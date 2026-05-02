Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou zůstane nejméně dalších pět let

Vlakové spojení na trati mezi Bruntálem a Malou Morávkou na Bruntálsku zůstane zachováno minimálně dalších pět let. Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem. Společnost MBM rail tak bude osobní dopravu na této trati zajišťovat až do konce jízdního řádu 2029/2030. ČTK to sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
"Kraj tak potvrdil svůj dlouhodobý závazek udržet dopravní obslužnost i v odlehlejších částech regionu. Objednáním minimálně 300 vlaků ročně byly splněny zákonné podmínky pro zachování provozu, čímž se podařilo odvrátit hrozící přerušení dopravy na trati 312," uvedla Chlebounová.
Kraj předpokládá, že ho zajištění spojení bude stát více než deset milionů korun při objemu 25.500 vlakokilometrů. "Navázáním spolupráce se stávajícím dopravcem kraj zajišťuje kontinuitu provozu a stabilitu veřejné dopravy v této části regionu. Provoz na trati tak bude i nadále zajištěn dopravcem, který zná místní specifika a spolehlivě zajistí dopravní obslužnost pro obyvatele i návštěvníky oblasti,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO).