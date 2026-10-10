Lídr vítězného uskupení Havířov sobě Jiří Jekl přirovnal výhru v baště ANO k zázraku. Domnívá se, že k vítězství ve druhém největším městě regionu hnutí pomohlo i chování a praktiky bývalého havířovského primátora a současného hejtmana Josefa Bělici (ANO). Vítěz voleb už zahájil schůzky s možnými koaličními partnery.
"Je to neskutečné, rovná se to zázraku, protože si myslím, že Havířov byl pro ANO bašta. Přispělo k tomu to, co tady zavedl (bývalý) primátor (Josef) Bělica. Myslím si, že to naše vítězství je hlavně jeho zásluha," řekl Jekl.
Někteří politici Bělicovi opakovaně vyčítají jeho arogantní chování. Původně měl být i na letošní kandidátce hnutí ANO pro komunální volby v Havířově, nakonec se na ní ale neobjevil. Krátce před jejím podáním ho kolegové z hnutí vyškrtli. Kandidátku vedla nynější primátorka Iveta Kočí Palkovská, která v médiích avizovala, že se chce vydat jiným směrem.
"Výsledek voleb vidím velmi kladně, protože my jsme ve volbách použili to, že budeme kampaň dělat lidsky, slušně, nebudeme nikoho napadat a vést negativní kampaň. Jsem na to pyšná, protože naši protivníci, a nejenom Havířov sobě, to nečinili. Šli jsme do voleb s novým týmem, který je stmelený a připravený pracovat pro občany," uvedla Kočí Palkovská. Do jaké míry Bělicův styl ovlivnil volební výsledky, neví. "Je to možné, já to těžko můžu posoudit. My jsme se od toho distancovali a sestavili jsme kandidátku z kandidátů, kteří se Havířovu mohou věnovat naplno a budou pracovat slušně a lidsky, budeme otevření a konstruktivní," řekla Kočí Palkovská.
Ve městě nyní začíná vyjednávání. Uskupení Havířov sobě se sešlo s primátorkou i s uskupením Společně pro Havířov, které tvoří ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. "Kopíruje to výsledky voleb, předpokládáme, že se budeme bavit i s těmi dalšími. Jednání jsou zatím na začátku. Budeme spolupracovat s každou stranou nebo hnutím, které podpoří náš program. To je alfa a omega. I tady na jednání jsem znovu zopakoval, že si nedokážu představit pouze spolupráci s obviněným náměstkem Danielem Vachtarčíkem z Hnutí pro Havířov," řekl Jekl.
Koaliční jednání jsou i podle Kočí Palkovské na počátku. "V tuto chvíli bych nepředjímala, sešli jsme se ve formátu všech zástupců uskupení, která uspěla ve volbách a projevila zájem se s námi setkat," řekla. Další jednání jsou naplánována na neděli.