Komunální volby v Ostravě vyhrálo stejně jako při minulých komunálních volbách hnutí ANO. Oslabilo ale o tři mandáty, nyní získalo 18 mandátů v zastupitelstvu s 55 členy. Lídr kandidátky Richard Vereš to přičetl i vládnutí ANO na celostátní úrovni. Druhá skončila koalice srdcOVA (ODS,KDU-ČSL,TOP09) se 13 mandáty; spokojen je i primátor za ODS Jan Dohnal. Třetí STAN bude mít 12 zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 35,03 procenta voličů.
Do zastupitelstva se dostaly ještě dva subjekty, čtvrtý Ostravak, který získal sedm mandátů, pět zastupitelů budou mít Motoristé, kteří skončili pátí.
Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Ostravě hnutí ANO, získalo 21 mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Druhá Koalice Spolu dostala devět mandátů, třetí Ostravak získal osm zastupitelů. Čtvrtá SPD měla sedm mandátů, čtyři zastupitele měli Starostové pro Ostravu a po třech mandátech Piráti a Ostravská levice. Koalici tvořilo Spolu, ANO, Starostové pro Ostravu, Ostravak a Piráti. Vedení města se ale v průběhu uplynulého volebního období měnilo.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 26,24 973077 18
koalice srdcOVA (ODS,KDU-ČSL,TOP09) 19,15 710096 13
STAN 16,75 621179 12
Ostravak 10,3 382059 7
Motoristé 7,72 286208 5
Piráti 4,94 183359 0
SPD 4,55 168777 0
Stačilo! 2,6 96377 0
OK pro Ostravu 2,56 94972 0
Ostravská levice 1,69 62859 0
Naše Česko 1,54 57127 0
Pro naši Ostravu 1,16 42876 0
PRO/Svobodní 0,81 29913 0
zdroj: www.volby.cz