtvrť i zimní stadion. Developer má ve Vítkovicích velké plány

Petra Sasínová
  15:52aktualizováno  15:52
Developerská společnost Redstone Real Estate, která před třemi roky koupila rozsáhlý brownfield po Vítkovických železárnách v Ostravě, pokračuje v přípravách na proměnu areálu v městskou čtvrt Nové Vítkovice. Její součástí by mohl být i zimní stadion.

Na bývalém průmyslovém území mezi Ruskou a Závodní ulicí, městským stadionem a železniční vlečkou do Vítkovic má vyrůst obytná čtvrť Nové Vítkovice. | foto: Redstone Real Estate

„O případném vybudování sportovní haly nadále jednáme s představiteli města. Rozhodnutí, zda bude součástí projektu Nové Vítkovice, ale prozatím nepadlo,“ sdělil mluvčí společnosti Redstone Ivo Vysoudil.

Potvrdil, že aktuálně zástupci společnosti pracují na koncepční studii, která bude sloužit jako podklad pro úpravy územního plánu.

Jedná se o postupně asanované pozemky přesahující dvě stě tisíc metrů čtverečních zhruba od Ostravar Arény po Mírové náměstí. Stávala tam stará ocelárna nebo haly někdejšího závodu 3. Další bývalé výrobní objekty či administrativní budovy čekají na demolici, případně nové využití.

Zamýšlené nové centrum ledních sportů by mohlo vyrůst naproti Ostravar Aréně vedle městského stadionu. „Jedná se o místo blízko rozcvičovacího areálu našeho stadionu a kousek od plochy, kde býval zimní stadion Ledňáček,“ přiblížil primátor Ostravy Jan Dohnal. Zdůraznil, že nová hala by příhodně navazovala na stávající sportovní zázemí v této lokalitě.

„Aktuálně řešíme se společností Redstone změnu územního plánu, což je zcela klíčové. Jedná se o velké území, které by se mělo zapojit do fungování města. Řešíme řadu věcí včetně dopravního napojení lokality,“ přiblížil primátor.

Zimní halu by podpořilo i město

Centrum ledních sportů by měla být soukromá investice, kterou by město podpořilo. Podle Dohnala Ostrava novou zimní halu potřebuje. „Jedna věc je technologická a architektonická zastaralost čtyřicetileté Ostravar Arény, ale tím hlavním důvodem, proč jsme tuto otázku otevřeli, je její multifunkční využití,“ zdůraznil Dohnal.

V Ostravar Aréně působí nejen vítkovičtí hokejisté, ale také mládežnické týmy a krasobruslaři, což je podle něj limitující a omezující při využívání haly i k jiným účelům. „Kdybychom se dostali se zimními sporty do nových prostor, mohli bychom v Ostravar Aréně pořádat více koncertů, kulturních a jiných sportovních akcí, o kterých víme, že je o ně zájem,“ vysvětlil primátor.

Do území, které společnost Redstone koupila, patří i chátrající bývalé ředitelství Vítkovických železáren v Ruské ulici, někdejší výkladní skříně československého těžkého průmyslu. Co s budovou bude, zatím není jasné. „Budoucí využití zatím nelze specifikovat, budeme to řešit v další fázi přípravy, podobně jako případné konverze jiných objektů,“ vysvětloval Ivo Vysoudil.

Oceňovaná budova z poloviny šedesátých let je cenná také tím, že se na návrhu podíleli významní architekti Oskar Olár a Lubomír Šlapeta. „Je to příklad kvalitní moderní architektury, která je významná na ostravské poměry i v celorepublikovém kontextu,“ uvedl Miloš Matěj z Národního památkového ústavu Ostrava, který se specializuje na technické památky.

Lituje, že rozvojovým záměrům padla za oběť budova staré ocelárny, která byla velmi cenná z hlediska typologického vývoje oceláren. „Ministerstvo kultury odmítalo její zařazení mezi kulturní památky, argumentovalo, že pro její ochranu stačí speciální ochranná zóna, ale nestačila,“ řekl Matěj.

Stavět by se mohlo už za dva roky

Podle mluvčího společnosti Redstone, která stojí například za projektem Galerie Šantovka v Olomouci, by se Nové Vítkovice mohly začít budovat okolo roku 2028. „Jde však o rozsáhlý projekt závislý na celé řadě faktorů, včetně legislativních procesů a schvalovacích řízení,“ upozornil Ivo Vysoudil.

Po Žofince by byly Nové Vítkovice, kde developer počítá s byty, službami, kancelářemi, prostory pro podnikání, zázemí pro trávení volného času, sport i kulturu, další novou ostravskou čtvrtí vystavěnou na území v minulosti využívaném v těžkém průmyslu. Žofinka, která má propojit centrum města s Dolními Vítkovicemi, je v přípravách mnohem dál. První etapa výstavby bytových domů má začít letos na podzim.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.