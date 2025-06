V milionech počítali zisk také v Ostravských vodovodech a kanalizacích, kde minulý týden výsledky schvalovala valná hromada.

V OVaK loni zaznamenali jedny z největších povodňových škod. S jejich následky se ve firmě museli potýkat po několik měsíců. Velká voda totiž vyřadila z provozu třeba i ústřední čističku odpadních vod v Ostravě-Přívoze.

Ta byla mimo provoz až do konce roku 2024. Ostravské vodárny mimo to musely kvůli zatopeným zdrojům nakoupit více vody od SmVaK, přičemž podíl vody z vlastních zdrojů klesl na 27 procent.

Zisk před zdaněním tak dosáhl 77,4 milionu korun, nejnižší částky za poslední čtyři roky. Přesto na svém včerejším jednání valné hromady akcionáři OVaK odsouhlasili rozdělení dividend.

„Zisk ve výši 77,2 milionu korun byl rozdělen mezi akcionáře jako podíly na zisku, 100 513 Kč bylo použito na tvorbu personálního fondu společnosti,“ informoval Jakub Rozsypal, vedoucí právního oddělení OVaK s tím, že na jednu akcii připadla dividenda ve výši 586 korun před zdaněním.

Tržby přes jednu miliardu

Tržby SmVaK, největší vodárenské společnosti v kraji, loni překročily 3,9 miliardy korun, náklady na investice a opravy přesáhly 1,2 miliardy. Podle vedení firmy zasáhly povodně i zde desítky provozů.

„Povodně zasáhly provozy napříč regionem. V Ostravě jsme dočasně převzali zásobování, protože ve společnosti OVaK museli odstavit své zdroje,“ připomenula povodně firma ve své výroční zprávě.

Podle mluvčího SmVaK Marka Síbrta šlo o největší zásah do infrastruktury od povodní v roce 1997. „Velké škody způsobila voda například v čističce odpadních vod v Opavě, kterou jsme uvedli do provozu až v listopadu. U deseti čistíren jsme obnovili funkci do týdne, u dalších do měsíce po opadnutí vody,“ uvedl.

O rozdělení téměř půlmiliardového zisku z loňského roku ani 2,1 miliardy nerozděleného zisku z minulých let akcionáři SmVaK na své valné hromadě, která se konala minulou středu, nerozhodli.

Hospodářsky se loni dařilo také společnosti Vodovody a kanalizace Bruntál. Ta dosáhla zisku před zdaněním 15,2 milionu korun, z čehož po zdanění zůstalo více než 15 milionů. „Bez povodní by byl hospodářský výsledek lepší, ale ne o moc. Naše náklady na povodňové škody vyrovnaly dotace, které jsme dostali,“ komentoval loňský rok ředitel společnosti Jaroslav Jouza.

Vydělané peníze půjdou podle všeho na další rozvoj firmy. „Představenstvo neplánuje, že by navrhlo valné hromadě výplatu dividend nebo tantiém. Důvodem je potřeba investovat veškerý zisk do obnovy, případně rozšíření infrastrukturního majetku společnosti. Značná část infrastrukturního majetku je za hranicí životnosti a jeho časté poruchy zatěžují hospodaření společnosti,“ stojí ve výroční zprávě.

Nejmenší zisky ze čtveřice sledovaných společností měly krnovské vodárny KVaK. Ty skončily se ziskem před zdaněním ve výši 783 tisíc korun a po zdanění 556 tisíc. „Povodňové škody nám pokryly dotace a pojistné, takže se na hospodářském výsledku neprojevily. Navíc vodárenský majetek vlastní město, tomu peníze směřovaly,“ uvedla Jana Michnová, vedoucí ekonomického útvaru KVaK.