Vodní nádrže Baška a Brušperk na Frýdecko-Místecku mají zhoršenou kvalitu vody. Podél břehů se u nich hromadí vodní rostliny, což v nádrži Baška omezuje její rekreační využití. V Brušperku navíc nelze vyloučit onemocnění cerkáriovou dermatitidou. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
Hygienici v tomto týdnu odebírali vzorky vody z nádrží na Frýdecko-Místecku a Karvinsku. Ve všech sledovaných lokalitách Těrlické přehrady na Frýdecko-Místecku zaznamenali nárůst množství sinic i koncentrace chlorofylu.
"Laboratorní rozbory však nepotvrdily překročení limitních hodnot, a proto je kvalita vody hodnocena jako voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Důvodem tohoto hodnocení je především snížená průhlednost vody, která může souviset právě se zvýšenou koncentrací chlorofylu a vyšším množstvím fytoplanktonu. Snížená průhlednost vody přetrvává také ve vodní nádrži Olešná," řekl Kotrla. Na ostatních vodních plochách je kvalita vody bez problémů.
"Výsledky laboratorních rozborů odpovídají kvalitě vody v době odběru vzorků. S ohledem na očekávané teplé počasí však nelze v průběhu následujících dnů vyloučit změny kvality vody, zejména zvýšený výskyt sinic nebo náhlý rozvoj vodního květu. V případě podezření na zhoršenou kvalitu vody doporučujeme po koupání ve volné přírodě osprchovat tělo pitnou vodou," doplnil Kotrla.
Aktuální informace o kvalitě vody jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou také informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.