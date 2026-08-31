Vlak v Ostravě srazil a zabil ženu, provoz byl přerušený

V Ostravě srazil dnes dopoledne osobní vlak ženu, na místě zemřela. Provoz na trati do Havířova byl přerušený. Policie zjišťuje totožnost mrtvé. ČTK to řekla mluvčí ostravské policie Soňa Štětínská.
Nehoda se stala dopoledne před 10:30 na železniční trati poblíž nákupního centra, která částečně vede podél Rudné ulice. Ženu srazil osobní vlak, který jel z Opavy do Českého Těšína. Ve vlaku cestovalo zhruba 50 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Dechová zkouška strojvedoucího byla negativní.
Kvůli havárii a vyšetřování byl provoz na trati v obou směrech přerušený. Kolem 11:30 byl podle informací železnice obnoven omezený provoz po jedné koleji. Některé vlaky měly zpoždění, jiné jedou odklonem.
Okolnostmi srážky se zabývají ostravští kriminalisté.