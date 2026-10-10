Volby v Bruntále vyhrálo ANO, má sedm mandátů, druhé je Prozměnu

Komunální volby v Bruntále vyhrály strany současné koalice. Zvítězilo hnutí ANO, které získalo sedm mandátů v zastupitelstvu o 25 členech. Šest mandátů má uskupení Prozměnu, které skončilo druhé. Tyto strany dosud vládly s uskupením Bruntál 2022, nyní mají v zastupitelstvu těsnou většinu. Třetí Bruntál 2026 (STAN) bude mít šest zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 33,52 procenta voličů.
Čtvrtí Svobodní (Bruntál srdcem a rozumem) mají dva mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD. Šestá je Nová radnice 2026 s jedním mandátem. Sedmou příčku obsadí ODS/KDU-ČSL s jedním zastupitelem.
"Sice máme sedm mandátů, neobhájili jsme osm, ale výsledek hodnotím dobře, protože jsme snížili počet zastupitelů z 27 na 25, takže i toto může mít vliv," řekl ČTK současný starosta Martin Henč z vítězného ANO.
Jeho nynější koaliční partner Prozměnu o jeden mandát posílil. "Bude záležet na vyjednávání s druhým vítězem, jak to dáme dohromady, jestli to bude vícekoalice nebo to bude dvojkoalice. Záleží na tom, jak se náš klub k tomu postaví," řekl Henč.
Lídr uskupení Bruntál 2026 a současný místostarosta Petr Rys řekl, že je s výsledkem spokojený, protože oproti minulým volbám posílili. "Máme více zastupitelů i za stavu, kdy je celkový počet nižší, to znamená procentuálně jsme na tom lépe než minule. Ale počkáme si na nabídku k vyjednávání od vítězného hnutí ANO. Společně s druhým v pořadí mají nadpoloviční většinu, a tedy počkáme, jestli a jakou nabídku dostaneme," řekl Rys.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Bruntále ANO, získalo osm mandátů. Druhé skončilo uskupení Bruntál 2022 s pěti mandáty a třetí rovněž s pěti SPD. Prozměnu mělo čtyři mandáty, po dvou zastupitelích měly Bruntál srdcem a rozumem a Nová radnice 2022, jedno křeslo získalo Spolu. Koalici ve městě tvořily ANO, Bruntál 2022 a Prozměnu, v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu měly 17 křesel.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 25,3 23249 7
Prozměnu 21,87 20097 6
Bruntál 2026 (STAN) 20,4 18742 6
Svobodní 8,2 7536 2
SPD 7,75 7118 2
Nová radnice 2026 6,18 5682 1
ODS/KDU-ČSL 5,49 5047 1
Za lepší Bruntál 4,81 4420 0
zdroj: www.volby.cz