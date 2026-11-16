Železniční provoz na letiště Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku zůstává i dnes dopoledne zastavený. Přestože se již podařilo vrátit na koleje vozy, které vykolejily v noci ze soboty na neděli, provoz na trati omezuje poškození kolejí. Oprava by měla být dokončena a vlaky by se na trať mohly vrátit dnes kolem 15:00. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Vozy se podařilo vrátit na koleje v neděli. Zásah hasičů Správy železnic si objednal majitel železniční vlečky, kde nákladní vlak vykolejil. Zbývá opravit poškozenou kolej. "Předpoklad obnovení provozu je dnes do 15:00," uvedl Kavka.
Vlaky proto zatím nejezdí až do stanice Mošnov, Ostrava Airport. Pro cestující na letiště i z něj je zajištěna náhradní autobusová doprava mezi Studénkou a letištěm. Cestující z letiště ve směru na Kopřivnici a Veřovice musí využít náhradní autobus do Studénky, kde přestoupí na navazující vlakové spoje.
Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově je po Praze a Brně třetím největším letištěm v Česku s pravidelným mezinárodním provozem. V provozu je od roku 1959. Leží přes 20 kilometrů od centra Ostravy, z krajského města tam jezdí kromě vlaku i autobusy. Z Mošnova létají pravidelné linky mimo jiné do Londýna, Varšavy či Málagy. Kromě toho se v sezoně létá do více než 30 turistických destinací. Letiště loni odbavilo poprvé přes půl milionu cestujících, množství odbaveného nákladu ale kleslo o 13,4 procenta na 19.463 tun.