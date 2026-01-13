Test ekologické dopravy. Mezi Havířovem a Ostravou budou jezdit vodíkové autobusy

Darek Štalmach
  10:42aktualizováno  10:42
Od prosince roku 2027 budou v Moravskoslezském kraji, hlavně v okolí Havířova, jezdit čtyři vodíkové autobusy. Vyplývá to ze smlouvy, kterou zástupci kraje uzavřeli s dopravní společností Transdev.
Fotogalerie1

Dopravní společnost Transdev a Moravskoslezský kraj plánují nasadit mezi Havířovem a Ostravou vodíkové autobusy. (13. ledna 2026) | foto: Transdev

„Tento pilotní projekt prověří ekonomickou stránku provozu ve vztahu k připravovaným povolenkám ETS2, které zásadně ovlivní náklady na fosilní paliva,“ komentoval důvody sepsání smlouvy náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Společnost Transdev Slezsko bude od prosince 2027 deset let zajišťovat regionální autobusovou dopravu v oblasti Havířova. Součástí kontraktu je nasazení třinácti nových autobusů, z toho čtyř vodíkových.

Půjde o první vodíkové autobusy v pravidelném provozu v rámci kraje. Jezdit budou na linkách mezi Havířovem a Ostravou, konkrétně směrem na Hranečník a do Poruby.

Uzavřená smlouva podle dopravce znamená především omezený test nové technologie v reálném provozu.

Transdev: Kdo jiný, když ne my?

„Doprava se musí někam posunout a něco se musí začít zkoušet,“ komentovala zavedení nové technologie Pavla Struhalová, místopředsedkyně představenstva Transdev Slezsko.

„Pokud to má někdo zkoušet, tak bychom to měli být my. Máme na to potřebné know-how, máme flotilu dvaceti vodíkových autobusů v Rotterdamu. A k dispozici zhruba tříleté provozní údaje, máme se z čeho poučit,“ doplnila Struhalová.

Pracovníci kraje počítají s vodíkovým pohonem nejen autobusů, ale i vlaků už několik let. Jenže z původně ambiciózních a konkrétních plánů postupně zůstaly spíše jednotlivé dílčí kroky.

Ve hře byla především výroba takzvaného zeleného, tedy ekologicky vyráběného vodíku. Ten měla ve svých teplárnách spalujících štěpku ve Frýdku-Místku a v Krnově vyrábět společnost Veolia. Její zástupci už řeší i studii EIA pro stavbu potřebných technologií.

Havířov zkouší vodíkový autobus, na jednu nádrž ujede přes 300 kilometrů

„Projekty výroby vodíku v rámci své dekarbonizační strategie aktivně zvažujeme. Klíčovým faktorem pro uskutečnění je však vývoj poptávky po vodíku na trhu,“ je zatím opatrný Miroslav Zajíček, ředitel pro strategii a regulaci skupiny Veolia Energie Česká republika.

Kdo a jak bude vodík pro autobusy na Havířovsku dodávat, zatím jasné není. „My jsme dopravce, vodík si dokážeme dovézt i sami, existují na to cisterny,“ vysvětlila Pavla Struhalová. „Variant řešení je víc, ještě není rozhodnuto, kterou zvolíme.“

Zatím není zásadní, zda půjde o ekologicky vyráběný zelený vodík, nebo jinak získávanou surovinu.

Současný pilotní projekt se podle Struhalové výrazně liší od dřívějších úvah. „To, co se tady připravovalo dřív, byl úplně jiný koncept. Tehdy se mluvilo o vodíku ve všech částech kraje, ale to byly hodně utopické myšlenky,“ popsala.

Vodík má potenciál v nákladní dopravě, Česko zaostává, říkají průkopníci

Dodala, že je ráda za posun do realističtější roviny. „Doprava se musí někam posunout. Budou to čtyři autobusy a uvidíme, jestli je to technologie, která může nahradit fosilní paliva,“ podotkla.

Na řešeních ekologické výroby vodíku nyní pracují třeba i akademici z VŠB-TU Ostrava. Zástupci tamního Centra energetických a environmentálních technologií podepsali na podzim smlouvu o spolupráci se společností Solar Global. Projekt by se měl zaměřit jak na efektivnější výrobu vodíku, tak na jeho širší využití v dopravě a průmyslu.

Hlavní současnou nevýhodou vodíkového pohonu je jeho cena. Ta bývá podle některých odhadů až třikrát vyšší než u běžných paliv.

Výše jízdného zatím není jistá

Jakou cenu za provoz vodíkových autobusů kraj s Transdevem dohodl, ze zveřejněných dokumentů nevyplývá. Konkrétní nebyli ani jeho zástupci.

„Kraj si plně uvědomuje, že provoz vodíkových autobusů je o něco dražší než u vozidel na CNG, což je jeden z důvodů, proč zatím uvažujeme jen o jejich nasazení v rámci pilotního provozu,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

„Ten má ověřit zejména technické a ekonomické parametry. Významnou roli hraje dotace, která je alokována na provoz čtyř vozidel a pomůže pokrýt zvýšené náklady,“ přiblížila Birklenová.

Podle Pavly Struhalové by cena za kilometr u vodíkových autobusů trojnásobku dosáhnout neměla. „Neřeknu to konkrétně, ale bude nižší,“ doplnila.

7. prosince 2022

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

