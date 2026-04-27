Vražda ženy na ubytovně. Zřejmě ji ubil opilý partner, pak sám zavolal pomoc

Dalibor Maňas
  14:42aktualizováno  14:42
Ostravští kriminalisté obvinili jednačtyřicetiletého muže z vraždy jeho o tři roky mladší partnerky. Tragická událost se stala začátkem dubna v jedné z ostravských ubytoven. Podle policie muž pod vlivem alkoholu družku po předchozí hádce brutálně fyzicky napadl. Zraněním na místě podlehla. Útočníkovi, který je stíhán vazebně, hrozí až výjimečný trest.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle informací policistů se jedná o pátý případ vraždy či pokusu vraždy v letošním roce. „Krajští kriminalisté k poslední tragické události vyjížděli na začátku měsíce dubna do jednoho z ostravských hotelových domů,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Policisté podle mluvčí přijali oznámení s podezřením na vraždu od zdravotníků. „Popsali úmrtí ženy středního věku za podezřelých okolností. Po příjezdu na místo a zjištění prvotních informací vše nasvědčovalo tomu, že na úmrtí poškozené má podíl další osoba,“ uvedla mluvčí.

Na místě byl přítomen také ženin přítel, který předtím v brzkých ranních hodinách sám přivolal zdravotníky. „Ti však po příjezdu museli u ženy konstatovat smrt. Případ si převzali krajští kriminalisté. Provedli ohledáním místa činu, jeho zadokumentování a zajistili kriminalistické stopy k vyhodnocení. Dále byla nařízena soudní pitva ženy, která následně podezření o násilném úmrtí potvrdila,“ popsala Jiroušková.

Útočil na hlavu, krk a trup

„Vrchní komisař obvinil zadrženého jednačtyřicetiletého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Je mu kladeno za vinu, že měl po předchozím společném požití alkoholu a slovní rozepři opakovaně v průběhu večera a noci ženu fyzicky napadnout,“ vysvětlila mluvčí. Útočil zejména do oblasti hlavy, krku a trupu, upřesnila.

Své o tři roky mladší přítelkyni, se kterou na ubytovně bydlel, způsobil rozsáhlá zranění, kterým na místě podlehla.

„Důvodem jeho útoku měly být zřejmě dlouhodobé spory. Trestní stíhání je vedeno vazebně a muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, nebo trest výjimečný. Na případu kriminalisté i nadále pracují,“ dodala Pavla Jiroušková.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva

ilustrační snímek

Město Cheb letos začne s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Dlouho připravovaná přestavba začne výměnou trávníků na fotbalovém hřišti a stavbou...

Milovice budou podávat připomínky k návrhu akcelerační zóny na bývalém letišti

ilustrační snímek

Město Milovice na Nymbursku podá připomínky k návrhu takzvaných akceleračních zón, které mají přispět k urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Oblast...

Národní divadlo moravskoslezské chystá 14 premiér pro novou sezonu

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské (NDM) připravuje pro další sezonu 14 premiér. Pět jich bude mít operní i činoherní soubor, po dvou novinkách nabídne balet a...

Běhání s vyhlídkou na město. Horácká aréna otevřela neobvyklý atletický ovál

Na střeše Horácké areny v Jihlavě už veřejnosti slouží běžecký a atletický...

Běžci v Jihlavě se dočkali neobvyklého sportoviště. V pondělí 27. dubna v šest hodin ráno se pro veřejnost slavnostně otevřel běžecký ovál na střeše nové Horácké arény. Jde o poslední část komplexu,...

Most zmodernizuje tramvajovou trať. Bude uživatelsky přívětivá, říká architekt

Přestupní uzel „Most, 1. náměstí“ při pohledu ze severu

Centrum Mostu čeká po více než čtyřiceti letech rozsáhlá modernizace tramvajové tratě. Tamní dopravní podnik a magistrát vybraly zhotovitele, který tříkilometrový úsek za zhruba 600 milionů korun...

Pobočka ČS v Karlových Varech vyhrála Bank Branch of the Year za 1. kvartál 2026

27. dubna 2026  15:04

VIDEO: Potřebuju svézt a klidně trubte. Strážník honil prchající auto, stopl si civilistku

Strážník si cestou k případu stopl civilistku. (26. dubna 2026)

Jako scéna z akčního filmu vypadá sestříhané video, které zveřejnila pražská městská policie. Strážník s pistolí v ruce se marně snaží zastavit ujíždějícího řidiče, aby o pár sekund později požádal o...

Po prodeji Ovečkárny se pustil do dalšího byznysu, zaměřil se na zdraví

Podnikatel Martin Bernátek je známý především jako zakladatel a dlouholetý...

Od nuly vybudoval úspěšnou firmu Ovečkárna, která prodávala výrobky z ovčí vlny a dalších přírodních materiálů. Dostal se s ní na obrat 300 milionů korun ročně. Před čtyřmi lety ji Martin Bernátek...

Na zlínském festivalu Talentinum se představí mladí sólisté a dirigenti

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připravila festival mladých koncertních umělců Talentinum, který dává prostor mladým sólistům a dirigentům. Letos se...

Varnsdorf hledá dodavatele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí

ilustrační snímek

Varnsdorf na Děčínsku hledá zhotovitele bronzové kašny, ústředního prvku obnovovaného náměstí Edvarda Beneše, zjistila ČTK z věstníku veřejných zakázek....

27. dubna 2026  12:59,  aktualizováno  12:59

