Méně známé unikáty Ostravy. Odborník zmapoval mimořádné věžové vodojemy

Petra Sasínová
  17:02aktualizováno  17:02
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie3

Výjimečný je také výškový vodojem v areálu chemických závodů v ostravských Mariánských Horách, jehož podoba je ovlivněná kubismem. (27. srpna 2026) | foto: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

Nepřehlédnutelné, ale opomíjené jsou věžové vodojemy, které v minulosti hrály zásadní roli při zásobování vodou. Ostrava má několik unikátních staveb.

Vedoucí ostravské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Robert Kořínek, který vyrostl ve Slezské Ostravě naproti tamnímu secesnímu vodojemu, se na tyto stavby dlouhodobě specializuje a je spoluautorem velkého celorepublikového průzkumu (o vodojemech více zde).

Spolek Fiducia přiblížil výsledky vztahující se k regionu v několika tiskovinách a také na terénní přednášce.

Asi nejvýznamnější ostravský věžový vodojem, který je památkově chráněný, stojí od roku 1909 ve Slezské Ostravě. Patří k prvním svého druhu v republice.

Unikátní vodojem v areálu Nové huti v ostravských Kunčicích. S výškou 71 metrů je nejvyšší v republice a patří k jedněm z mála, které mají ve své „noze“ výtah. (27. srpna 2026)
Výjimečný je také výškový vodojem v areálu chemických závodů v ostravských Mariánských Horách, jehož podoba je ovlivněná kubismem. (27. srpna 2026)
Věžový vodojem postavený v secesním stylu v roce 1909 na Hladnově ve Slezské Ostravě. Takto vypadal před deseti lety.
3 fotografie

„Vedle byl původně zemní vodojem. Jak se začala tehdejší Polská Ostrava rozrůstat a vodojem nemohl zásobovat okolní výškové domy, bylo rozhodnuto o stavbě výškového vodojemu,“ vysvětluje Robert Kořínek.

Nad zemní nádrží vyrostla stavba s ocelovou nádrží na 210 kubíků, která zajišťovala stálý tlak vody v potrubí. „K tomu byla přistavěna věž, která sloužila jako vyhlídka. V objektu byla i hasičská zbrojnice,“ líčí Kořínek.

Takové víceúčelové využití vodojemu bylo výjimečné. Později měla budova další funkce, a stala se tak průkopníkem takzvaných konverzí.

„Někdy v šedesátých letech přešla Slezská Ostrava na modernější způsob zásobování vodou a tento vodojem přestala používat. Architekti Jiří Gwuzd a Václav Šafář pak přišli s nápadem přestavět objekt na vyhlídkovou kavárnu,“ vypráví. Restaurace fungovala do devadesátých let. Dnes patří stavba telekomunikační firmě.

Vodojemy odrážely úroveň života ve městech, říkají lovci unikátních staveb

K ukázkám výškových vodojemů, které původně vznikaly u železniční dráhy kvůli potřebě rychlého doplňování vody do parních lokomotiv, patří stavba z režných cihel v Poděbradově ulici.

Voda se tam čerpala z řeky Odry. Vodojem s nádrží na 120 kubíků vody tam stojí od roku 1911. „V rámci někdejšího ostravsko-karvinského revíru je to poslední dochovaná stavba tohoto druhu,“ říká vodohospodář.

Unikátní je jeden z vodojemů v bývalé Nové huti v ostravských Kunčicích. S výškou 71 metrů je nejvyšší v republice a patří k jedněm z mála, které mají ve své „noze“ výtah. Ocelová nádrž o objemu 1 300 kubíků sloužila k zásobování koupelen.

Věžový vodojem postavený v secesním stylu v roce 1909 na Hladnově ve Slezské Ostravě. Takto vypadal před deseti lety.

„Zaměstnanci, kteří tam prováděli revize, museli mít nasazené plynové masky, protože voda se tam pomocí plynného chloru chlorovala. Kdyby neměli masky, otrávili by se,“ popisuje Kořínek.

Výjimečný je rovněž výškový vodojem v areálu chemických závodů v ostravských Mariánských Horách. „Vodojemy v průmyslu se řešily jednoduše, hlavní byla jejich funkce. Když však architekt Bohumil Hübschmann navrhoval ve dvacátých letech budovy továrny, zahrnul do architektonické koncepce ovlivněné kubismem i vodojem. Dodnes tvoří pohledovou dominantu areálu,“ vypráví výzkumník.

