Moravskoslezští poslanci řeší více funkcí. Jednoho překvapil primát nejstaršího

Mezi poslanci z regionu se četností funkcí vymyká Jana Murová, starostka Města Albrechtice na Bruntálsku a krajská náměstkyně pro IT a kybernetickou bezpečnost. A nově se za hnutí ANO stala poslankyní. „Určitě nebudu mít tři tak náročné funkce, nechci se uštvat. Jen zatím nevím, co se rozhodnu opustit,“ reagovala Murová na dotaz, jak chce vše stíhat.
„Město je srdeční záležitost, na kraji se podařilo rozjet důležité projekty kybernetické bezpečnosti nemocnic a na třetí místo kandidátky mě pan předseda (Andrej Babiš – pozn. red.) dal, že mě jako poslankyni chce,“ nastínila politička nesnáze volby.
Volby 2025
Kdy a jak se rozhodne, zatím neví. „Poslanci mají poprvé zasednout třetího listopadu, tak pak snad bude ve všem více jasno.,“ poukázala na možný termín rozhodnutí.
Skok z dvanáctého místa
Někteří z nových poslanců už vědí, že nehodlají držet ani dvě volené funkce. „Kumulaci nechci, chtěla bych se rozhodnout co nejdříve,“ poznamenala Andrea Hoffmannová z Pirátů, která nyní pracuje jaké náměstkyně ostravského primátora. Do Sněmovny poskočila z dvanáctého místa kandidátky, proto ji zvolení zaskočilo.
Naopak hejtman Josef Bělica (ANO), který ještě před rokem zastával tři funkce, má jedinou. Nejprve se vzdal pozice primátora Havířova a nyní přišel o poslanecký post.
Z posledního místa kandidátky mu ani jedenáct a půl tisíce preferenčních hlasů nestačilo na postup, protože nedosáhl na pětiprocentní hranici nutnou pro přeskočení kandidátů před sebou. Scházelo mu jen sedm desetin procenta.
Výsledky - Moravskoslezský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Moravské zemské hnutí
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
Levice
Hnutí občanů a podnikatelů
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Podruhé se do Sněmovny dostal lékař Jan Síla z SPD. A hned si v 75 letech vysloužil primát nejstaršího poslance. „Překvapilo mě to, že v tolika letech jsem už nejstarším. Ale rozhodně to neznamená, že bych se nějak stahoval do politického pozadí, to rozhodně ne,“ reagoval.
Výsledky voleb ho nepotěšily a nerozumí tomu, pokud se tvrdí, že SPD ani moc neprohrálo. „V kraji jsme přišli o jednoho poslance, celkově o pět. To je jednoznačná prohra,“ konstatoval.
Síla opakovaně hovoří o tom, že chce zabránit komercionalizaci zdravotnictví. Přitom uplynulé volební období seděl v rozpočtovém výboru.
„Ve zdravotnickém výboru jsme měli jen jedno místo, takže jsem ustoupil Karle Maříkové a vzal rozpočtový výbor, kde jsme nikoho neměli. A byla to chyba,“ přiznal.