Akce navazuje na jarní vouchery, které se setkaly s mimořádným ohlasem.

„Analýza jarního kola Voucherů Jeseníky ukázala, že měl tento projekt smysl. Byl o něj zájem mezi turisty, chválili si jej ubytovatelé, evidovali jsme prokazatelné ekonomické přínosy. Jsem rád, že jsme se s ministerstvem i Olomouckým krajem shodli na pokračování. Zájemci budou moci od 18. srpna opět žádat o ubytovací vouchery, díky kterým ušetří 300 korun na osobu a noc,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Podmínky projektu zůstávají stejné. „Vouchery je možné využít v zapojených ubytovacích zařízeních na pobyty na dvě až sedm nocí. Čtyřčlenná rodina tak může díky voucherům na týdenní dovolené ušetřit 8 400 korun,“ řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

„Sleva platí na pobyty od 15. září do 30. listopadu tohoto roku, žádat o ni lze na webu projektu, kde je také seznam zapojených ubytovatelů, kteří slevu poskytují,“ upřesnila.

Do voucherového projektu se zároveň mohou zaregistrovat i ubytovatelé, kteří se do něj v 1. kole nezapojili. „Podmínkou je mít živnostenské oprávnění na provozování ubytovacích služeb nebo na provozování hostinské činnosti,“ dodala Birklenová.

V jarním kole se rozdělovalo 20 milionů korun, polovina šla z ministerstva pro místní rozvoj, oba kraje pak poskytly po pěti milionech korun.

„V Moravskoslezském kraji se na jaře do projektu zapojilo 140 ubytovatelů, u kterých výletníci využili téměř celou alokaci. Z 10 milionů korun se nám do krajského rozpočtu vrátilo jen 44 tisíc korun. Podle analýzy projekt v kraji v přímých tržbách za ubytování vygeneroval 25,7 milionu korun. Voucher nejčastěji využívaly mladé rodiny s dětmi do devíti let,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.

„Z šetření mezi uživateli voucherů vyplynulo, že si díky nabídnuté slevě zvolilo Jeseníky jako svou dovolenkovou destinaci 81 procent z nich. A 24 procent výletníků vyrazilo do Jeseníků výhradně díky voucherům. Věřím, že jsme našli báječný způsob, jak Jeseníkům pomoci překonat dopady loňské přírodní katastrofy,“ sdělila náměstkyně.