Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletému muži hrozí až 18 let

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:02
Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy. Obviněný muž svou oběť znal, nebyli ale příbuzní. Motivem činu byly zřejmě osobní vztahy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Soud nyní bude rozhodovat, zda obviněný půjde do vazby, informovala ve čtvrtek řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Obviněnému může hrozit až 18 let vězení.

Mluvčí uvedla, že muž ve středu dopoledne sám zavolal na tísňovou linku 158. Oznámil, že zabil svého známého, a poté zavěsil telefon.

Policisté byli na místě za několik minut. „V jednom z domů za užití donucovacích prostředků zadrželi muže. Při prohlídce domu policisté nalezli v jednom z pokojů osobu bez známek života. Bylo jasné, že se jedná o násilnou smrt,“ uvedla Michalíková.

Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt muže na Ostravsku, zadrželi podezřelého

Případ si do své gesce převzali kriminalisté. Na místo vyjeli specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, kteří zajistili stopy, jež následně budou vyhodnocovat. Soudní pitva potvrdila, že muž zemřel násilnou smrtí.

„Krajští kriminalisté i dnes na případu intenzivně pracují, provádí stále procesní úkony včetně výslechu podezřelého muže,“ dodala mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

KVÍZ: Jak dobře znáte české vánoční písně?

Zpěvačka Ewa Farna

České Vánoce nejsou jen o cukroví, pohádkách a bramborovém salátu. Patří k nim i písničky, které se každoročně vracejí do rádií, playlistů i našich hlav. Některé známe zpaměti, jiné si pamatujeme...

Z vraždy ve Vratimově na Ostravsku policie obvinila šestapadesátiletého muže

ilustrační snímek

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, dnes vyšetřovatel obvinil z...

25. prosince 2025  19:27,  aktualizováno  19:27

O prvním svátku vánočním Božím hodu na Smíchově lze navštívit kostel sv. Václava s tradiční vánoční výzdobou a betlémskými jesličkami.

vydáno 25. prosince 2025  20:01

Středočeští policisté pátrají po 42letém Ukrajinci, bratr má obavy o jeho život

ilustrační snímek

Policisté pátrají po dvaačtyřicetiletém Ukrajinci, který v noci na středu odešel ze svého bydliště v Kamenném Přívoze v okresu Praha-západ a dosud se nevrátil....

25. prosince 2025  18:25,  aktualizováno  18:25

V rodinném domě na Pelhřimovsku explodovala plynová bomba, tři lidi zranění

ilustrační snímek

V rodinném domě v obci Kletečná na Pelhřimovsku dnes explodovala plynová bomba. Výbuch zranil tři lidi. Příčiny nehody vyšetřují hasiči na Vysočině. Novináře o...

25. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vypadá čistě, ale bakterie zůstávají. Jak často by se měly měnit ručníky?

Jak často doma měníte ručníky?

Ručník je něco, co doma používáme každý den – a to hned několikrát. Přesto patří mezi nejčastěji zanedbávané textilie, pokud jde o hygienu. Většina lidí je pere až ve chvíli, kdy „už vypadají...

25. prosince 2025  18:22

Praha

Praha

Pohled na Prahu od Strahovského kláštera. Inverze je konečně pryč.

vydáno 25. prosince 2025  18:17

Smíchov.

Smíchov.

Pohled na smíchovskou radnici od kostela sv. Václava.

vydáno 25. prosince 2025  18:16

Po stánku s prodejem kaprů na dlažbě mezi jejími kostkami lze spatřit po Štědrém dni a večeru kapří šupiny z těchto vánočních ryb.

vydáno 25. prosince 2025  18:16

Byla to velká sláva. Před sto lety vztyčila Ostrava první vánoční strom republiky

Fotografie ze vztyčení vánočního stromu republiky na pomoc sirotkům na...

Letošní vánoční strom na Masarykově náměstí v Ostravě pochází z části města Stará Bělá, podobně jako před sto lety. Tenkrát radnice pod vedením starosty Jana Prokeše poprvé vztyčila takzvaný vánoční...

25. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

V Českém Dubu rozšířili ručně vyřezávaný betlém o další místní osobnost

ilustrační snímek

Postava místního učitele a geologa Otokara Fendrycha, který se zasloužil i o památkovou ochranu zdejší Čertovy zdi, přibyla letos do betléma v Českém Dubu v...

25. prosince 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zlínská zoo dnes poprvé překročila hranici 800.000 návštěvníků v jednom roce

ilustrační snímek

Hranici 800.000 návštěvníků v jednom roce dnes poprvé ve své téměř osmdesátileté historii překročila zlínská zoologická zahrada. Jubilejní návštěvník prošel...

25. prosince 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Středočeští hasiči měli na Štědrý den standardní počet výjezdů

ilustrační snímek

Středočeští hasiči měli na Štědrý den standardní počet výjezdů. Zaznamenali jich 62, z toho v 11 případech šlo o požáry. Dvakrát vyjížděli k hořícím vánočním...

25. prosince 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.