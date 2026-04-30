Patnáct starostů ostravských obvodů a dalších devět místostarostů tvoří základ kandidátní listiny uskupení Starostové pro Ostravu, které bude v nadcházejících komunálních volbách bojovat o křesla v zastupitelstvu města Ostrava. Kandidátky sestaví i v jednotlivých obvodech.
Lídrem je současný náměstek primátora a starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč, následuje hošťálkovický starosta Jiří Jureček, jeho mariánskohorský kolega Patrik Hujdus, šéf novoveské radnice Tomáš Lefner, starosta Krásného Pole Tomáš Výtisk či starostka Martinova Jolana Kavalková.
„Spojili jsme se napříč Ostravou, abychom vytvořili silný tým, který přenese své zkušenosti z obvodů na úroveň města,“ uvedl Jiří Jureček, který stál v čele Starostů pro Ostravu před čtyřmi lety, kdy získali v pětapadesátičlenném zastupitelstvu města čtyři mandáty.
„Nejde nám o koryta, máme své funkce, neprahneme po primátorském řetězu, ale potřebujeme důstojné zastání ve vedení města, abychom mohli efektivně prosazovat změny k lepšímu,“ zdůraznil nový lídr Aleš Boháč.
Prozradil, že ambicí starostů je získat dvojciferný volební výsledek od jedenácti procent nahoru.
Na prvních třiadvaceti místech kandidátky jsou zástupci všech třiadvaceti obvodů. Nejvýznamnější a největší městské části, kde vládne hnutí ANO – Jih, Poruba, Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava, mají své zastoupení až od šestnáctého místa dolů a nejedná se o současné starosty ani místostarosty.
Například Slezskou Ostravu zastupuje starostka z let 2014 až 2018 Barbora Jelonková. Jih reprezentuje stavitel Marian Kotas.