Vodní nádrže Baška a Brušperk mají stále zhoršenou kvalitu vody

Vodní nádrže Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku mají stále zhoršenou kvalitu vody. Podél břehů se u nich hromadí vodní rostliny, což v nádrži Baška omezuje její rekreační využití. V Brušperku navíc nelze vyloučit onemocnění cerkáriovou dermatitidou. Na některých místech v Moravskoslezském kraji se ale kvalita vody zlepšila. ČTK o tom dnes informoval mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
Hygienici v tomto týdnu odebírali vzorky vody z nádrží na Frýdecko-Místecku a Karvinsku. Navíc kvůli množství sinic kontrolovali i koupací místo Leskovec ve vodní nádrži Slezská Harta na Bruntálsku. "Výsledky potvrdily jejich výrazný pokles a voda je aktuálně hodnocena jako vhodná ke koupání. Snížené množství sinic a chlorofylu bylo zaznamenáno také ve vodní nádrži Těrlická přehrada na Karvinsku. I přesto zde nadále zůstává snížená průhlednost vody, kterou můžeme pozorovat i ve vodní nádrži Olešná na Frýdecko-Místecku. Voda je na těchto lokalitách hodnocena jako vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi," řekl Kotrla.
Dodal, že ostatní kontrolované plochy jsou vhodné ke koupání. Aktuální informace o kvalitě vody v přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.