Volby v Opavě vyhrálo ANO, má 17 mandátů, druhá je OK Změna pro Opavu

Hnutí ANO, které vládne v koalici na opavském magistrátu, zopakovalo vítězství v komunálních volbách v Opavě. Stejně jako před čtyřmi lety získalo 17 z 39 mandátů v zastupitelstvu a chce pokračovat ve stejné koalici jako dosud. Druhá skončila OK Změna pro Opavu se 13 mandáty. Třetí ODS bude mít pět zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 43,93 procenta voličů. Čtvrtí Zelení mají dva mandáty, stejně jako pátí Občané městských částí Opavy.
Ve městě dosud vládla koalice ANO, uskupení Občané městských částí Opavy a hnutí Zelená pro Opavu. Tyto subjekty získaly i nyní v zastupitelstvu dost mandátů, aby mohly koalici sestavit znovu.
Lídr ANO a současný primátor Tomáš Navrátil řekl ČTK, že z výsledků má velkou radost. "Chtěli bychom pokračovat ve stejné spolupráci, kterou jsme měli. To znamená my, Zelení a Občané městských částí," řekl Navrátil.
Lídr druhého OK Změna pro Opavu Petr Czudek řekl, že výsledek je pro něj hořkosladký. "Náš výsledek je obdivuhodný. Měli jsme tři zastupitele, teď budeme mít dvojciferný počet. To je skvělé. Takže na jedné straně wow, je to deset měsíců volební kampaně a voliči nám dali obrovský mandát, ale teď uvidíme, jak jsou karty poskládané a co jsme s nimi schopni zahrát, jestli jsme schopni složit koalici a být na radnici," řekl Czudek.
Před čtyřmi lety získalo uskupení Společně pro Opavu (ODS a TOP 09) sedm mandátů, pět křesel obsadila SPD, po třech zastupitelích získali Občané městských částí Opavy a Změna pro Opavu, po dvou mandátech pak Zelená pro Opavu a lidovci.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 37,26 258973 17
OK Změna pro Opavu 28,63 198962 13
ODS 11 76447 5
Zelení 5,47 38028 2
Občané městských částí Opavy 5,34 37128 2
KDU-ČSL 4,2 29170 0
Vize pro Opavu 3,64 25296 0
SPD 2,4 16681 0
Žijeme Opavou! 2,07 14364 0
zdroj: www.volby.cz