Volby v Třinci vyhrálo Volte Třinec, má osm mandátů, druzí jsou Nezávislí Třinec

Autor: ČTK
  20:44aktualizováno  22:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Třinci vyhrálo nezávislé sdružení Volte Třinec, získalo osm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druzí skončili Nezávislí Třinec se šesti mandáty. Třetí ANO bude mít pět zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 38,27 procenta voličů.

Čtvrté Osobnosti pro Třinec mají čtyři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je Společně pro Třinec se dvěma mandáty.

Je tak možné, že ve vedení města po letech nebudou Osobnosti pro Třinec, které dříve vedla nynější primátorka Věra Palkovská, jež po třech desetiletích z vedení města odchází a už nekandidovala. Letošní lídryní uskupení byla její dcera a městská radní Lucie Fremrová, která se ale do zastupitelstva nedostala.

"Vzhledem k tomu, že jsme do voleb vstupovali se z velké části novým týmem, byla pro nás podpora voličů velkou neznámou. Samozřejmě jsme doufali v lepší výsledek. Na druhou stranu jsme dali dohromady skvělý tým lidí, kterým na Třinci záleží a kteří mají chuť pro něj pracovat. A to považuji za velkou hodnotu do budoucna," uvedla pro ČTK Fremrová. Osobnosti podle ní chtějí pokračovat v dosavadní práci. "Jsme připraveni jednat s těmi, se kterými najdeme programovou shodu a vzájemnou důvěru," uvedla Fremrová.

Lídr vítězného sdružení Volte Třinec Marian Plucnar označil výsledek voleb za skvělý konec příběhu, nebo počátek nového. "Je to příběh o tom, že musíte párkrát prohrát, několik let se věnovat lidem a pak poskládat tým lidí, kteří jsou na stejné vlně," řekl.

Sdružení se nyní chystá na povolební vyjednávání. "Snad to budeme my, kdo si bude vybírat partnery, i podle našeho volebního sloganu - věcně a otevřeně za lepší Třinec. Můžu mít k někomu nějaké osobní výhrady, ale zatím to necháme otevřené," řekl Plucnar.

Lídr Nezávislých Třinec Ivan Frőmmer řekl, že vyjednávání budou složitější v tom, že půdorys je trošku rozházený. "Voliči rozhodli o tom, že současná koalice v podstatě propadla, zejména nejsilnější strana, Osobnosti pro Třinec. Jsme připraveni jednat se všemi, kromě tedy Osobností pro Třinec. Vycházíme z toho, že ten, kdo tady způsobil problémy, nemůže být součástí řešení. To je jediná strana, se kterou my asi nebudeme schopni jednat. To by nám voliči neodpustili," řekl Frőmmer.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Třinci uskupení Osobnosti pro Třinec, které v třiatřicetičlenném zastupitelstvu získalo 13 mandátů. Druhé hnutí ANO obsadilo osm křesel, pět zastupitelů měli Nezávislí, tři lidovci a po dvou Společně pro Třinec a ČSSD a nezávislí kandidáti (dnešní SOCDEM). V Třinci byla koalice složená ze zástupců Osobností pro Třinec, KDU-ČSL a uskupení Společně pro Třinec.

Výsledky komunálních voleb:

Strana Procenta Hlasy Mandáty

Volte Třinec 26,97 68.350 8

Nezávislí Třinec 22,35 56.642 6

ANO 16,42 41.597 5

Osobnosti pro Třinec 14,31 36.267 4

KDU-ČSL 9,49 24.056 2

Společně pro Třinec 7,05 17.856 2

Spojená levice 3,4 8624 0

zdroj: www.volby.cz

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