Vodní Anděl přivezl na Colours zdarma tisíce litrů ostravské kohoutkové vody

Více než 5 000 litrů kvalitní ostravské kohoutkové vody vypili návštěvníci letošního festivalu Colours of Ostrava díky projektu OVAK Free Water Zone – Vodní Anděl. Nový mobilní vodobar společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK) absolvoval jednu z největších akcí letošní sezony a potvrdil rostoucí zájem o bezplatnou, kvalitní a ekologickou pitnou vodu.
Vodní Anděl představuje novou generaci projektu Free Water Zone, který OVAK úspěšně provozuje již řadu let. Oproti původnímu statickému vodobaru a vodní bráně nabízí výrazně větší mobilitu i flexibilitu. Speciálně upravený mobilní vodobar je napojen přímo na vodovodní řad a návštěvníkům poskytuje čerstvou ostravskou pitnou vodu zdarma – bez plastových obalů a bez kompromisů v kvalitě.
„Colours of Ostrava byly pro Vodního Anděla jednou z největších letošních zastávek. Těší nás, že návštěvníci během festivalu vypili více než pět kubíků vody. Potvrzuje se, že lidé stále více oceňují možnost doplnit si zdarma kvalitní kohoutkovou vodu a zároveň přispět ke snížení spotřeby jednorázových plastových obalů,“ říká statutární ředitel OVAK Petr Konečný.
Projekt Free Water Zone vznikl jako reakce na omezenou dostupnost kvalitní pitné vody na velkých veřejných akcích. Nový Vodní Anděl navazuje na osvědčený koncept a zachovává jeho hlavní hodnoty – dostupnost, udržitelnost a podporu správného pitného režimu. Zároveň přináší modernější podobu, která lépe odpovídá současnému městskému prostředí i požadavkům organizátorů akcí.
Vodní Anděl není jen místem, kde si lidé mohou zdarma doplnit vodu. Slouží také jako prostor pro setkávání a komunikaci s veřejností o významu kvalitní kohoutkové vody a odpovědném přístupu k vodním zdrojům. OVAK tím dlouhodobě podporuje myšlenku, že kvalitní pitná voda má být přirozenou součástí veřejného prostoru i každodenního života.
Po úspěšné premiéře na festivalu Colours of Ostrava bude Vodní Anděl pokračovat i na dalších kulturních, sportovních a komunitních akcích napříč Ostravou. OVAK tak chce být lidem ještě blíže a přivážet osvěžení všude tam, kde je během letních měsíců nejvíce potřeba.