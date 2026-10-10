Volby v Novém Jičíně vyhrál Náš Nový Jičín, má devět mandátů, druhé je ANO

Komunální volby v Novém Jičíně vyhrál Náš Nový Jičín, získal devět mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo ANO se sedmi mandáty. Třetí koalice Zelení/Piráti/TOP 09/STAN bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 42,37 procenta voličů.
Čtvrtá ODS má tři mandáty. Dva zastupitele budou mít na pátém místě KDU-ČSL, šesté Stačilo! a PRO Jindřicha Rajchla a sedmá SOCDEM. Za Stačilo! a PRO se kromě lídra Jana Bartošíka dostala do zastupitelstva z posledního místa kandidátky dlouholetá zastupitelka a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
"Takový pěkný výsledek jsme určitě nečekali a moc si toho vážíme. Mile nás překvapila podpora občanů Nového Jičína," řekla ČTK lídryně vítězného Našeho Nového Jičína Monika Vindišová.
Povolební vyjednávání podle ní ale budou hodně těžká. "Budeme se snažit najít někoho, kdo bude ochotný s námi spolupracovat. Koalice, která je v tuto chvíli na radnici, je velmi silná. Uvidíme, jestli se nám ji povede nabořit, nebo ne. V tuto chvíli jsme otevření všem a snažíme se jednat," řekla Vindišová.
Současný starosta a lídr ANO Stanislav Kopecký označil zisk stejného počtu mandátů jako v minulých volbách za solidní výsledek. "Jsme vlastně na svém. Velmi mě překvapil ten nový subjekt, který vznikl, a na dálku jim gratuluju. Super výsledek na to, že startovali od nuly," řekl Kopecký.
Dosavadní koalici ve městě tvořily ANO, KDU-ČSL, ODS a Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN, které i nyní získaly tolik mandátů, že by jim to na nadpoloviční většinu v zastupitelstvu stačilo. Plány na sestavování nové koalice ale zatím Kopecký označil za předčasné.
"My samozřejmě naše koaliční partnery nehodíme přes palubu. Je to tak, že se opravdu jako první potkáme s lidmi, se kterými jsme byli osm let na radnici. Bylo by korektní první se domluvit s nimi, jak dál. A potom samozřejmě se budeme potkávat se všemi ostatními, kteří se dostali do zastupitelstva," řekl Kopecký.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Novém Jičíně hnutí ANO, které získalo sedm mandátů. Druhá skončila ČSSD se šesti mandáty, třetí Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN měli pět zastupitelů. ODS získala tři mandáty stejně jako SPD. Po dvou křeslech v zastupitelstvu obsadily KDU-ČSL a Je čas na změnu! jednoho zastupitele měly Projekty pro NJ.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Náš Nový Jičín 26,53 53.161 9
ANO 20,51 41.108 7
koalice Zelení/Piráti/TOP 09/STAN 13,29 26.624 4
ODS 11,35 22.743 3
KDU-ČSL 6,66 13.340 2
PRO/Stačilo! 6,58 13.190 2
SOCDEM 6,5 13.024 2
Projekty NJ 3,5 7011 0
SPD 3,48 6977 0
Přísaha 1,6 3212 0
Zdroj: www.volby.cz