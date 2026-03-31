Vlády Česka a Slovenska se dnes po třech letech sešly ke společnému jednání. Český premiér Andrej Babiš (ANO) při setkání na zámku v Nové Horce na Novojičínsku požádal předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico má schůzku za hlas zdravého rozumu. Obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem uvítal prezident Petr Pavel, memorandum o prohloubení spolupráce zemí podepsané Babišem a Ficem ale podle prezidenta neobsahuje nic úplně nového. Mezivládní konzultace v roce 2024 přerušil předchozí český kabinet Petra Fialy (ODS).
Spolupráci České republiky a Slovenska je možné prohlubovat ve všech oblastech, spolupracovat mohou i při řešení energetické krize, shodli se na tiskové konferenci po jednání premiéři. Babiš setkání označil za skvělé, Fico schůzku považuje za "hlas zdravého rozumu". Českou vládu pozval na Slovensko, bylo by podle něj dobré, kdyby se další společné jednání konalo už ve druhé polovině letošního roku.
"Neuvěřitelně zanedbáváme bilaterální rozměr vztahů. Jezdíme do Bruselu a dusíme se evropskou agendou, trávíme hodiny nad problematikou Ukrajiny, trápíme se s tématy, kde se nedokážeme pohnout dopředu," uvedl slovenský premiér. "Potom se bilaterálně potkáme a jsou z toho obrovská překvapení, co všechno můžeme společně udělat," dodal. Za mimořádně důležitou a jedinečnou označil Fico spolupráci ve formátu Visegrádské skupiny, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Podle Babiše V4 v době jeho předchozí vlády fungovala skvěle. Doufá, že se znormalizují vztahy mezi Maďarskem a Polskem.
Babiš požádal Slovensko, aby ukončilo stav ropné nouze, protože problém s palivy by se měl podle něj řešit v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny. Bratislava a Budapešť tvrdí, že Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské ozbrojené agresi, z politických důvodů otálí s obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba. Podle Kyjeva ropovod poškodil ruský útok.
Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Slovenská vláda v březnu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny v Česku, Rakousku a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Dvojí ceny nafty, které kritizuje Evropská komise (EK), zavedla Bratislava ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
Prezident Pavel řekl České televizi (ČT), že je dobře, že se vztahy mezi Českem a Slovenskem vrátí k normálu. "Jestli to přinese něco navíc oproti tomu, co jsme dosud dělali, já si nejsem úplně jistý, protože když jsem si pročítal to memorandum, tak v něm vlastně nebylo nic úplně nového, co by už na úrovni buďto jednotlivců nebo organizací nebo vlád neprobíhalo," doplnil.
Babiš a Fico po setkání obou kabinetů podepsali memoranda o prohloubené spolupráci a o porozumění a spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) s ministryní hospodářství Denisou Sakovou pak uzavřeli memorandum o sdílené odpovědnosti za uskladňování plynu v zásobnících plynu v Dolních Bojanovicích.
K příjezdu vlád do zámku v Nové Horce přišli lidé s protestními transparenty. Jeden z nich vyzýval zástupce Slovenska, aby se vrátili domů. "Jsem ze Studénky, a protože to mám kousek a jsem ideově založený člověk a hluboce věřící, tak když se tady v mé blízkosti sejde taková koncentrace zla, tak na to prostě musím reagovat. Přišel jsem vyjádřit svůj postoj politický, lidský, morální i světonázorový," řekl ČTK protestující Jan Humplík.
Mezivládní konzultace se minule uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší Fialova vláda přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Obnovení mezivládních konzultací oznámili Babiš s Ficem na začátku ledna.
Fico se s Fialovou vládou rozcházel právě například v názoru na dodávky zbraní pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu mimo jiné zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Po loňských sněmovních volbách se z české strany snížila rétorická podpora Ukrajiny. Podle Babiše není na rozdíl od předchozího kabinetu prioritou české vlády.