Prim v České republice hraje komínový vodojem, který stojí u trati v blízkosti vlakového nádrží Svinov směrem na Olomouc. Zásobník vody na padesát metrů vysokém komínu z roku 1910 sloužil pro chlazení provozu tamní válcovny trub.

„Ocelová nádrž na vodu měla objem 40 kubíků,“ doplňuje Kořínek. To, aby se voda nenahřívala od komínu, zajišťovala vzduchová kapsa. „Podobných komínů byly u nás desítky, tento je úplně poslední,“ dodává Kořínek. Jen v Ostravě zmapoval asi 55 dochovaných či zbouraných věžových vodojemů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

Na Domažlicku zemřel mladý motorkář po nárazu do stromu

ilustrační snímek

Odpoledne zemřel mladý řidič motocyklu při nehodě na silnici II/183 mezi obcemi Hradiště a Radonice na Domažlicku. V zatáčce vyjel ze silnice a narazil do...

29. srpna 2026  20:46,  aktualizováno  20:46

Policie našla na Kutnohorsku pohřešovaného muže s omezenou svéprávností

ilustrační snímek

Policisté dnes našli sedmatřicetiletého muže s omezenou svéprávností, který se počátkem srpna nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci na Příbramsku....

29. srpna 2026  18:24,  aktualizováno  18:24

Kudějův stůl v Radostovicích připomíná Haškova přítele Zdeňka Matěje Kuděje

KudÄ›jĹŻv stĹŻl v RadostovicĂ­ch pĹ™ipomĂ­nĂˇ HaĹˇkova pĹ™Ă­tele ZdeĹka MatÄ›je KudÄ›je

Kamenný Kudějův stůl v Radostovicích u Světlé nad Sázavou připomíná spisovatele a dobrodruha Zdeňka Matěje Kuděje, přítele Jaroslava Haška a jeho humoristický...

29. srpna 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Policie před fotbalem řešila v centru Brna hromadnou rvačku stovky chuligánů

Policisté na Zelném trhu v Brně.

Policisté před začátkem sobotního fotbalového utkání mezi domácí Zbrojovkou Brno a Zlínem vyjížděli do centra města k potyčce, do níž se zapojila necelá stovka chuligánů obou klubů. Většinu účastníků...

29. srpna 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ulice Starochodovská, Praha 11

ulice Starochodovská, Praha 11

Kanál, nebo zahrádka? Tento kanál u přechodu za podchodem v ul. Starochodovská je už delší dobu zanesený bahnem, v době dešťů je většinou plný vody a nyní vypadá spíš jako zahrádka.

vydáno 29. srpna 2026  18:20

Na Počernické je ještě hodně práce.

vydáno 29. srpna 2026  18:20

Na Počernické je ještě hodně práce.

vydáno 29. srpna 2026  18:19

O tomto víkendu je možné se svést hloubětínskou Pragoimex T3R.PLF ev.č. #8279 s #8281 nestandardně na lince 19 kurz 501 dočasným domovem je vozovna Strašnice. Toto vypravení vozů je s cestujícími...

vydáno 29. srpna 2026  18:18

O tomto víkendu je možné se svést hloubětínskou Pragoimex T3R.PLF ev.č. #8279 s #8281 nestandardně na lince 19 kurz 501 dočasným domovem je vozovna Strašnice.
Toto vypravení vozů je s cestujícími...

vydáno 29. srpna 2026  18:18

Na Tankovém dni v Lešanech se převrátilo vozidlo Tatra, dvě děti se zranily

Tankový den v Lešanech. (1. 9. 2025)

V areálu vojenského technického muzea v Lešanech na Benešovsku se v sobotu při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Dva lidé utrpěli zranění, řekly mluvčí středočeské policie...

29. srpna 2026  17:02,  aktualizováno  17:58

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Vinobraní u Máchova jezera

ilustrační snímek

Loutková pohádka, nafukovací atrakce a soutěže pro děti i dospělé, cimbálová muzika, dětská zóna s dílničkami či malováním na obličej, okružní plavby lodí po Máchově jezeře a hlavně degustace vín i ...

29. srpna 2026  17:15

Nový Batman smrdí průšvihem. Gunn popírá stopku, Snyder šokuje fanoušky

Z filmu Batman

Přípravy nového Batmana (To, Flash) pro filmové DC se podle režiséra Andyho Muschiettiho zastavily. Tvůrce chystaného snímkuThe Brave and the Bold měl jako důvod uvést nejistotu kolem budoucnosti...

29. srpna 2026  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.