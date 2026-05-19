Dohoda ale sama o sobě ještě neznamená okamžitý rozjezd sériové výroby. Ta bude záviset na objednávkách, které společnost Thales pro Bushmastery v Evropě získá, případně na výsledku české armádní soutěže na novou univerzální kolovou platformu.
„Tato smlouva má pro náš státní podnik velký význam, protože se tím zapojujeme do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu. Potvrzujeme tím nejen naši kvalitu, ale i kvalitu celého českého obranného průmyslu, což je podle mého názoru pro náš region z hlediska zaměstnanosti zásadní,“ komentoval podpis smlouvy ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil.
Součástí dohody má být také transfer know-how pro samotné vozidlo včetně verze s řízením vlevo, kterou by bylo možné nabízet evropským zákazníkům.
Spolupráci s českým státním podnikem si pochvaluje i druhá strana. „Spoluprací s VOP CZ kombinujeme osvědčené schopnosti s místními průmyslovými znalostmi, abychom mohli lépe podporovat evropské zákazníky a posílit regionální obranný průmysl,“ uvedl Andrew Downes, viceprezident pro pozemní vozidla společnosti Thales Australia.
Bushmaster je obrněný vůz, který má vojáky bezpečně dopravit do míst, kde jim hrozí střelba, miny nebo nástražné výbušniny. Podle VOP jej v současnosti využívá devět armád po celém světě včetně dvou členských států NATO.
Vozidla byla nasazena například v Afghánistánu, Iráku, Mali a naposledy také na Ukrajině. Celkem bylo vyrobeno přibližně 1 400 vozidel v různých úpravách, včetně sanitních a ženijních verzí.
Starší, ale osvědčené
Bushmaster přitom není novou konstrukcí. I Vlastimil Navrátil připouští, že kritici mu vyčítají starší koncept. Podle něj je ale právě bojové ověření jednou z jeho hlavních předností.
„Co může být víc osvědčené než to, co už je použité nebo osvědčené i v boji? Má to unikátní konstrukci, třeba šípovité dno, které chrání osádku před explozemi zespodu,“ řekl Navrátil.
Odolnost podobných vozidel se v zemích NATO poměřuje mimo jiné podle standardu STANAG 4569, který hodnotí ochranu posádky proti střelám, střepinám i výbuchům min.
U minové ochrany odpovídá Level 3 výbuchu osmikilogramové nálože TNT pod kolem nebo pod trupem vozidla, Level 4 pak desetikilogramové náloži.
Technické přehledy u Bushmasteru zmiňují ochranu proti minám s náloží až okolo 9,5 kilogramu TNT. To by jej řadilo velmi blízko úrovni 4.
Firma by musela přijmout stovky pracovníků
Případná výroba Bushmasterů by pro VOP znamenala i potřebu dalších pracovníků. Podnik má nyní podle Navrátila zhruba 550 kmenových zaměstnanců, s dočasnými pracovníky okolo šesti stovek.
„Co se týká projektu CV90 a následné servisní smlouvy a co se týká projektu Bushmaster, pokud bude, tak se můžeme bavit o nižších stovkách lidí,“ naznačil ředitel možný vliv nových smluv na zaměstnanost v podniku.
Bushmaster se v souvislosti s českou armádou zmiňuje už několik let. Podle dřívějších informací ministerstva obrany vyšel nejlépe z analýz pro novou univerzální kolovou platformu ženijního vojska. Nyní však resort vede soutěž, do níž se mohou zapojit i další výrobci. Podle Navrátila by se měl šenovský podnik VOP v případě české zakázky podílet hned na několika verzích vozidla.
Zakázka má podle dosavadních informací zahrnovat zhruba 185 vozů. Bushmaster ale nebude v armádní zakázce bez konkurence. Ministerstvo obrany vede řízení na univerzální kolovou platformu jako jednací řízení s uveřejněním a úplný seznam uchazečů zatím veřejně neoznámilo.
Podle odborných médií se však mezi možnými soupeři objevují například francouzský Arquus Fortress, Roshel Senator, Golem od STV Group, Patriot II od Excalibur Army, MARS od společnosti SVOS nebo Gerlach od Zetoru.
Podle Navrátila VOP s Thalesem pracuje tak, aby byl připraven na další fázi tendru. „My se teď soustředíme na 30. červen,“ uvedl ředitel s odkazem na termín pro podání předběžných nabídek.
Dohoda s Thalesem přichází v době, kdy VOP čeká také na rozjezd prací na bojových vozidlech pěchoty CV90. Podnik už dříve avizoval, že by se výroba mohla rozběhnout v květnu, to se ale zatím nestalo.
Podle ředitele Navrátila se čeká na dohodu mezi českým státem a švédskou společností BAE Systems. Právě pro ni má VOP na části zakázky pracovat jako dodavatel.
„Je potřeba si uvědomit, že CV90 je kontrakt mezi českým státem, respektive ministerstvem obrany, armádou a švédskou společností BAE. My jsme dodavatelem BAE, takže jsme závislí na tom, jaké smluvní podmínky jsou mezi českým státem a BAE. V současné době platí to, že by první auto mělo vyjet na podzim tohoto roku,“ dodal Navrátil.
20. června 2025