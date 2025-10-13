Neštěstí se odehrálo krátce po 5:30. Na místě zasahují záchranáři. Provoz bude podle ČD přerušen zhruba do 9:00.
Mezi Třincem a Bystřicí vlak srazil člověka, provoz stojí
Vaše fotky z Prahy
-
12.10.2025 20:20
-
12.10.2025 20:19
-
12.10.2025 20:19
-
12.10.2025 20:19
-
12.10.2025 20:18
-
12.10.2025 16:51
Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo
Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.
Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji
Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?
Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...
Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové
Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...
Brod se pustil do obnovy další části parku. Na kácení dřevin se veřejnost neshodne
Havlíčkův Brod zahájil další dvě etapy revitalizace parku Budoucnost. Do léta příštího roku proměnou projde okolí rybníku Obora před základní školou V Sadech a stráň nad rybníkem Hastrman až k ulici...
Ceny bytů v Ostravě rostou dvakrát rychleji než nájmy
Přibyslav nechá zřídit cyklostezku do centra na nádraží
V Přibyslavi by v budoucnu měla vzniknout nová cyklostezka. Půjde o komunikaci se společným provozem pro chodce a cyklisty a spojí nádraží s centrem města.
Horkovzdušná fritéza od Sencoru zvládne hlavní jídlo s přílohu i dvě jídla najednou
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Studio SIN na EXPO 2025: české sklo ukázalo sílu kreativity
Mezi Třincem a Bystřicí vlak srazil člověka, provoz stojí
Osobní vlak na železniční trati mezi Třincem a Bystřicí v pondělí časně ráno srazil člověka. Provoz v místě stojí, uvedly České dráhy (ČD).
V litoměřickém participativním rozpočtu vyhrálo workoutové hřiště
Litoměřice znají vítěze letošního ročníku participativního rozpočtu. Největší podporu ze strany veřejnosti získalo workoutové hřiště u ZŠ Boženy Němcové.
Den seniorů se poprvé uskutečnil v bývalém žateckém klášteře
Devátý ročník žateckého Dne seniorů se uskutečnil v prostorách kapucínského kláštera, kde byl pro desítky účastníků připraven zajímavý program. V minulosti se setkání pořádané k Mezinárodnímu dni...
V ústeckém Vaňově skončila sanace nestabilní skály
Radnice v Ústí nad Labem nechala zajistit skalní svah, který se nachází v Čajkovského ulici v části Vaňov.
Mladí nemají kde bydlet. Projekt UMPRUM ukazuje cestu ke sdílenému a dostupnému bydlení
Možností, jak řešit tuzemskou bytovou krizi, je celá řada. Alespoň to tvrdí autorky nového projektu, které se sdružují pod hlavičkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).
Prodej, Domy Na klíč, 132,3 m2
Teplice
4 249 000 Kč
Nová cyklostezka spojila sousední kraje na severu republiky
Cyklostezka, která propojí Českou Kamenici na Děčínsku a Kamenický Šenov v Libereckém kraji, je po více než roce dokončena.
Město Most hledá, kdo se stane jeho tváří
Most hledá někoho, kdo se bude podílet na propagaci akcí města, natáčení promovideí, osobně se účastnit vybraných akcích ve městě, aktivně pracovat na propagaci města na sociálních sítích či se...